Как северокорейский перебежчик стал консультантом фильмов в Южной Корее

Правообладатель иллюстрации CJ ENM Image caption Сериал повествует о романтических отношениях богатой южнокорейской наследницы и северокорейского офицера армии

В Южной Корее огромным успехом пользуется новый сериал о невероятной истории любви, по сюжету которой богатая наследница из Южной Кореи случайно улетает в Северную Корею на параплане. Там она сталкивается с военным, в которого впоследствии влюбляется.

"Любовное приземление" - это во многом типичный романтический корейский сериал, но его высоко оценили из-за хорошо изученной темы повествования и обстоятельного описания северокорейской действительности. Это стало возможно благодаря настоящему перебежчику из КНДР, который принимал участие в создании сценария.

Благодаря широким плечам и мощному торсу Квак Мун Ван внешне похож на телохранителя. Возможно, потому что до 2004 года он входил в Главное управление адъютантов - элитный отряд, занимающийся охраной семьи северокорейского лидера.

Он был на хорошем счету, благодаря чему мог работать за границей. Его отправили в Москву в северокорейскую торговую компанию, которая приносила стране столь нужную иностранную валюту.

Очень немногим жителям КНДР позволено работать в других странах. Чтобы они были верны своей родине, их семьи вынуждены оставаться дома, поэтому жена Квака поехать с ним не смогла.

Правообладатель иллюстрации Kwak Moon-wan Image caption Квак Мун Ван изучал кинематографию

В 2004 году ему приказали вернуться в Пхеньян. Во время пересадки в Пекине он узнал, что один из его друзей в Москве донес на него начальству в Пхеньяне, пересказав их беседу.

Он сразу понял, что дома его ждут большие неприятности.

Во время нашей беседы в кофейне Сеула Квак постоянно оглядывался по сторонам, чтобы проверить, кто находится поблизости. Он говорит все напрямую, но в просьбе пересказать тот разговор в Москве отказал, сказав лишь, что поведал о том, что видел, когда сопровождал семью Кимов.

Поэтому он решил стать перебежчиком. В одиночку. С того времени он живет в Южной Корее без семьи.

"Когда встает солнце, за мной следует лишь одна тень. Так я и живу в Южной Корее", - сказал он.

После переезда в Южную Корею Квак, как и тысячи перебежчиков до него, начал строить новую жизнь. Невероятным образом судьба распорядилась так, что он оказался в корейской индустрии развлечений.

От перебежчика до консультанта фильмов

Перед службой в армии Квак изучал кинематографию. В 1990-х годах северокорейская киноиндустрия была на подъеме, потому что тогдашний лидер страны Ким Чен Ир был большим любителем этого вида искусства.

В те годы Квак собирался получать высшее образование и в итоге оказался в Пхеньянском университете кинематографии и драматического искусства, где он изучал режиссуру.

Правообладатель иллюстрации CJ ENM Image caption Несмотря на культурные различия, Юн Се-ри и Ли Чон Хёка влюбляются друг в друга

Вскоре после того, как Квак прибыл в Южную Корею, известный режиссер, работавший над фильмом о Северной Корее, обратился к южнокорейскому разведывательному управлению с просьбой о консультации.

К тому времени подошел к концу опрос Квака, что является обязательным условием переселения для всех перебежчиков. В числе прочего он рассказал, что получил кинематографическое образование.

Разведуправление познакомило его с режиссером, который предложил ему работу в своей кинокомпании, и Квак сразу согласился.

Он стал консультантом и сценаристом, поработав над несколькими фильмами и сериалами. В 2018 году бывший коллега познакомил Квака со сценаристом Пак Чи-ын, которая придумала романтическую историю о военном из КНДР и богатой наследнице из Южной Кореи. Но ей не хватало информации о повседневной жизни в Северной Корее.

Квак присоединился к проекту и начал работу над сериалом "Любовное приземление".

Шпионы под прикрытием и бездомные дети

Сериал стал одним из самых успешных в истории южнокорейского телевидения. В нем рассказывается история наследницы и бизнес-леди Юн Се-ри и капитана вооруженных сил Северной Кореи Ли Чон Хёка.

На занятии по парапланеризму Се-ри не справляется с сильным ветром, и ее уносит через границу в Северную Корею. Ее находит Чон Хёк, который не спешит сдавать ее властям, а предлагает помочь ей вернуться домой. Понятно, что они влюбляются друг в друга.

Благодаря своим знаниям о том, как действуют силы безопасности в Северной Корее, Квак внес огромный вклад в создание неординарных поворотов в сценарии.

Например, в одном из эпизодов тайная полиция обнаруживает Се-ри в деревне. Чон Хёк тут же говорит, что она сотрудница "11 дивизиона" - военного подразделения, ведущего разведку в Южной Корее.

Это помогает дать объяснение тому, что она говорит с южным акцентом, почему у нее нет документов. После этого она спокойно осматривает деревню и общается с местными жителями, не отвечая на их вопросы о своем прошлом из-за необходимости соблюдать тайну.

Правообладатель иллюстрации CJ ENM Image caption Придуманная легенда дает Юн Се-ри возможность общаться с местными жителями

На протяжении всего сериала показываются реалии жизни страны, которые не были бы возможны без участия Квака.

Показано, как внезапно останавливаются поезда из-за перебоев с электричеством, как на улице живут бездомные дети, а в холодильниках вместо еды хранятся книги и одежда.

Квак также помог с созданием второстепенной сюжетной линии о любви южанина и северянки.

После незаконного присвоения денег брат Се-ри бизнесмен Гу Сын-Джун решает бежать из страны и просить убежище в Северной Корее.

"Северная Корея - это единственное место, куда не может добраться Интерпол", - объяснил Квак.

Правда ли, что Северная Корея предоставляет убежище разыскиваемым преступникам в обмен на денежное вознаграждение?

"Это звучит правдоподобно. Это все, что я хочу сказать", - отмечает Квак.

Перебежчики оценили

Некоторые критики обвинили "Любовное приземление" в приукрашивании образа Северной Кореи. Например, у жителей деревни - большие запасы еды, хотя известно, что в стране периодически не хватает продуктов.

Но мало кто из южнокорейцев обращает на это внимание, и перебежчики приняли сериал с большим энтузиазмом.

Чон Хё Джин стала перебежчиком в 19 лет. По ее словам, сериал не показывает всех реалий, но от этого ее энтузиазм не уменьшается. Большинство ее родственников теперь живут в Южной Корее, и они каждую неделю обсуждают сериал.

Правообладатель иллюстрации CJ ENM Image caption Сон Е-джин и Хён Бин считаются звездами первой величины в Южной Корее

"Каждый раз, когда начинается показ новой серии, мы созваниваемся и обсуждаем ее. Благодаря этому люди заинтересовались Северной Кореей. Мои друзья задают вопросы о Северной Корее, и я благодарна за это сериалу", - сказала она.

Также сериал оценили такие люди, как Пак Сокил. Он работает с перебежчиками в организации "Свобода в Северной Корее".

"Очевидно, что перед подачей разных аспектов северокорейского общества тема была хорошо изучена, благодаря чему на нынешний момент это лучшее трехмерное описание общества КНДР из всех фильмов и сериалов", - рассказал он в интервью Би-би-си.

"Он изображает различные аспекты северокорейского общества без излишнего осуждения и показывает северокорейцев многогранными людьми, которые понятны и даже привлекательны, даже если они отличаются в культурном аспекте".

Хорошо известно, что среди северокорейцев, особенно молодежи, много поклонников корейских сериалов, и, как показано в "Любовном приземлении", многие южнокорейские фильмы и сериалы тайно ввозятся в Северную Корею.

Квак говорит, что ему неизвестен ни один северокореец, который посмотрел сериал.

"Я уверен, что им будет интересно. Это их история. Это о них".

"Мне кажется, северокорейским мужчинам было бы очень приятно, что одного из них играет такой красивый парень, как Хён Бин", - говорит он с улыбкой.