Расследование: Мо Фара пытался скрыть от комиссии прием Л-карнитина

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Салазар (в центре) и Мо Фара (справа) на Олимпиаде-2012 в Лондоне

Расследование программы Би-би-си "Панорама" подняло новые вопросы об отношениях прославленного британского бегуна, многократного чемпиона мира и Олимпийских игр сэра Мо Фары c отстраненным от работы тренером Альберто Салазаром.

Из изученных Би-би-си документов следует, что Мо Фара пытался скрыть от американской антидопинговой комиссии (USADA), что получал инъекции Л-карнитина перед лондонским марафоном 2014 года.

Спустя короткое время Фара изменил показания, данные USADA, сказав, что забыл об уколах.

Из документов также следует, что Л-карнитин был получен в Швейцарии сотрудником британской федерации легкой атлетики от связанного с Салазаром человека.

В полученной Би-би-си переписке чиновники федерации выражают сомнения в том, что уколы были безвредны для спортсмена и что решение их сделать соответствует духу спорта.

Что произошло

Альберто Салазар был главным тренером программы Nike Oregon Project, в которой Мо Фара принимал участие с 2011 по 2017 год.

В 2015 году "Панорама" в ходе расследования совместно с американским сайтом ProPublica подняла вопрос об использовании Салазаром допинга. За этим последовало внутреннее расследование USADA, после которого Салазара на четыре года отстранили от тренерской работы.

Альберто Салазар отрицает выводы расследования и подал апелляцию на решение о своем отстранении.

"Коллегия ясно сказала, что я действовал добросовестно и без каких-либо дурных намерений, связанных с нарушением правил", - говорилось в его заявлении.

Два допущенных Салазаром нарушения связаны с применением разрешенного вещества Л-карнитина.

Л-карнитин (левокарнитин) - это естественным образом синтезирующаяся в теле человека аминокислота, родственная группе витаминов В. Ее инъекции в кровоток, по некоторым исследованиям, помогают ускорить обмен веществ и улучшить спортивные показатели.

Правила Всемирного антидопингового агентства (WADA) разрешают уколы и инфузию препарата в объеме, не превышающем 50 мл каждые шесть часов.

В 2014 году Фара финишировал восьмым в своем первом Лондонском марафоне. Три года спустя, после того как таблоид Daily Mail написал о применении бегуном Л-карнитина, парламентский комитет по культуре, СМИ и спорту пригласил команду бегуна дать показания в рамках общего антидопингового расследования.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 2014 году Фара пришел восьмым в своем первом Лондонском марафоне

Доктор Робин Чакраварти, занимавший тогда пост главного медика Федерации легкой атлетики Великобритании, признал, что решение сделать Фаре инъекцию Л-карнитина принял он сам вместе с главным тренером федерации Барри Фаджем после надлежащих исследований и с учетом возможных рисков и побочных эффектов.

Комитет заверили, что доза вещества составляла 13,5 мл, что намного меньше разрешенного правилами лимита, хотя сам доктор Чакраварти размер дозы нигде не записал. Свидетельств того, что правила антидопинговой организации были нарушены, нет.

Новые улики

Собранные "Панорамой" улики проливают свет на ситуацию и дают понять, каким влиянием пользуется Альберто Салазар.

В переписке чиновников атлетической федерации некоторые из них выражают опасения, что инъекция могла навредить спортсмену.

6 апреля 2014 года Фадж писал: "Хотя это вполне укладывается в кодекс WADA, появляется философский вопрос о том, насколько это соответствует духу спорта".

"И хотя Альберто и Мо связывают с этим свои высокие ожидания, нам еще не поздно передумать", - пишет он.

Нил Блэк, семь лет возглавлявший Федерацию легкой атлетики Великобритании, признает в переписке, что испытывает "некоторый дискомфорт".

"Нужно ли нам пробовать эти меры, когда Лондонский марафон уже так скоро? И это, не учитывая соображений о духе спорта".

Доктор Чакраварти в переписке выражает обеспокоенность в связи с возможными побочными эффектами.

"Было бы лучше, если бы мы сначала испытали на ком-то другом... Я понимаю, что [Салазар] полон энтузиазма, но... Мы должны были потребовать от него следовать этим рекомендациям," - пишет он.

В итоге чиновники решают, что нужно действовать по плану. Но возникает проблема: нужный тренерам концентрированный Л-карнитин невозможно достать в Британии.

Здесь в дело вступил сам Салазар, который познакомил Фаджа со своим контактом в Швейцарии и заказал Л-карнитин необходимой концентрации.

Фадж вылетел в Швейцарию, встретился с человеком Салазара, забрал у него ампулы с Л-карнитином и отвез их в Лондон.

Испытать вещество на побочные эффекты не было времени. Всего за два дня до забега, 11 апреля, в комнате Фары в отеле "Тауэр" доктор Чакраварти вколол ему в руку Л-карнитин.

Позже, давая показания на заседании парламентского комитета, доктор Чакраварти говорил просто об уколе. На самом деле под наблюдением Салазара, Фаджа и Блэка в течение двух часов с помощью иглы-бабочки для инфузионной терапии Мо Фаре сделали четыре укола.

По сведениям "Панорамы", другие британские атлеты, участвовавшие в забеге, никаких уколов не получали.

Тренер по олимпийскому пятиборью и член совета британской федерации легкой атлетики Тони Миничелло прокомментировал найденные "Панорамой" документы.

"Это довольно серьезно. Я шокирован. Барри Фадж, в таком случае, должен объяснить, из какой логики он исходил, делая это", - сказал тренер. - Он сотрудник федерации легкой атлетики, у которой тоже теперь нужно спросить, почему она такое допускает".

Не вся картина

Член Палаты общин Демиан Коллинз, председательствовавший в комитете по культуре, СМИ и спорту во время расследования, сказал, что в показаниях доктора Чакраварти и Фаджа не упоминалось ни об опасениях чиновников, ни о поездке в Швейцарию.

"Мне кажется, мы не получили полного представления о том, что произошло. Из этой переписки, мне кажется, следует, что такое происходит не часто", - сказал он.

В ответ на вопрос о том, стоял ли за решением сделать инъекции Альберто Салазар, сотрудник американского антидопингового агентства Трэвис Тайгарт заявил, что Федерация легкой атлетики Великобритании "абсолютно точно действовала в сговоре" с Салазаром. "В этом сомнений нет", - сказал он.

"Мне кажется, проблема в том, - говорит Тайгарт, - что многие готовы очень далеко зайти ради победы, тем более победы, на которую их мотивируют, и особенно если у них есть нужные ресурсы и деньги".

Отрицание

Когда спортсменов тестируют на допинг, их просят указать все препараты и добавки, принятые за последние семь дней. Фара сдал анализы через шесть дней после укола - 17 апреля 2014 года. Перечислив несколько препаратов, он не упомянул в анкете Л-карнитин.

Год спустя в рамках расследования деятельности Салазара, следователи USADA вылетели в Лондон, чтобы поговорить с Фарой и чиновниками британской федерации.

С Фарой беседовали почти пять часов, в распоряжении "Панорамы" есть стенограмма этого разговора.

Спортсмена несколько раз спрашивают, делали ли ему уколы Л-карнитина, Фара последовательно это отрицает.

Его спрашивают: "Если бы кто-то сказал, что вам делали инъекции Л-карнитина, это было бы ложью?"

Фара отвечает: "Безусловно, на 100%, это была бы ложь. Мне не делали никаких уколов Л-карнитина вообще".

Потом его спрашивают: "Вы уверены, что Альберто Салазар не рекомендовал вам инъекции Л-карнитина?"

Фара отвечает: "Не, мне не делали уколов Л-карнитина".

Его спрашивают: "Вы абсолютно уверены, что ваш доктор не сделал инъекции Л-карнитина вам в руку с помощью иглы-бабочки за несколько дней до Лондонского марафона?"

Фара отвечает: "Нет, ни в коем случае".

Мы знаем, что через несколько минут после интервью Фара встретился с Фаджем, с которым представители USADA побеседовали днем раньше.

После этого он прибежал обратно, когда следователи USADA уже собирали вещи, и изменил показания.

"Я хотели бы прояснить, извините, ребята, я принимал тогда Л-карнитин, но был уверен, что не принимал..."

"Значит, вы принимали Л-карнитин перед Лондонским марафоном?" - спрашивают его.

Он отвечает: "Да".

"Не противоречит правилам"

Мо Фара отказался от предложения дать интервью "Панораме".

Его адвокаты в адресованном редакции программы письме отметили, что прием Л-карнитина как добавки в надлежащем количестве не противоречит правилам WADA.

"То, что некоторые могут считать это противоречащим духу спорта, не имеет значения", - добавили они.

"Господин Фара - один из тех спортсменов, которых проверяют на допинг чаще всех остальных в Британии и в мировом спорте. От него требовалось заполнить множество анкет о допинге. Он человек, а не робот".

"Собеседование - это не проверка на способность запоминать факты. Господин Фара сначала понял вопрос определенным образом, потом вышел из комнаты, спросил господина Фаджа, и сразу же вернулся..., чтобы прояснить свой ответ, и представители комитета явно были довольны этим объяснением", - говорится в письме адвокатов.

Кроме того, в документах говорится, что Фадж тоже сначала не раскрыл правды о своей поездке в Швейцарию за Л-карнитином.

Когда его спрашивают, где он достал добавку, он отвечает: "В Британии она продается по рецепту, так мы ее и достали".

В ответ на вопрос, не достал ли для него Л-карнитин Пит Джулиан, другой тренер Oregon Project, Фадж отвечает: "Нет, это был продукт, который продают по рецепту".

Однако на следующий день, после того, как его попросили предоставить имеющую отношение к делу переписку, он вернулся на собеседование и сказал: "Мне кажется, я недостаточно вам рассказал... Я не говорил неправды, но мне кажется, что можно рассказать больше".

После этого Фадж рассказывает членам USADA, что проверенной партии Л-карнитина в Британии было не достать, поэтому он полетел в Швейцарию, чтобы встретиться с контактом Альберто Салазара.

"Нужно рассматривать серьезно"

Демиан Коллинз добавляет: "Понадобилось именно это вещество, его достали с огромным трудом, его применили вопреки изначальным советам врачей. Но тем не менее, никто и нигде не записывает сам факт приема и все решают обо всем молчать".

"Мне кажется, все это нужно серьезно рассмотреть", - говорит он.

В заявлении доктора Чакраварти говорится: "Я не обходил никаких правил и всегда действовал в интересах своих пациентов".

"Данные мной показания были правдивыми, включая ту часть, где я признаю, что мои стандарты учета могли дать сбой из-за тяжелой работы, обязательств и поездок".

"Генеральный медицинский совет рассмотрел этот вопрос и решил, что дальнейших действий не требуется", - утверждает Чакраварти.

В заявлении Федерации легкой атлетики Великобритании говорится, что небольшое число британских атлетов пользовались Л-карнитином и что все дозы и методы применения полностью соответствовали протоколу WADA.

"Доза Мо Фары была намного меньше рекомендованного лимита в 50 миллилитров. На всех собеседованиях история была рассказана полностью и правдиво. Любое предположение, что это не так, не соответствует действительности", - подчеркивается в заявлении.

"Ни один из атлетов Oregon Project не принимал лекарств вопреки духу спорта. Все лекарства принимались по совету и под надзором квалифицированных медиков", - заявил Альберто Салазар.

В 2015 году Британская федерация легкой атлетики провела расследование по следам "Панорамы". Несмотря на то, что на этой неделе тренер федерации Эд Уорнер сказал Би-би-си, что настоятельно рекомендовал Фаре отказаться от услуг Альберто Салазара, в ходе расследования 2015 года не было найдено никаких оснований для прекращения этого сотрудничества.

Федерация легкой атлетики инициировала новое расследование, чтобы установить, не сделала ли она ошибок в эпизоде с Салазаром.

"Мне кажется, все это ставит Федерацию легкой атлетики в очень сложное положение, - говорит член Палаты общин Демиан Коллинз. - Еще мне кажется, что, по сути, федерация дала Альберто Салазару что-то вроде полного контроля над подготовкой и тренировкой наших самых известных атлетов без особого надзора со стороны федерации над тем, что он делал, и действовал ли он в интересах спорта или конкретного спортсмена. И это упущение".