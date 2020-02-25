О победах подробно, о поражениях вскользь. Венгрия Орбана взялась за патриотическое воспитание

Image caption Со следующего учебного года историю и литературу в Венгрии будут преподавать по новым программам

В Венгрии усиливается критика одобренных правительством изменений в школьных программах, нацеленных, как было заявлено, на воспитание национальной гордости.

Оппоненты, в том числе ряд учительских организаций, проводят параллели с коммунистической эпохой, когда правящая партия навязывала всем свою идеологию.

43-летний публицист и философ Силард Деметер считается одной из ключевых фигур в "культурной войне" против либерализма, которую ведет премьер-министр Виктор Орбан.

Когда я вхожу в его кабинет в будапештском Музее литературы имени Шандора Петефи, он изучает большую книгу в темной обложке - альманах, изданный в 1943 году к 80-летию известного националистическими и консервативными взглядами драматурга Ференца Херцега.

На титульной странице красуется факсимильное посвящение регента Венгрии адмирала Миклоша Хорти, в 1930-х годах заключившего союз с нацистской Германией: "Благодарю Всевышнего, давшего нашему народу Ференца Херцега и сохранившего его во всей творческой силе".

С нового учебного года, который начнется 1 сентября, произведения Херцега войдут в обязательную школьную программу. Как и некоторых других националистических авторов 1930-х годов.

Правообладатель иллюстрации Vermes Tibor, Magyar Demokrata Image caption Силард Деметер говорит, что с ним не советовались по поводу школьных программ, но он полностью поддерживает нововведения

"Мы должны передать свое наследие будущим поколениям. Если мы ясно представляем, что есть для нас семья, труд, уважение и любовь к отечеству, то наш долг - передать это дальше. Для того и существует школа", - говорит он.

Ту же мысль, только более прозаическим языком, выражает официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.

"Нейтрального образования не бывает. Образовательная система всегда основана на тех или иных ценностях. Мы стремимся учить детей тому, что, на наш взгляд, является ценностями венгерского общества. Среди чтимых нами ценностей - имена героев, которые помогли нам пережить минувшие века", - заявляет он.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Виктор Орбан: "Мы - венгры! Мы не дрожащие просители"

В центре дискуссии оказалось преподавание истории и литературы.

В интернете запущено несколько петиций за и против внесенных в программы изменений. На сегодняшний день их противников набралось 24011, сторонников 23010 человек.

Первые требуют отменить нововведения, поскольку те, на их взгляд, "вредят национальному единству и культуре, учащимся и преподавателям и отравляют общественное сознание". Вторые призывают поддержать, потому что "детей надо учить любить свою страну".

Я побывал на уроке истории в альтернативной гимназии при будапештском Политехникуме (техническом университете) в 9-м округе столицы. Он начался с викторины по венгерскому раннему средневековью. 17-летние ученики увлеченно соревновались, отвечая на вопросы в своих мобильных телефонах.

"Чего больше всего не хватает в новой программе, - так это критического мышления, - говорит мне во время перемены учительница Эрика Эрдеи. - Детей хотят учить верить преподавателю, вместо того, чтобы задавать вопросы и самостоятельно рассуждать".

Ее коллега Катя Шац обращает внимание на другую проблему.

"Только история Венгрии преподносится последовательно. Мировая история излагается фраментарно, в основном постольку, поскольку те или иные события затрагивали Венгрию", - говорит она.

Image caption Портреты исторических деятелей Венгрии на фасаде Национального музея в Будапеште

Президент Ассоциации венгерских преподавателей истории Ласло Миклоши встречается со мной в его офисе рядом со зданием Национального музея. Он - один из тех, кто организует протесты против новых программ.

"Те, кто составил и одобрил их, и без сомнения, те, кто им заказывал эту программу, пустились превозносить наше славное прошлое, но фактически стремятся приукрасить его. Это искажение истории", - говорит он.

О выигранных венграми сражениях программа рассказывает в подробностях, а о проигранных - вскользь. "Разве из поражений можно извлечь меньше уроков, чем из побед?" - спрашивает Ласло Миклоши.

В ежегодном послании "О положении в стране" 16 февраля премьер-министр Виктор Орбан много говорил о национальной гордости.

"Восстановление национального самоуважения - залог поступательного прогресса. В 2010 году [когда на выборах победила возглавляемая Орбаном партия ФИДЕС - Би-би-си] мы задались целью доказать себе, и, конечно, остальному миру, что мы - не такие, какими казались, не дрожащие просители у МВФ и Евросоюза, - провозгласил он. - Наша программа была простой: раскрыть, кто мы есть на самом деле. Мы - венгры, на нашем счету тысяча лет христианской государственности, великие культурные достижения, дюжина Нобелевских премий, 177 золотых Олимпийских медалей, возвышенно красивая столица, превосходные технические и компьютерные специалисты и село, благословенное способностями наших аграриев" .