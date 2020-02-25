В России создают много новых партий. Зачем?

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В России в преддверии выборов в Госдуму 2021 года одна за другой начали появляться самые разные партии. Их создают, как правило, заметные выходцы из более крупных партий, лидеры в других профессиях или вовсе знаменитости.

Русская служба Би-би-си рассказывает, чего хотят добиться руководители новых партий, что они обещают и зачем всё это надо.

"За правду!" Прилепина

Учредительный съезд партии "За правду!" состоялся 3 февраля. Ее основатель и идеолог писатель Захар Прилепин охарактеризовал идеологию партии как "левоконсервативную". В съездах принимают участие, помимо Прилепина, кинорежиссеры Иван Охлобыстин и Владимир Меньшов, член Совфеда Александр Бабаков, бывший министр культуры Пермского края Николай Новичков и политолог Олег Матвейчев.

По словам участников съезда, партийная идеология еще не сформирована и минюст еще не зарегистрировал объединение, но его главная задача - "нахождение такой оптимальной формы существования России, которая резонировала бы с тем, что есть в душе у большинства населения". Документы в минюст оргкомитет подал на прошлой неделе.

Одним из первых заявлений новой партии стали слова Охлобыстина о том, что движение будет добиваться отмены в России Единого государственного экзамена. Он назвал ЕГЭ "совершенно бессмысленным инструментом, не делающим наших детей просвещеннее". На сайте партии также говорится, что "Донбасс должен вернуться в Россию".

"Сильные женщины" Валерии

В пятницу 21 февраля стало известно о создании партии "Сильные женщины" под руководством певицы Валерии (Аллы Перфиловой), которая будет выступать за права женщин и борьбу с домашним насилием.

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Спикером от нее выступил супруг Иосиф Пригожин, который уточнил, что "Сильные женщины" - это пока только движение, к которому присоединились депутат Госдумы Оксана Пушкина и продюсер Яна Рудковская, но позже оно трансформируется в партию и будет участвовать в выборах.

"Лера планирует после принятия Конституции (после голосования по поправкам) и празднования 75-летия Победы [зарегистрировать] осенью партию "Сильные женщины", у нее есть песня с таким названием. Она будет заниматься защитой прав женщин. В дальнейшем, возможно, будет баллотироваться в Госдуму", - сообщил РИА Новости Пригожин.

Первым шагом к созданию партии станет программа Валерии на YouTube-канале, первая серия которой будет опубликована в марте. "Программа будет называться "Почему я?". Валерия будет встречаться раз в неделю в эфире с пострадавшими женщинами", - рассказал муж Валерии.

В тот же день он вызвал возмущение соцсетей. На вопрос журналистов о том, будет ли партия Валерии защищать девушек, которым в России угрожают расправой после съемок в откровенном клипе Тилля Линдеманна "Till the End", он ответил, что они "снимаются в клипе по своему желанию".

"Нравится ли [Валерии], что наши девушки приняли участие вот в таком порноклипе у Тилля? Не нравится. "Сильные женщины" - это же партия не для женщин легкого поведения с пониженной социальной ответственностью. Это партия для защиты прав женщин, защиты интересов женщин", - заявил Пригожин.

Сама Валерия от лица своей партии публично пока не высказывалась.

"Зеленая альтернатива"

В начале февраля в российский минюст поданы документы на регистрацию новой экологической партии "Зеленая альтернатива". Учредительный съезд новой партии должен состояться 10 марта.

На официальной странице партии в "Фейсбуке" говорится, что это "сообщество людей, знаний и технологий", которое занимается "решением актуальных экопроблем России".

По словам председателя оргкомитета партии Руслана Хвостова, новая партия планирует выдвинуть своих кандидатов на выборах в Госдуму 2021 года. А в этом году на довыборах по Ярославскому одномандатному округу №194 партия собирается выдвинуть кандидатуру художника Васи Ложкина (Алексея Куделина).

Как уточнил Хвостов, партия никак не связана с одноименным движением Олега Митволя, созданным в 2009 году.

По словам источников "Коммерсанта", близких к администрации президента, "Зеленая альтернатива" согласовала свой проект в Кремле. Собеседники издания говорят, что речь идет не о чисто экологическом движении, а об "умеренной левой экологической партии европейского типа".

"Достойная жизнь" Романа Худякова

В конце января известный своими громкими инициативами бывший депутат Госдумы и член ЛДПР Роман Худяков заявил о создании новой партии, которая будет участвовать в выборах в Госдуму 2021 года.

Ее учредительный съезд прошел 25 января, и на нем сформировали высший совет из 18 человек. Руководящие должности заняли летчик-испытатель Анатолий Кнышов, участник группы "Корни" Александр Бердников и футболист Дмитрий Кузнецов.

Правообладатель иллюстрации Sergey Karpov/TASS Image caption В 2016 году ЛДПР отказалась выдвигать Худякова на выборы в Госдуму

Худяков на съезде заявил, что по аналогии январскими изменениями в правительстве необходимо распустить и Госдуму, так как "представленные парламентские партии за многолетний срок своих полномочий так и не справились с возложенными на них обязательствами перед избирателями". Он также потребовал отмены депутатской неприкосновенности.

Худяков заявил, что основной целью партии станет борьба за достойный уровень жизни и доходов каждого гражданина России.

"Наша главная задача сделать так, чтобы люди жили, а не выживали, как это происходит сегодня. Чтобы каждый мог приобрести себе свое жилье и не жить с мыслями о том, что завтра он может оказаться не у дел в обществе и быть выкинутым на улицу со своей семьей. Нам нужна достойная пенсия, которой хватит старикам, чтобы не стоять в переходах с протянутой рукой", - рассказал он.

Пока что эти заявления не были переработаны в программу партии: на сайте объединения в разделе "Устав и программа" пока пусто.

В сентябре 2016 года Роман Худяков попытался стать депутатом Госдумы от партии "Родина", но партия не получила депутатских мандатов по списку. Политик избрался депутатом Тамбовской областной думы, но в 2017 году его лишили мандата из-за того, что не подал в срок декларацию о доходах.

В 2014 году Худяков посчитал, что изображение Аполлона на купюре номиналом в 100 рублей - порнографическое, и предложил изменить ее дизайн, заявив, что эти купюры часто попадают в руки детей.

Партия прямой демократии от Wargaming.net

После новогодних праздников директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров заявил о намерении создать Партию прямой демократии, чтобы принять участие в региональных выборах 2020 года и затем в парламентских 2021-го.

Макаров добавил, что ради руководства партией покинет компанию Wargaming, в которой он работает с момента основания. Игра World of Tanks вышла в 2010 году.

По словам Макарова, одной из задач партии является внедрение в политическую систему нового формата принятия решений - общее голосование всех членов партии на защищенной онлайн-платформе. У партии будет мобильное блокчейн-приложение, отметил Макаров, на создание которого он готов потратить миллион долларов.

Учредительный съезд партии запланирован на 5 марта. В нее пригласят разработчиков региональных IT-компаний.

Помимо Макарова, в партию войдут замначальника юридической службы "Яндекс.Деньги" Борис Чигидин, гендиректор Unwired Devices (компания-разработчик решений для промышленного интернета вещей) Олег Артамонов, бывший продюсер "Живого журнала" Тимофей Шевяков и директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько.

Федеративная партия Хомутинникова

В начале января депутат Липецкого областного парламента и координатор регионального отделения "Открытой России" Олег Хомутинников заявил о подаче в минюст заявки на регистрацию Федеративной партии. В состав оргокомитета вошел в том числе депутат горсовета Набережных Челнов Рузиль Мингалимов. Партия планирует принять участие в региональных выборах 2020 года и в выборах в Госдуму в 2021-м.

"Основная идея партии - напомнить, что Россия состоит не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из других регионов, проблемы которых практически никому не интересны", - заявляет Хомутинников.

Он подчеркнул, что основной задачей партии станет борьба за развитие в России социального государства, сменяемость власти и за справедливое распределение бюджетных средств в регионах.

По словам Хомутинникова, партию нельзя отнести к левой или правой, она создается, чтобы защищать интересы "обычных россиян, которые живут в регионах". Символом партии стала разукрашенная в триколор кошка.

"Мы новая партия, и видим жизнь по-новому. Наш талисман - кот, это воплощение чего-то позитивного. Помните кота Леопольда из мультфильма, который предлагал всем жить дружно? При создании талисмана партии мы представляли похожий образ", - заявил Хомутинников.

В 2016 году Хомутинникова избрали депутатом Липецкого облсовета от ЛДПР, но позже исключили из партии за сотрудничество с "Открытой Россией". В 2019 году он выдвигался на пост губернатора Липецкой области от партии ПАРНАС при поддержке "Гражданской инициативы" Дмитрия Гудкова, но до участия в выборах его не допустили.

Праволиберальная партия владельца Faberlic

Партия, название которой пока не разглашается, проведет учредительный съезд 1 марта. Ее возглавит основатель владелец компании Faberlic Алексей Нечаев.

По словам предпринимателя Александра Даванкова, бывшего совладельца компании Faberlic, документы для проведения первого съезда подали в декабре прошлого года, пишет "Коммерсант".

О создании партии знают в администрации президента, заявил близкий к Кремлю источник издания. По его словам, проект обсуждался с прошлого года, а новая партия рассчитана на "городской образованный средний класс, на аудиторию 18-30 лет, которую в том числе можно перехватить у протестной улицы".

В декабре 2019 года собеседники "Ведомостей", близкие к администрации президента, говорили, что во внутриполитическом блоке Кремля обсуждается идея допуска на выборы 2021 года большого числа малых партий, чтобы "Единая Россия" получила по партспискам дополнительные мандаты за счет перераспределения голосов партий, не преодолевших 5-процентный барьер.

Как писал "Коммерсант" со ссылкой на источники, небольшие партии могут косвенно поддержать "Единую Россию" на выборах в Госдуму, оттянув часть протестных голосов.

Комментарий корреспондента Русской службы Би-би-си Петра Козлова

За последние два десятилетия кремлевские кураторы внутренней политики приучили россиян к тому, что перед громкими выборами по согласованию с чиновниками в высоких кабинетах на Старой площади появляется несколько ярких персонажей. Так было во времена работы первым замруководителя кремлевской администрации Владислава Суркова и Вячеслава Володина. Не стал придумывать что-то оригинальное и нынешний - Сергей Кириенко.

По моим данным, свою политическую премьеру весной ожидает еще целая россыпь российских звезд. Спортсмены, популярные блогеры, телеведущие и другие известные на всю страну персонажи, по мере своих сил и способностей ненадолго врываются в российскую публичную политику, обязательно настаивая на своей независимости от Кремля и обещая привести россиян в светлое будущее.

Правда, как показывает практика, этот карнавал красок и симулякров заканчивается сразу после объявления ЦИК результатов выборов, где обычно побеждает партия власти. А российский народ и российские звезды продолжают движение к светлому образу будущего - каждый, правда, своей дорогой.