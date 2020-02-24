Коронавирус: уже пандемия или еще нет, и надо ли ее бояться?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Число людей, зараженных новым коронавирусом, растет по всему миру

В прошедшие выходные в мире резко увеличилось количество людей, зараженных коронавирусом. При этом вирус, который официально назвали SARS-CoV-2, покинул пределы Китая и круизного лайнера "Даймонд принцесс", получившего печальное прозвище "плавучая чашка Петри".

В Китае коронавирусом заразилось 77 тыс. человек, 2600 из них погибли. В трех десятках других стран зарегистрировано порядка 1200 случаев заражения и 20 смертельных исходов.

Случаи заболевания вызываемой вирусом пневмонии были на прошлой неделе выявлены в Южной Корее, Иране и Италии, где за последние трое суток умерло уже пять человек. Трое зараженных обнаружены в России, 13 человек проходят лечение в Великобритании.

В понедельник Ирак, Афганистан, Кувейт, Оман и Бахрейн сообщили о первых заболевших - все они приехали из Ирана. Власти в Бахрейне сообщили, что коронавирус обнаружен у водителя школьного автобуса, в результате несколько школ были закрыты.

Что происходит в мире:

В Китае отложено ежегодное заседание парламента в попытке ограничить распространение коронавируса.

Северная Корея изолировала 380 иностранных граждан из опасений коронавируса.

Цена золота на мировом рынке выросла до самой высокой отметки за семь лет на фоне опасений инвесторов.

Индекс Dow Jones упал на 3,4% при открытии торгов на американских рынках вслед за падениями в Азии и Европе.

Media playback is unsupported on your device "Это был полный хаос": врач-инфекционист о корабле, зараженном коронавирусом в Японии

Медики все увереннее говорят, что распространение коронавируса достигло масштабов пандемии. А что это значит?

Что такое пандемия?

Слово это греческого происхождения: от "пан", которое означает "все", и "демос" ("люди"). Специалисты используют его в тех случаях, когда болезнь распространяется в разных уголках планеты одновременно. Самого слова не стоит бояться: им обозначают не опасность болезни, а масштаб ее распространения. Оно применимо только к инфекционным заболеваниям.

Проще говоря, эпидемия - это когда вспышка заболевания активно и бесконтрольно распространяется в одной стране. А пандемия - это когда болезнь шагает по разным странам и континентам.

Нынешняя вспышка COVID-19 (так называется болезнь, вызываемая новым коронавирусом) затронула уже около 30 стран, от Великобритании до Южной Кореи, и вполне подходит под определение пандемии ВОЗ, которым организация пользовалась до недавнего времени.

Однако сегодня ВОЗ формально не использует термин "пандемия". Представитель ВОЗ Тарик Ясаревич заявил, что у организации попросту нет такого термина. "Для большей ясности ВОЗ не использует старую систему из шести фаз - от фазы 1 (когда нет случаев передачи вируса от животного к человеку) до фазы 6 (пандемической) - которую многие могут помнить по вспышке H1N1 в 2009 году", - сказал он. Но, по его словам, в обиходе термин "пандемия" вполне может использоваться для обозначения распространения нового патогена, передающегося от человека к человеку.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В Милане, где проходит Неделя моды, множество мероприятий отменено из-за вспышки коронавируса

Вспышка распространения вируса H1N1 (в народе прозванного "свиным гриппом") в 2009 году стала последней пандемией в терминологии ВОЗ. С тех пор организация в подобных случаях объявляет "ситуацию угрозы общественному здоровью на международном уровне" (Public Health Emergency of International Concern, PHEIC).

В случае с коронавирусом, распространившимся по планете из китайского города Ухань, PHEIC была объявлена 30 января 2020 года.

Какие пандемии мы пережили в прошлом?

Вспышки заболеваний пандемических масштабов известны человечеству давно: к ним можно отнести и знаменитую "Черную смерть" - пандемию чумы, выкосившую Европу в XIV веке, и "испанку", которой в начале XX века заразилось порядка 500 млн человек во всем мире, из них от 50 до 100 млн умерло. К пандемии можно отнести и туберкулез, от которого в XIX столетии умирал каждый четвертый европеец, и нынешнее распространение ВИЧ.

Media playback is unsupported on your device Умрет ли каждый 100-й зараженный вирусом, кто в группе риска и кто такие "суперспредеры"?

В XXI веке нас также сильно испугали вспышки атипичной пневмонии (SARS, 2003), птичьего гриппа (2003), ближневосточного респираторного синдрома (MERS, 2012), лихорадки Эбола (2014-2015), лихорадки Зика (2016). У современных болезней жертв было меньше, чем у "испанки" или чумы. Однако напомним: слово "пандемия" означает не уровень смертности, а масштаб распространения.

Насколько опасна нынешняя вспышка?

Для нового коронавируса пока еще не разработана вакцина. При этом специалисты говорят, что смертность от SARS-CoV-2 пока что не превышает уровень обычного сезонного гриппа.

Ситуация с нынешним вирусом усугубляется тем, что его переносчики зачастую не имеют никаких симптомов и сами не подозревают о своей болезни. У некоторых людей болезнь проявилась спустя много дней после того, как они "поймали" вирус. Как раз по этой причине всех, кто подвергся риску заражения, отправляют на длительный карантин (до 14 дней).

Media playback is unsupported on your device Правильно вымытые руки снижают риск заражения любой инфекцией, в том числе и коронавирусом.

В борьбе с вирусом важно максимально возможное ограничение скорости распространения. Для этого рекомендуется тщательно мыть руки и избегать тесных контактов с людьми.

Британские медики говорят о пользе самоизоляции: профессор Крис Уитти, главный медицинский советник Англии, в эфире радио Би-би-си сказал, что задержать возможную вспышку стоит хотя бы для того, чтобы выгадать больше времени на изучение вируса и разработку вакцины.

А кроме того, если вспышки не избежать, то лучше, чтобы она пришлась на лето, а не на зимний период, когда Национальная служба здравоохранения испытывает более сильную нагрузку.