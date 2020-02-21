"За Рассею пострадать хочу". Почему в Швеции судят националиста из СССР

Правообладатель иллюстрации Social media Image caption На предварительном судебном заседании Анатолий Удодов признал, что у него в квартире хранился обрез винтовки. Его адвокат отказался от комментариев для Би-би-си

В районном суде Стокгольма начали рассматривать дело 68-летнего Анатолия Удодова. По версии полиции, эмигрант из СССР посвятил последние 15 лет движению "белого превосходства" и был связующим звеном между русскими и шведскими националистами. Но единственное, в чем его пока обвиняют, - это незаконное владение оружием, сообщил Би-би-си спецпрокурор Хенрик Улин.

В Стокгольме и его пригородах гражданин Швеции и России Анатолий Удодов прожил более 30 лет - водил такси, охранял стрельбище, а выйдя на пенсию, обосновался в социальной квартире на окраине города. Богатым человеком его назвать нельзя, рассказала Би-би-си петербургская знакомая Удодова Галина Коршунова.

В ноябре 2019 года Удодов приехал в родной Санкт-Петербург на похороны матери. В наследство он получил небольшую квартиру в "хрущевке" во Фрунзенском районе, одну из комнат тут же сдал.

Когда Удодов был в России, шведские полицейские обыскали его стокгольмскую квартиру и нашли там незарегистрированный обрез винтовки, патроны и перцовый баллончик, писала местная газета Dagens Nyheter. Владеть оружием Удодову запретили еще летом 2019 года из-за его связей с националистами: суд конфисковал у него три пистолета, револьвер и ружье.

После обыска пенсионера арестовали заочно, а 26 января, по возвращении из Петербурга, задержали в аэропорте Арланда, откуда увезли прямо в следственный изолятор.

25 февраля суд рассмотрит дело Удодова по существу - ему грозит до двух лет тюрьмы. По словам Галины Коршуновой, он знал об обыске, но не предполагал, что его ждет такой стремительный арест по возвращении в Стокгольм. Коршунова не верит, что ее знакомый мог быть "связующим звеном" шведских и российских националистов, как его характеризуют полицейские в своих отчетах: "Думаю, они могли бы найти кого-нибудь пошустрее".

Би-би-си изучила биографию скромного, на первый взгляд, шведского пенсионера.

Русские не бросают

Шведская полиция заинтересовалась Удодовым на рубеже 2016-2017 годов, после терактов в Гетеборге. Трое участников "Северного движения сопротивления" (объединяет радикальных националистов со всей Скандинавии) взорвали бомбу у книжного магазина, владельцы которого придерживались левых убеждений. Чудом никто не погиб.

Еще одно взрывное устройство, установленное той же группой в лагере для мигрантов, не сработало из-за конструктивных дефектов. Полиция расследовала еще один эпизод: в лагере для мигрантов бомба взорвалась в мусорном контейнере, оторвав ногу уборщику. Но суд в 2017 году посчитал, что вина указанной троицы в этом эпизоде не доказана.

С одним из осужденных террористов, 23-летний Виктором Мелиным, Удодов давно дружит. Скрытая камера запечатлела, как они общаются на съезде националистов, проходившем в ноябре 2015 года на ферме в шведском городе Скара. Следователи считают, что Удодов сосватал будущих бомбистов - Мелина и 20-летнего Антона Тулина - в лагерь военной подготовки "Партизан" под Санкт-Петербургом.

Правообладатель иллюстрации AFP Contributor/Getty Images Image caption Швеция - первая страна, где появилось "Северное движение сопротивление". На фото: столкновения с полицией во время марша в Гетеборге в 2017 году

Показательная деталь: у Мелина не хватает пальца на левой руке. На допросе (копия есть у Би-би-си) Мелин объяснил, что палец отрубил сам, используя боевой топор с рукоятью "под средневековье", пытаясь таким образом побороть "зависимость от порнографии".

В 2019 году Удодов с неназванным русским другом навестил осужденного на 6,5 лет Мелина в тюрьме. Заключенный напоил посетителей чаем и угостил бутербродами, писал Удодов на своей странице во "ВКонтакте".

"[Мелин], возможно, будет рассказывать своим внукам, что его в тюрьме не забыли, не бросили и навещали ТОЛЬКО РУССКИЕ", - добавил Удодов. Посты он обильно сопровождал цитатами из Евангелия.

Оружейный мастер

Когда Удодов посещал тюрьму, полиция уже расследовала его связи с националистами. Ему запретили владеть оружием и даже прикасаться к нему: в полицейском отчете (копия есть у Би-би-си) указано, что он "15 лет участвует в движении превосходства белой расы".

О "репрессиях" против пенсионера рассказывало издание Nya Tider - ранее оно публиковало заметки консервативного российского философа Александра Дугина. В 13-минутном видеосюжете Удодов уверенно говорит на шведском, пьет воду из граненого стакана, демонстрирует полученный в 1995 году диплом оружейного мастера.

"Я практически инвалид из-за проблем с позвоночником, - рассказывает стрелок. - Спортивная стрельба - единственное доступное мне хобби. Из-за полицейских я не могу даже ходить на стрельбище и участвовать в турнирах".

По словам Удодова, он состоял в легальном политическом крыле "Северного движения сопротивления", но покинул его пару лет назад. Во время недавнего обыска у него обнаружили соответствующую символику. Впрочем, в самом движении Би-би-си сообщили, что Удодов у них никогда не числился.

В том же интервью Удодов рассказал, что в 2015 году помогал соратникам с оформлением российских виз для поездки на проходивший в Санкт-Петербурге Международный русский консервативный форум. Мероприятие было организовано "легальной партией "Родина", представленной в российской Госдуме", подчеркивал Удодов.

"Родину" в Госдуме представляет член фракции "Единая Россия" Алексей Журавлев: он собирался выступить на форуме, но в последний момент был "срочно вызван на Донбасс", рассказала его пресс-секретарь Софья Черепанова "Новой газете".

Правообладатель иллюстрации Ruslan Shamukov/TASS Image caption Международный русский консервативный форум прошел в Петербурге единственный раз в 2015 году, спровоцировав критику правозащитных и антифашистских организаций. Кремль не стал давать оценку мероприятию

9 миллиметров

В сети Удодов использовал несколько псевдонимов, объединенных общим адресом электронной почты. Во "ВКонтакте" - Vint Glock - в честь австрийской оружейной марки. На заблокированном Роскомнадзором сайте "правых новостей" - vint9mm.

9 миллиметров - это калибр патрона к пистолету Макарова, а также код, по которому можно определить участников шведской группы русских националистов "Север-Викинг9мм". Ранее группа называла себя региональным отделением "Русского национального единства" (РНЕ) - старейшего объединения русских националистов, запрещенного в ряде регионов России и воевавшего на стороне самопровозглашенных ЛНР и ДНР на востоке Украины.

Флаг РНЕ с измененной свастикой Удодов разворачивал на акциях шведских националистов в 2000-е годы. Даже имя для своего имейла пенсионер заимствовал у древнерусского богатыря Евпатия Коловрата, одного из символов РНЕ.

Правообладатель иллюстрации Vk.com, RNU Image caption На своей странице во "ВКонтакте" Удодов выложил видео со стрельбища, но потом его удалил. Похожего человека можно обнаружить на фото шведского регионального отделения РНЕ

Свою шведскую ячейку Удодов описывал как малочисленную, но эффективную. Главный ее проект - сайт "Русский налог", где собирались средства на заключенных в России националистов. Среди получателей помощи - бывшие члены РНЕ, а также массовые убийцы. Москвича Василия Кривца, осужденного в 2010 году пожизненно за 15 убийств на почве ненависти, Удодов называл "военнопленным".

Ежемесячно заключенным перечисляли по несколько тысяч рублей. В списке жертвователей значился некий "90-летний ветеран Великой Отечественной войны", кстати, столько же лет на момент публикации было матери Удодова, пережившей блокаду Ленинграда.

Несмотря на множество псевдонимов (еще были Одиссей и Жидохач), Удодов не очень усердно конспирировался. Споря с оппонентами на националистических сайтах, публиковал свои настоящие фото. А однажды разместил на запрещенном сайте фото арсенала, принадлежавшего ему "с приятелем", - 8 пистолетов и три револьвера.

На предложение в комментариях удалить потенциальную улику он отреагировал: "Моих фоток [там], где надо, уже десятки… Да и может, я за Рассею по-христиански пострадать хочу во искупление грехов моих тяжких".

Image caption Этим арсеналом Анатолий Удодов хвастался на националистических сайтах

Шведские партизаны

"В ночь на 14 августа [2016 года] мы сидели с сестрой в кафе на Васильевском острове", - начинает свой рассказ петербурженка Татьяна (имя изменено по ее просьбе). Сестры заметили за соседним столиком двоих молодых людей, говоривших на незнакомом языке, и поинтересовались, откуда они.

Это были Виктор Мелин и Антон Тулин - будущие шведские бомбисты. Сестрам они сказали, что приехали в Петербург заниматься скалолазанием. "У Виктора была борода, Антон все время хмурился", - вспоминает Татьяна. Они договорились, что встретятся снова, когда "скалолазы" вернутся из похода.

Правообладатель иллюстрации Swedish police, social media Image caption Анатолий Тулин и Виктор Мелин в Петербурге. В "Русском имперском движении" заявили, что не готовили шведов к диверсиям: те якобы просто играли в страйкбол

Через неделю Татьяна провела шведам экскурсию по Петербургу. Больше они никогда не встречались. "Я в шоке, и у меня трясутся руки", - призналась Татьяна, узнавшая от корреспондента Би-би-си о судьбе своих экскурсантов.

"Они рассказывали, что в России лучше, чем в Швеции. Что у них на родине нельзя критиковать мигрантов и привлекают детей на гей-парады. Мы, конечно, спорили. Странно было слышать такое от европейцев", - добавила Татьяна.

В действительности Мелин и Тулин провели неделю в военном лагере "Партизан", организованном "Русским имперским движением". Фото, на котором двое шведов позируют с автоматами в военной форме с группой других выпускников этого лагеря, было опубликовано (а затем удалено) в сообществе "Партизан" во "ВКонтакте". Затем оно попало в материалы дела бомбистов, шведскую и российскую прессу.

Бывшие участники войны на востоке Украины рассказали "Фонтанке", что программа "Партизана", помимо описанных на его сайте занятий по тактике боевых действий, высотной подготовке, точной стрельбе и военно-полевой медицине, содержала еще и непубличный блок - для опытных бойцов. Там, если верить анонимным собеседникам издания, учили стрелять из снайперской винтовки и проводить диверсии.

Мелин, Тулин и примкнувший к ним 53-летний Йимми Юнассон провели свою первую "диверсию" у книжного магазина через четыре месяца после окончания "Партизана".

"Не ваше дело"

Организаторов лагеря "Партизан" - "Русское имперское движение" - и представлял в Швеции Анатолий Удодов. Это подтвердил Би-би-си координатор движения Станислав Воробьев. 59-летний юрист, бывший сотрудник ленинградской прокуратуры сам несколько раз ездил в Швецию - посещал съезд националистов в Скаре и стрельбище вместе с Удодовым.

По словам Воробьева, Удодов налаживал контакты "со всеми легальными политическими силами в Швеции".

"Безусловно, за этим [преследованием Удодова] стоит политика, - считает Воробьев. - Шведская полиция пытается пришить ему связь с людьми, которые совершили взрывы в Гетеборге, но поскольку доказательств у них нет, они пытаются что-то сфальсифицировать".

Правообладатель иллюстрации Swedish police Image caption Полиция сфотографировала Мелина и Тулина на выходе из хозяйственного магазина, где они покупали компоненты для очередной бомбы

База военной подготовки "Русского имперского движения" - последняя, оставшаяся со времен завершения активной фазы войны на Украине, отмечает директор центра "Сова" Александр Верховский. "Набор, подготовка и отправка бойцов - все это - будучи по-прежнему нелегальным - стало можно. Потом власти стали прижимать", - поясняет Верховский.

В России "Русское имперское движение" известно в основном в Петербурге, говорит эксперт, что не мешает организации представлять русских националистов на международном уровне.

В интервью сайту "Северного движения сопротивления", участники которого взорвали бомбу, Воробьев перечислил своих союзников в Европе. Среди них: немецкая Национал-демократическая партия, итальянская "Новая сила", некие польские и испанские националисты.

Сами "северяне" сказали Би-би-си, что в 2015 году россияне совершили "одноразовое, символическое пожертвование" их организации, которое "лживая шведская пресса раздула до более общего и совершенно ложного утверждения", что "Северное движение сопротивление" получает деньги из России. При этом источники пожертвований они не раскрывают.

"С какими организациями мы контактируем - не ваше дело", - добавил пресс-секретарь движения Мартин Сакслинд.

При участии Михаила Поплавского

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