Всеправославная встреча: чего ждать от обсуждения украинского церковного вопроса?

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Патриарх Московский Кирилл и представители еще нескольких православных церквей обсудят в столице Иордании украинский вопрос. Прорывных решений не ожидается: сам состав участников "братской встречи" показывает, что по состоянию на сегодня Константинополь выигрывает в противостоянии с Москвой.

В среду, 26 февраля, в столице Иордании Аммане открывается совещание представителей православных церквей по украинскому вопросу.

Формально его инициатором является Иерусалимский патриарх Феофил. Однако греческие и украинские СМИ отмечают, что фактически он лишь озвучил давно высказываемую идею Русской церкви.

Собеседники Би-би-си утверждают, что никаких прорывных решений от встречи ждать не стоит, а количество ее участников показывает, что в церковном противостоянии Москвы и Константинополя большая часть церквей не готова стать на сторону РПЦ.

Впрочем, эксперты не исключают, что результатом амманской встречи станет замедление и так невысокого темпа признания Православной церкви Украины другими церквями.

Зачем представителям церквей вообще встречаться?

Из-за вопросов православия на Украине. В прошлом году Вселенский патриархат предоставил статус автокефальной (самостоятельной) Православной церкви Украины (ПЦУ). Это решение не признали Русская православная церковь и пребывающая с ней в духовном единстве Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ). РПЦ разорвала отношения с Константинополем.

Еще до формального провозглашения украинской автокефалии РПЦ призывала обсудить украинский вопрос и вообще способ предоставления автокефалий новым церквям на совещании предстоятелей всех четырнадцати поместных церквей. Это мнение разделяли и в некоторых других церквях. Сторонники украинской автокефалии выступали против созыва этого совещания, считая, что таким образом тему собираются просто заговорить.

Константинополь настаивал, что имеет право даровать автокефалии единолично, без консультаций с кем-либо: якобы оно следует из "первенства чести", которым обладает Вселенский патриарх.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Патриарх Константинопольский Варфоломей вручает томос об автокефалии главе ПЦУ митрополиту Епифанию

За первый год существования ПЦУ ее признали всего две поместные церкви: Александрийский патриархат и Элладская (Греческая) церковь. РПЦ заявила, что разорвала отношения с теми иерархами этих церквей, которые поддержали решение о признании ПЦУ.

Однако Русская церковь не оставляла надежды на созыв всеправославного совещания для обсуждения украинского вопроса.

"Двусторонние отношения РПЦ и Константинополя зашли в тупик, сейчас не имеют решения. Когда стало понятно, что в двухстороннем режиме это решить невозможно, стало ясно, что нужно всеправославное совещание", - говорил в конце прошлого года источник Би-би-си, близкий к Московской патриархии.

Однако Константинополь все так же сигнализировал: совещание по украинскому вопросу неуместно.

Развязка наступила в ноябре прошлого года. Тогда Иерусалимский патриарх Феофил прибыл в Москву, встретился с Владимиром Путиным и получил премию Международного фонда единства православных народов - ее нынешний размер не разглашается, но 10 лет назад он, по сообщениям СМИ, составлял 50 тысяч долларов.

Именно во время этого визита патриарх Феофил предложил предстоятелям всех православных церквей собраться в столице Иордании и "обсудить вопрос сохранения нашего единства в евхаристическом общении". В РПЦ горячо поддержали эту идею.

То есть это чисто московская затея?

В РПЦ последовательно отвергают причастность к организации и формировании повестки дня амманской встречи. Однако в непричастность Русской церкви не верят ни во Вселенском патриархате, ни в Киеве.

"Их там нет", - иронически комментирует эту позицию источник Би-би-си в киевских церковных кругах.

Украинские и греческие СМИ рассматривают амманскую встречу именно как проект Русской церкви. В РПЦ, дескать, понимают, что если бы такая инициатива исходила от нее, у нее было бы крайне мало шансов на успех: эта встреча выглядела бы как попыткой собрать в одном месте противников Константинополя.

Во-первых, именно Москва на протяжении всей эпопеи с предоставлением ПЦУ автокефалии чаще всего призывала к созыву такого совещания. Во-вторых, место и контекст объявления Иерусалимским патриархом о своей инициативе наводят обозревателей на мысль о том, что об этом его "попросили".

Вместе с тем богослов, бывший глава отдела внешних церковных связей УПЦ МП Кирилл Говорун считает, что определенные дивиденды от организации встречи православных лидеров рассчитывает получить и Иерусалимский патриарх.

"(Если такая встреча состоится на территории Иордании), король Иордании Абдалла будет выглядеть миротворцем и посредником для решения кризиса в православии, это придаст ему значительных бонусов в сложной комбинации политических интересов, которые сейчас существуют на Ближнем Востоке. И эту роль миротворца ему преподносит патриарх Иерусалимский - вполне возможно, тоже с целью каких-то бонусов для своей церкви", - рассказывает Говорун.

О программе амманской встречи сообщалось крайне мало, однако уже известно, что ее участники удостоятся личной аудиенции у короля Абдаллы.

Кто приедет и кто не приедет в Амман?

Уже сейчас можно констатировать, что назвать амманскую встречу совещанием предстоятелей православных церквей - как она замышлялась - можно только с очень большой натяжкой.

В столицу Иордании прибудут лишь четыре предстоятеля: инициатор встречи патриарх Иерусалимский Феофил, патриарх Московский Кирилл, патриарх Сербский Ириней и митрополит Чешских земель и Словакии Растислав. Сербскую и Чешскую церкви часто называют сателлитами РПЦ. Румынская и Польская церкви пришлют на совещание своих представителей, но не глав.

Правообладатель иллюстрации kremlin.ru Image caption Патриарх Иерусалимский во время своего визита в Москву

Будет представлена на собрании и УПЦ Московского патриархата. В понедельник вечером заместитель руководителя отдела внешних церковных связей этой церкви протоиерей Николай Данилевич написал в "Фейсбуке", что в Амман прибудет предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий.

Сторонники украинской автокефалии замечают: формально на этом собрании митрополит Онуфрий не будет представлять украинскую церковь, а войдет в состав делегации РПЦ. В УПЦ МП отказались конкретизировать форму его участия в иорданской встрече.

Остальные церкви в той или иной форме отказались от участия в амманском совещании.

Грузинский патриарх Илия заявил, что такая встреча имела бы смысл только в том случае, если бы в ней согласились участвовать все без исключения поместные церкви.

А архиепископ Афинский Иероним напомнил, что по православным канонам инициатором подобной встречи может выступить только Вселенский патриарх. Который, к слову, лично раскритиковал идею созыва такого совещания: сначала в письме-ответе на приглашение Иерусалимского патриарха Феофила, затем на личной встрече с делегацией Иерусалимского патриархата 15 февраля.

"Позиция Иерусалимского патриархата ставит под угрозу единство в православном мире, к которому стремится Вселенский патриархат", - цитируют патриарха Варфоломея греческие СМИ.

Именно на этой встрече, по сообщениям все тех же СМИ, Вселенский патриарх заявил, что мог бы послать своих представителей в Амман, если бы Иерусалимский патриарх официально пригласил на это совещание предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания. ПЦУ такого приглашения не получала, подтвердил Би-би-си заместитель главы управления внешних церковных связей этой церкви архиепископ Евстратий Зоря.

Неожиданно для ряда наблюдателей на амманскую встречу отказался ехать патриарх Антиохийский Иоанн. Его церковь считается близкой к Москве: ядром канонической территории Антиохийского патриархата является Сирия, в которой влияние России очень сильно.

"(Антиохийская церковь) решила не посещать эту встречу, основываясь на предоставленной информации, а также в связи с заботой, чтобы избежать какого-либо увеличения расхождений и углубления разрыва между братьями", - говорится в заявлении этого патриархата.

Причин такой позиции у антиохийцев может быть сразу несколько. Прежде всего, у этого патриархата есть давний конфликт с Иерусалимским патриархатом по поводу юрисдикции над приходами в Катаре.

Кроме того, в православном мире помнят, что Антиохийский патриарх отказался участвовать в Всеправославном соборе, который прошел на Крите в 2016 году. Это мероприятие считал едва ли не делом всей своей жизни Вселенский патриарх Варфоломей, а отказ от участия в нем четырех церквей некоторые богословы считают инспирированным Русской церковью (в РПЦ эти обвинения отвергают).

Если Антиохийский патриарх, проигнорировавший инициированный Вселенским патриархом собор на Крите, поедет на "всеправославное" мероприятие с непонятным каноническим статусом в Аммане, это будет выглядеть по меньшей мере странно, говорит собеседник Би-би-си во Вселенском патриархате.

Глава синодального информационного отдела УПЦ Московского патриархата митрополит Климент Вечеря заявил Би-би-си, что связывает отказ ряда поместных церквей участвовать в амманской встрече с "откровенным шантажем со стороны чиновников США".

"Нам известно, что давление на некоторых предстоятелей было оказано по вопросу встречи в Аммане. Во всяком случае, трудно как-то иначе трактовать отказ архиепископа Афинского участвовать в данном мероприятии, о котором он заявил журналистам сразу же после встречи с американским послом. Напомню, что и о признании ПЦУ он сообщил после многократных встреч с тем же дипломатом", - заявил председатель отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион Алфеев в интервью порталу "Православие.ру".

За последние месяцы предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний дважды встречался с госсекретарем США Майком Помпео. И ПЦУ, и госдепартамент отвергают обвинения во вмешательстве США в религиозные дела Украины.

Правообладатель иллюстрации Pomisna.info Image caption Митрополит Епифаний и госсекретаь США Майк Помпео

Впрочем, слабая представленность церквей на амманском мероприятии, кажется, совсем не тревожит РПЦ. Встреча в Аммане может состояться, "даже в том случае, если в ней примут участие не все предстоятели", заявил митрополит Иларион Алфеев.

Те, кто соберутся в Аммане, - это противники Константинополя?

Нет. У каждой из церквей есть свои резоны участвовать в амманской встрече. Сербская, Польская церкви и церковь Чехии и Словакии действительно исторически близки к РПЦ, пребывающей в жестком противостоянии с Константинополем.

"Позиция патриарха Варфоломея - упрямо игнорировать диалог, притворяясь неошибающимся лицом, - является не просто тупиковой, но и крайне греховной", - оценил отказ Вселенского патриарха участвовать в амманской встрече митрополит УПЦ МП Климент (Вечеря).

А вот Румынская церковь - одна из крупнейших среди поместных церквей - уже давно пытается позиционировать себя как альтернативу "греческому" и "русскому" мирам, напоминает Кирилл Говорун. Для нее участие в амманской встрече на уровне делегации, не возглавляемой патриархом, может быть способом сохранить конструктивные отношения и с Константинополем, и с Москвой.

Да и патриарха Иерусалимского Феофила назвать противником Вселенского патриарха крайне сложно: в своих публичных заявлениях представители Иерусалимского патриархата несколько раз заявляли, что не ставят под сомнение его первенство чести.

"С точки зрения Иерусалимского патриархата эта встреча будет собранием друзей, чтобы поговорить, способом разрядить ситуацию между церквями", - считает Кирилл Говорун.

О чем будут говорить и что могут решить в Аммане?

Повестка дня амманского совещания не была обнародована, однако из писем, адресованных патриархом Феофилом другим предстоятелям, следует, что речь идет о неформальном совещании - его участники даже не проведут совместного богослужения - "где будет открыт диалог о вызовах, перед которыми стоит православное общество в это кризисное время".

"Пусть эта встреча приведет к дальнейшим дебатам в будущем, только она может стать подготовительной основой для сотрудничества", - говорится в этом письме. Из этого можно сделать вывод, что никаких прорывных решений от собрания его инициаторы не ждут, а подобные встречи собираются проводить и в будущем.

"Глобальная цель встречи - укрепить единство православных церквей и поощрить братский диалог между ними", - ответили Би-би-си в пресс-службе Иерусалимского патриархата на запрос о целях встречи и документах, которые могут быть приняты по ее итогам.

Представители УПЦ МП и, возможно, РПЦ, кажется, едут в Амман с более жесткой позицией.

"Необходимость совместного обсуждения последствий последних решений Константинопольского патриарха для всех без исключения православных церквей является уже абсолютно очевидной", - говорит Би-би-си митрополит Климент.

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption В Амман поедет и глава Украинской церкви Московского патриархата. РПЦ настаивает, что это единственная каноническая православная церковь на Украине

А Кирилл Говорун считает, что главная цель РПЦ на этом собрании - не просто обсудить украинский вопрос, а зафиксировать свою позицию по этому вопросу в итоговом коммюнике, которое примут по итогам встречи. План-максимум: осудить в этом документе Вселенского патриарха, заявить о нелегитимности ПЦУ и собрать под этим документом подписи как можно большего количества других церквей, зафиксировав тем самым создание альтернативного центра влияния в мировом православии.

Однако, продолжает богослов, это вряд ли удастся, так как даже сам состав участников встречи в Аммане показывает: в православном мире сохраняется устойчивое большинство тех, кто считает, что исключительными прерогативами в области межправославного общения обладает именно Константинополь.

Поэтому вполне вероятным является вариант, при котором результатом амманской встречи станет либо коммюнике, в котором будет записано, что ее участники выступают "против всего плохого и за все хорошее", либо итогового документа там просто не появится.

Тем временем во Вселенском патриархате перспективы амманской встречи оценивают скептически: дескать, сам состав участников этого мероприятия не даст им принять любые решения, которые бы серьезно воспринимались в православном мире.

Как эта встреча скажется на украинском православии?

Амманская встреча сама по себе может затормозить процесс признания ПЦУ другими поместными церквями, считает Кирилл Говорун.

"Некоторые церкви могут отказаться от признания ПЦУ под предлогом того, что сначала этот вопрос нужно обсудить, а тут и площадка для обсуждений создана. Это может затянуться на годы", - говорит он.

О том, что одна из целей РПЦ - "заговорить" украинский вопрос, согласны и в ПЦУ.

"Но может произойти и противоположное, а именно - чем больше усилий Москва будет прилагать для противодействия (признанию), тем быстрее поместные церкви поймут, что лучше сейчас установить с ПЦУ полное общение, чем неопределенностью питать у руководителей РПЦ их ошибочные надежды", - заявил Би-би-си заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ архиепископ Евстратий Зоря.

В любом случае, нельзя исключать, что встречи, подобные амманской, будут организовываться и в дальнейшем - независимо от результатов нынешнего собрания.

Однако пока достижение компромисса между Константинополем и Москвой - двумя центрами силы в современном православии - кажется очень далеким.

В Константинополе считают "украинский кейс" закрытым и не намерены его обсуждать на каких-либо совещаниях, рассказал Би-би-си источник во Вселенском патриархате. Здесь говорят, что, конечно, выступают за возобновление отношений с Москвой, однако напоминают: это она их разорвала, в одностороннем порядке Константинопольский патриарх все так же продолжает поминать на своих богослужениях Московского "коллегу".

Источник Би-би-си, близкий к Московской патриархии, говорит, что перспектив решения противоречий по украинскому вопросу с Константинополем в ближайшее время не видят.

"Позиция патриарха Варфоломея всем хорошо известна. Он ни при каких обстоятельствах не собирается обсуждать свое решение по аннексии канонической территории Украинской православной церкви (Московского патриархата - Ред.). Эта риторика не нова. Ее не раз можно было услышать в аналогичных случаях, касавшихся аннексии суверенных территорий украинского государства", - оценивает митрополит УПЦ Московского патриархата Климент (Вечеря) позицию Вселенского патриарха, по сути, сравнивая его с президентом России Владимиром Путиным.

Тем временем на днях президент России впервые за долгое время высказался на тему украинской автокефалии.

"Многое разъединяет (украинский и русский народы). Нужно не забывать о том, что нас объединяет. И не разрушать того, что есть. Скажем, вот в церкви. Зачем нужно было разрушать единство Русской православной церкви? Вы знаете, что эта самостоятельность Украинской православной церкви Московского патриархата, она на самом деле полная, она и до сих пор была полная… Нет, надо было обязательно разрезать по живому. Зачем? Вы говорите, что люди не понимают. Да не знают этого просто! Знать будут, будут лучше понимать. Им говорить об этом нужно. Что стесняться?" - заявил Владимир Путин в интервью ТАСС, фрагмент которого был опубликован в прошлую пятницу.