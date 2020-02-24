Коронавирус: уже пандемия или еще нет, и надо ли ее бояться?
В прошедшие выходные в мире резко увеличилось количество людей, зараженных коронавирусом. При этом вирус, который официально назвали SARS-CoV-2, покинул пределы Китая и круизного лайнера "Даймонд принцесс", получившего печальное прозвище "плавучая чашка Петри".
В Китае коронавирусом заразилось 77 тыс. человек, 2600 из них погибли. В трех десятках других стран зарегистрировано порядка 1200 случаев заражения и 20 смертельных исходов.
- Коронавирус в Италии: карантин в городах, закрыта "Ла Скала", карнавал отменяется
- Коронавирус в Британии: врачи рекомендуют самоизолироваться
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- "Люди боятся из-за вас, СМИ". Смертность от коронавируса - почти на уровне сезонного гриппа
Случаи заболевания вызываемой вирусом пневмонии были на прошлой неделе выявлены в Южной Корее, Иране и Италии, где за последние трое суток умерло уже пять человек. Трое зараженных обнаружены в России, 13 человек проходят лечение в Великобритании.
В понедельник Ирак, Афганистан, Кувейт, Оман и Бахрейн сообщили о первых заболевших - все они приехали из Ирана. Власти в Бахрейне сообщили, что коронавирус обнаружен у водителя школьного автобуса, в результате несколько школ были закрыты.
Что происходит в мире:
- В Китае отложено ежегодное заседание парламента в попытке ограничить распространение коронавируса.
- Северная Корея изолировала 380 иностранных граждан из опасений коронавируса.
- Цена золота на мировом рынке выросла до самой высокой отметки за семь лет на фоне опасений инвесторов.
- Индекс Dow Jones упал на 3,4% при открытии торгов на американских рынках вслед за падениями в Азии и Европе.
Медики все увереннее говорят, что распространение коронавируса достигло масштабов пандемии. А что это значит?
Что такое пандемия?
Слово это греческого происхождения: от "пан", которое означает "все", и "демос" ("люди"). Специалисты используют его в тех случаях, когда болезнь распространяется в разных уголках планеты одновременно. Самого слова не стоит бояться: им обозначают не опасность болезни, а масштаб ее распространения. Оно применимо только к инфекционным заболеваниям.
Проще говоря, эпидемия - это когда вспышка заболевания активно и бесконтрольно распространяется в одной стране. А пандемия - это когда болезнь шагает по разным странам и континентам.
Нынешняя вспышка COVID-19 (так называется болезнь, вызываемая новым коронавирусом) затронула уже около 30 стран, от Великобритании до Южной Кореи, и вполне подходит под определение пандемии ВОЗ, которым организация пользовалась до недавнего времени.
Однако сегодня ВОЗ формально не использует термин "пандемия". Представитель ВОЗ Тарик Ясаревич заявил, что у организации попросту нет такого термина. "Для большей ясности ВОЗ не использует старую систему из шести фаз - от фазы 1 (когда нет случаев передачи вируса от животного к человеку) до фазы 6 (пандемической) - которую многие могут помнить по вспышке H1N1 в 2009 году", - сказал он. Но, по его словам, в обиходе термин "пандемия" вполне может использоваться для обозначения распространения нового патогена, передающегося от человека к человеку.
Вспышка распространения вируса H1N1 (в народе прозванного "свиным гриппом") в 2009 году стала последней пандемией в терминологии ВОЗ. С тех пор организация в подобных случаях объявляет "ситуацию угрозы общественному здоровью на международном уровне" (Public Health Emergency of International Concern, PHEIC).
В случае с коронавирусом, распространившимся по планете из китайского города Ухань, PHEIC была объявлена 30 января 2020 года.
Какие пандемии мы пережили в прошлом?
Вспышки заболеваний пандемических масштабов известны человечеству давно: к ним можно отнести и знаменитую "Черную смерть" - пандемию чумы, выкосившую Европу в XIV веке, и "испанку", которой в начале XX века заразилось порядка 500 млн человек во всем мире, из них от 50 до 100 млн умерло. К пандемии можно отнести и туберкулез, от которого в XIX столетии умирал каждый четвертый европеец, и нынешнее распространение ВИЧ.
В XXI веке нас также сильно испугали вспышки атипичной пневмонии (SARS, 2003), птичьего гриппа (2003), ближневосточного респираторного синдрома (MERS, 2012), лихорадки Эбола (2014-2015), лихорадки Зика (2016). У современных болезней жертв было меньше, чем у "испанки" или чумы. Однако напомним: слово "пандемия" означает не уровень смертности, а масштаб распространения.
Насколько опасна нынешняя вспышка?
Для нового коронавируса пока еще не разработана вакцина. При этом специалисты говорят, что смертность от SARS-CoV-2 пока что не превышает уровень обычного сезонного гриппа.
Ситуация с нынешним вирусом усугубляется тем, что его переносчики зачастую не имеют никаких симптомов и сами не подозревают о своей болезни. У некоторых людей болезнь проявилась спустя много дней после того, как они "поймали" вирус. Как раз по этой причине всех, кто подвергся риску заражения, отправляют на длительный карантин (до 14 дней).
В борьбе с вирусом важно максимально возможное ограничение скорости распространения. Для этого рекомендуется тщательно мыть руки и избегать тесных контактов с людьми.
Британские медики говорят о пользе самоизоляции: профессор Крис Уитти, главный медицинский советник Англии, в эфире радио Би-би-си сказал, что задержать возможную вспышку стоит хотя бы для того, чтобы выгадать больше времени на изучение вируса и разработку вакцины.
А кроме того, если вспышки не избежать, то лучше, чтобы она пришлась на лето, а не на зимний период, когда Национальная служба здравоохранения испытывает более сильную нагрузку.