"Эта ужасная женщина". Похожи ли между собой Уоллис Симпсон и Меган?

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Популярный в народе, шутливый, задорный принц влюбляется в волевую разведенную американку, которую начинает втаптывать в грязь британская пресса. В истории Гарри и Меган некоторые королевские обозреватели видят отголоски романа короля Эдварда VIII и Уоллис Симпсон, из-за которого восемьдесят лет назад монарх отрекся от престола и в стране возник конституционный кризис.

Но действительно ли эти истории схожи? Может быть и да. В том случае, если герцогу и герцогине Сассекским придется повторить жизнь в изгнании, которую пришлось в итоге вести герцогу и герцогине Винзорским - именно такой титул получили после отречения Эдвард и Уоллис.

В декабре 1936 года король отдал престол и всю империю с населением в полмиллиарда человек в придачу за то, чтобы быть вместе с женщиной, которая в тот момент разводилась со своим вторым мужем.

Выплеснутый на будущую невесту поток злобы чем-то напоминает тот, что обрушился на Меган - новое американское пополнение британской королевской семьи.

Уоллис как только не называли: и выскочкой из балтиморского пригорода, и дешевой аферисткой, и лесбиянкой, нимфоманкой, нацистской шпионкой и даже гермафродитом.

Кирпичи в окна

Ее представляли как женщину, умудренную в сексуальных утехах, которая якобы освоила когда-то древне-китайские эротические техники в борделях Шанхая, где был размещен со своим взводом ее первый муж, бывший пилотом американских ВВС.

Но нападки на Уоллис не ограничивались одними публикациями в СМИ.

Как позднее признал владелец газеты Daily Express лорд Бивербрук, репортеры его газеты швыряли кирпичи в окна арендуемого Уоллис жилья в лондонском Риджентс-парке.

По мере разрастания кризиса с отречением от престола Симпсон бежала во Францию, в Канн, куда за ней последовали и журналисты.

Она пыталась избегать внимания этой "прожорливой осаждающей армии", как она их называла, порой уходя их дома через окно ванной комнаты и уезжая на машине.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Анна Себба, автор книги "Та самая женщина: жизнь Уоллис Симпсон", полагает, что последствия решения Гарри и Меган отказаться от королевских обязанностей даже близко нельзя сравнивать с тем катаклизмом, который произошел с Уоллис, учитывая, что ее обвиняли в том, что она чуть ли не развалила британскую империю.

"Мы живем не в 1936 году, когда люди боялись разведенных женщин. Тогда считалось, что общество будет странным, если все будут разводиться, - сказала Себба в интервью Би-би-си. - Но большая разница - в том, что Эдвард был королем, а Гарри - шестой в очереди престолонаследия, то есть он никогда не будет королем".

"Уоллис Симпсон и Гитлер"

Уоллис Симпсон получала мешки писем с угрозами и оскорблениями, многие из которых были откровенно женоненавистническими.

Она писала в своих мемуарах: "В моей ежедневной утренней почте отсутствовало очень немного бранных слов в адрес моего пола".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Заголовки газет с новостю об отречении от престола Эварда VIII

Но самые обидные выпады звучали как раз из уст женщин.

Согласно биографии, написанной Хьюго Виккерсом, "За закрытыми дверьми: Трагическая нерассказанная история Уоллис Симпсон" ("Behind Closed Doors. The Tragic Untold Story of Wallis Simpson"), королева Елизвета II однажды сказала: "Самые большие неприятности в жизни мне доставили два человека: Уоллис Симпсон и Гитлер".

Продолжая эту тему, подруга детства Уоллис, Мэри Кёрк, которая вышла замуж за оставленного в дураках второго мужа Уоллис Эрнста Симпсона, написала как-то в своем дневнике о своей давнишней подруге: "Я думаю о ней так, как люди думают о Гитлере - как о злой силе… полной животной хитрости".

Принцесса Маргарет называла любимую женщину своего дяди только "эта жуткая женщина".

"Падший ангел"

До сих пор многие придерживаются той точки зрения, что Эдвард был тюфяком, которым манипулировала амбициозная, требовательная любовница - и то же самое говорят о Гарри.

Однако Эдвард с самого начала находил королевские обязанности страшно скучными - еще до того, как Уоллис заработала себе репутацию "женщины, которая украла короля".

Как и Меган с Гарри, Эдвард мечтал о том, чтобы укатить в Канаду и там поселиться.

Его личный секретарь Алан Лассель (известный под домашним именем "Томми") сказал, что еще в 1927 году, после долгого разговора с Эдвардом, в бытность того принцем, понял, что "такие слова как приличие, честность, долг, достоинство и т.п. совершенно ничего для него не значат". Он пришел к выводу, что Эдвард - это падший ангел.

По мере того, как Меган и Гарри обустраивают свою новую жизнь, можно предположить, что они вряд ли захотят прозябать в бесцельном существовании, как это делали герцог и герцогиня Виндзорские.

Совсем другой случай

Если не считать короткого периода во время Второй мировой войны, когда Эдвард был губернатором на Багамах, ни он, ни его жена ниикогда в жизни больше не работали.

Как отмечает Оливетт Отеле, первая в Британии чернокожая профессор истории, в то время как Меган имела успешную карьеру актрисы, была активисткой-правозащитницей и блогером, то у Уоллис никогда в жизни не было работы.

"Одна была светской львицей, а другая - независимая, успешная женщина, которая жила на свои собственные средства", - говорит профессор. По ее словам, "как замаскированные, так и явные расистские нападки" в адрес герцогини Сассекской, которая является мулаткой, - это еще одна причина, почему совершенно нелепо проводить параллели между двумя этими женщинами.

Эдвард и Уоллис обустроили нечто вроде королевского двора в изгнании, проводя время в окружении геральдических безделушек и богатых друзей, за счет которых они кормились.

Как и Меган с Гарри, Эдвард и Уоллис водили дружбы с голливудскими знаменитостями и принимали у себя во Франции таких звезд экрана, как Ричард Бертон и Марлен Дитрих.

Ричард мало что делал, кроме игры в гольф. Он не жалел о том, что оставил престол, на котором пробыл всего 11 месяцев, хотя все его рассказы зачастую начинались словами: "Когда я был королем…"

Кого любила Уоллис?

За свое отречение он ругал всех, кроме себя - от премьер-министра Стэнли Болдуина до королевы-матери, супруги его младшего брата и матери королевы Елизаветы II. "Двадцать лет я работал на свою страну, а они мне дали под зад", - с горькой иронией сказал как-то Эдвард своему приятелю.

Но, возможно, самая большая ирония этой "сказочной любви" ХХ века заключается в том, в чем сходится большинство биографов: что Эдвард оставил корону ради женщины, которая его по-настоящему и не любила.

Правообладатель иллюстрации Chris Allerton/SussexRoyal Image caption Своего сына Арчи Гарри и Меган крестили на закрытой церемонии, куда прессу не пустили

Во время их долгих, проведенных вместе, вечеров после ужина подавалось виски и, поскольку "им нечего было сказать друг другу, содержимое графина постепенно уходило, уходило, уходило…" - вспоминал их личный секретарь Джон Аттер.

Согласно книге британского журналиста Эндрю Мортона "Влюбленная Уоллис" ("Wallis in Love"), сердце Уолисс принадлежало ее американскому другу Герману Роджерсу, богатому выпускнику Йельского университета.

Уоллис якобы сама в этом призналась второй жене Роджерса накануне их брачной церемонии в 1950 году.

Виндзоров очень беспокоила их угасающая слава.

Чарльз Пик, издатель вышедших в 1956 году мемуаров герцогини "У сердца свои резоны" ("The Heart Has Its Reasons") , рассказывал, что когда он впервые встретился с Уоллис, чтобы обсудить книгу, она даже встала с шезлонга, чтобы пожаловаться на то, что ее с первых страниц вытеснила Мерилин Монро.

В 1966 году Герцог и герцогиня Винздорские оправились в Вену на поезде, ворча по поводу того, что по приезде их наверняка будут поджидать папарацци. Их помощник отметил, что они не смогли сдержать своего разочарования, когда никто из репортеров не материализовался на перроне.

По мере того как Меган и Гарри привыкают к своему полу-изгнанию, им стоит помнить напутствие, данное Шекспиром. В пьесе "Генрих IV" король пеняет своему сыну, принцу Гарри, за то, что тот уклоняется от своих обязанностей, и сблизился с теми, кто не достоин его королевской дружбы: "Ты из-за грубости утратил место/В Cовете нашем, где сменил тебя/Твой младший брат; ты потерял любовь/Придворных всех и принцев нашей крови" (пер. Е. Бируковой).