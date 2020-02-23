Как северокорейский перебежчик стал консультантом фильмов в Южной Корее
В Южной Корее огромным успехом пользуется новый сериал о невероятной истории любви, по сюжету которой богатая наследница из Южной Кореи случайно улетает в Северную Корею на параплане. Там она сталкивается с военным, в которого впоследствии влюбляется.
"Любовное приземление" - это во многом типичный романтический корейский сериал, но его высоко оценили из-за хорошо изученной темы повествования и обстоятельного описания северокорейской действительности. Это стало возможно благодаря настоящему перебежчику из КНДР, который принимал участие в создании сценария.
Благодаря широким плечам и мощному торсу Квак Мун Ван внешне похож на телохранителя. Возможно, потому что до 2004 года он входил в Главное управление адъютантов - элитный отряд, занимающийся охраной семьи северокорейского лидера.
Он был на хорошем счету, благодаря чему мог работать за границей. Его отправили в Москву в северокорейскую торговую компанию, которая приносила стране столь нужную иностранную валюту.
Очень немногим жителям КНДР позволено работать в других странах. Чтобы они были верны своей родине, их семьи вынуждены оставаться дома, поэтому жена Квака поехать с ним не смогла.
В 2004 году ему приказали вернуться в Пхеньян. Во время пересадки в Пекине он узнал, что один из его друзей в Москве донес на него начальству в Пхеньяне, пересказав их беседу.
Он сразу понял, что дома его ждут большие неприятности.
Во время нашей беседы в кофейне Сеула Квак постоянно оглядывался по сторонам, чтобы проверить, кто находится поблизости. Он говорит все напрямую, но в просьбе пересказать тот разговор в Москве отказал, сказав лишь, что поведал о том, что видел, когда сопровождал семью Кимов.
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Поэтому он решил стать перебежчиком. В одиночку. С того времени он живет в Южной Корее без семьи.
"Когда встает солнце, за мной следует лишь одна тень. Так я и живу в Южной Корее", - сказал он.
После переезда в Южную Корею Квак, как и тысячи перебежчиков до него, начал строить новую жизнь. Невероятным образом судьба распорядилась так, что он оказался в корейской индустрии развлечений.
От перебежчика до консультанта фильмов
Перед службой в армии Квак изучал кинематографию. В 1990-х годах северокорейская киноиндустрия была на подъеме, потому что тогдашний лидер страны Ким Чен Ир был большим любителем этого вида искусства.
В те годы Квак собирался получать высшее образование и в итоге оказался в Пхеньянском университете кинематографии и драматического искусства, где он изучал режиссуру.
Вскоре после того, как Квак прибыл в Южную Корею, известный режиссер, работавший над фильмом о Северной Корее, обратился к южнокорейскому разведывательному управлению с просьбой о консультации.
К тому времени подошел к концу опрос Квака, что является обязательным условием переселения для всех перебежчиков. В числе прочего он рассказал, что получил кинематографическое образование.
Разведуправление познакомило его с режиссером, который предложил ему работу в своей кинокомпании, и Квак сразу согласился.
Он стал консультантом и сценаристом, поработав над несколькими фильмами и сериалами. В 2018 году бывший коллега познакомил Квака со сценаристом Пак Чи-ын, которая придумала романтическую историю о военном из КНДР и богатой наследнице из Южной Кореи. Но ей не хватало информации о повседневной жизни в Северной Корее.
Квак присоединился к проекту и начал работу над сериалом "Любовное приземление".
Шпионы под прикрытием и бездомные дети
Сериал стал одним из самых успешных в истории южнокорейского телевидения. В нем рассказывается история наследницы и бизнес-леди Юн Се-ри и капитана вооруженных сил Северной Кореи Ли Чон Хёка.
На занятии по парапланеризму Се-ри не справляется с сильным ветром, и ее уносит через границу в Северную Корею. Ее находит Чон Хёк, который не спешит сдавать ее властям, а предлагает помочь ей вернуться домой. Понятно, что они влюбляются друг в друга.
Благодаря своим знаниям о том, как действуют силы безопасности в Северной Корее, Квак внес огромный вклад в создание неординарных поворотов в сценарии.
Например, в одном из эпизодов тайная полиция обнаруживает Се-ри в деревне. Чон Хёк тут же говорит, что она сотрудница "11 дивизиона" - военного подразделения, ведущего разведку в Южной Корее.
Это помогает дать объяснение тому, что она говорит с южным акцентом, почему у нее нет документов. После этого она спокойно осматривает деревню и общается с местными жителями, не отвечая на их вопросы о своем прошлом из-за необходимости соблюдать тайну.
На протяжении всего сериала показываются реалии жизни страны, которые не были бы возможны без участия Квака.
Показано, как внезапно останавливаются поезда из-за перебоев с электричеством, как на улице живут бездомные дети, а в холодильниках вместо еды хранятся книги и одежда.
Квак также помог с созданием второстепенной сюжетной линии о любви южанина и северянки.
После незаконного присвоения денег брат Се-ри бизнесмен Гу Сын-Джун решает бежать из страны и просить убежище в Северной Корее.
"Северная Корея - это единственное место, куда не может добраться Интерпол", - объяснил Квак.
Правда ли, что Северная Корея предоставляет убежище разыскиваемым преступникам в обмен на денежное вознаграждение?
"Это звучит правдоподобно. Это все, что я хочу сказать", - отмечает Квак.
Перебежчики оценили
Некоторые критики обвинили "Любовное приземление" в приукрашивании образа Северной Кореи. Например, у жителей деревни - большие запасы еды, хотя известно, что в стране периодически не хватает продуктов.
Но мало кто из южнокорейцев обращает на это внимание, и перебежчики приняли сериал с большим энтузиазмом.
Чон Хё Джин стала перебежчиком в 19 лет. По ее словам, сериал не показывает всех реалий, но от этого ее энтузиазм не уменьшается. Большинство ее родственников теперь живут в Южной Корее, и они каждую неделю обсуждают сериал.
"Каждый раз, когда начинается показ новой серии, мы созваниваемся и обсуждаем ее. Благодаря этому люди заинтересовались Северной Кореей. Мои друзья задают вопросы о Северной Корее, и я благодарна за это сериалу", - сказала она.
Также сериал оценили такие люди, как Пак Сокил. Он работает с перебежчиками в организации "Свобода в Северной Корее".
"Очевидно, что перед подачей разных аспектов северокорейского общества тема была хорошо изучена, благодаря чему на нынешний момент это лучшее трехмерное описание общества КНДР из всех фильмов и сериалов", - рассказал он в интервью Би-би-си.
"Он изображает различные аспекты северокорейского общества без излишнего осуждения и показывает северокорейцев многогранными людьми, которые понятны и даже привлекательны, даже если они отличаются в культурном аспекте".
Хорошо известно, что среди северокорейцев, особенно молодежи, много поклонников корейских сериалов, и, как показано в "Любовном приземлении", многие южнокорейские фильмы и сериалы тайно ввозятся в Северную Корею.
Квак говорит, что ему неизвестен ни один северокореец, который посмотрел сериал.
"Я уверен, что им будет интересно. Это их история. Это о них".
"Мне кажется, северокорейским мужчинам было бы очень приятно, что одного из них играет такой красивый парень, как Хён Бин", - говорит он с улыбкой.