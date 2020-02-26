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Китайское правительство закупило сотни тысяч упаковок "Арбидола", а в китайских интернет-аптеках продажи препарата резко выросли за последние недели. В России спрос на "Арбидол" тоже растет. При этом эксперты не уверены в его эффективности.

Советский препарат "Арбидол", изобретенный еще в 1970-е годы, оказался в последние недели в центре внимания в связи со вспышкой коронавируса. Национальная комиссия по здравоохранению КНР еще на прошлой неделе рекомендовала препарат как одно из средств для лечения Covid-19.

В Китае "Арбидол" начали закупать для населения Ухани, пострадавшей от эпидемии. Резко вырос спрос на препарат и в китайских интернет-аптеках.

В России продажи "Арбидола" также начали расти с конца января, следует из данных DSM Group. Как раз тогда и появились первые слухи о том, что "Арбидол" можно использовать для лечения коронавируса. За три недели с 29 января по 18 февраля продажи лекарства выросли на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. 12-18 февраля рост составил 24%. До конца января продажи препарата были ниже, чем в 2019 году.

25 января Федеральная антимонопольная служба России заинтересовалась рекламой препарата, утверждающей, что он может помочь от коронавируса. ФАС возбудила дело против российского производителя "Арбидола" компании "Отисфарм". Препарат рекламировали на радио.

В Китае, похоже, такая реклама вопросов не вызывает: о препарате активно рассказывает местная пресса. Русская служба Би-би-си попросила экспертов и врачей из Китая объяснить, что в стране происходит с "Арбидолом". В подготовке материала участвовала Китайская служба Би-би-си в Гонконге.

Растущий спрос и срочные закупки

"Насколько я вижу, продажи ["Арбидола"] в интернете резко выросли. Отчасти это от того, что китайские СМИ говорят о нем, как о панацее, отчасти потому, что обычные китайцы в отчаянии ищут способы защититься от коронавируса", - рассказал Би-би-си профессор Лондонской школы экономики Кент Денг. Он специализируется на китайской экономике.

"Даже если это лекарство - просто плацебо, все равно это хорошо, так как правительству нужно удержать население от дальнейшей паники, а обычным людям нужно на что-то надеяться", - так профессор описывает происходящее в Китае.

"В такой ситуации в Китае продается все, что угодно!" - добавляет Денг.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Жители Китая в отчаянии ищут новые средства и лекарства, чтобы защититься от коронавируса Covid-19

"Арбидол" производится в Китае с 2006 года, рассказал Ян Цзыфэн из университета Райта в Огайо, США. Ян - автор работ о распространении инфекционных заболеваний в Китае. По его словам, "Арбидол" сейчас в Китае активно применяют в борьбе с коронавирусом.

Всего "Арбидол" в Китае производят под семью разными брендами шесть крупных компаний. Самый крупный производитель - компания Jiangsu Wuzhong.

По оценкам местных СМИ, в первые три квартала 2019 года ее продукция занимала более 64% рынка "Арбидола". Однако доля "Арбидола" в выручке компании в этот период составляла около 1% - то есть препарат в Китае был не очень популярен.

Коронавирус изменил ситуацию, и продажи начали расти. Пока сложно оценить, насколько вырос спрос. Но есть несколько фактов, по которым можно оценить рост продаж "Арбидола":

Правительство Китая разместило срочные заказы на "Арбидол". У компании CSPC Ouyi Pharmaceutical правительство заказало 200 тысяч упаковок лекарства по 12 капсул в каждой, а у компании Shijiazhuang No.4 Pharmaceutical - 50 тысяч упаковок. Они должны быть доставлены в провинцию Хубэй к 26 февраля.

Государственных закупок препарата в реальности может быть больше. Минздрав публично объявил только о сотрудничестве с двумя из шести производителей "Арбидола" в Китае.

Уже несколько китайских компаний объявили о росте производства "Арбидола". Shijiazhuang No.4 Pharmaceutical объявила, что удвоит объемы производства лекарства до миллиона таблеток в день. CSPC Ouyi - что нарастит объемы производства в четыре раза.

CSPC Ouyi заявила, что уже поставила около 60 тысяч упаковок лекарства в пострадавшие от коронавируса провинции.

Две фармакологические компании, ранее не изготавливавшие препарат, уже заявили, что начнут производство "Арбидола". Однако для этого им потребуется получить лицензию.

Акции китайских фармацевтических компаний, которые производят "Арбидол", резко начали дорожать в середине января. Цены на них росли вплоть до середины февраля. Сейчас акции немного дешевеют, но все равно стоят намного выше, чем в самом начале года.

При этом компании, производящие лекарство, могут столкнуться с проблемами из-за коронавируса. По информации портала pharmaceutical-technology.com, в эпицентре эпидемии - провинции Хубэй - находится производство 42-х фармакологических компаний.

У экспертов есть вопросы к системе госзакупок лекарств в Китае. Схема госзаказа уязвима для коррупции, а работа китайского правительства слишком непрозрачна, чтобы говорить о конкретных схемах, сказали Би-би-си в НКО Transparency International. Вспышка вируса, которая требует закупок новых лекарств, лишь увеличивает риски, полагают в организации.

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Вопросы к эффективности

Первые публикации об эффективности "Арбидола" против коронавируса Covid-19 начали появляться в Китае в первой неделе февраля. Шестого февраля было завершено исследование команды вирусологов из Чжэцзянского университета, которым руководила профессор Ли Ланцзюань. Это исследование, впрочем, касалось именно коктейля из "Арбидола" и "Дарунавира", препарата для терапии при ВИЧ-инфекции.

Профессор Ли тогда призвала включить "Арбидол" в список лекарств, рекомендованных для борьбы с коронавирусом, что и произошло вечером 18 февраля. Внимание на это первым из российских СМИ обратило издание The Bell. Правда, оказалось, что в некоторых англоязычных СМИ и при использовании онлайн-переводчиков с китайского препарат называют "Абидол".

Это привело к спору между российскими СМИ. Например, "Медуза" подробно разбирала разницу между "Арбидолом" и "Абидолом". Издание пришло к выводу, что власти Китая внесли именно "Арбидол" в список потенциально эффективных лекарств. Insider писал, что "Арбидол" оказался одним из препаратов, которые власти Китая собираются тестировать.

Национальная комиссия по здравоохранению действительно рекомендовала "Арбидол" среди лекарств, которые можно использовать при лечении коронавируса. Эта информация содержится в шестом пункте предварительного плана диагностики и лечения коронавируса. Там указано, что врачи могут назначать препарат пациентам, следя за эффективностью его действия. В том же списке - рибавирин, интерферон и ритонавир.

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Однако сомнения в эффективности лекарства есть и у китайских экспертов - и даже у самих фармпроизводителей.

Так, в CSPC Ouyi сообщили, что препарат нуждается в дополнительном тестировании.

Препарат не доказал свою эффективность при ряде тестов, всё еще продолжаются его испытания, рассказал Би-би-си исследователь Ян Цзыфэн. Он сейчас готовит исследование об "Арбидоле".

В прошлом препарат был рекомендован для лечения и от других вирусов. В журнале Lancet в конце декабря 2019 года было опубликовано письмо команды китайских ученых, которые описали свой опыт борьбы с коронавирусом. Они отмечали со ссылкой на российскую научную работу 2008 года, что "Арбидол" оказывает угнетающее воздействие на вирус SARS, вызывающий тяжелый острый респираторный синдром. В 2019 году команда ученых из нескольких американских университетов пришла к аналогичному выводу относительно воздействия препарата на вирус Зика.

В Китае сейчас тестируется множество других лекарств. По состоянию на середину февраля в Китае испытывалось 80 таких лекарств, среди которых есть новые препараты и средства, показавшие эффективность против других вирусов. Среди этих лекарств много препаратов, которые используют для борьбы с ВИЧ, а также с ранее известными коронавирусами - SARS и MERS. Периодически появляются новости об успешном излечении от Covid-19. Портал the-scientist.com сообщал об излечении 70-летней жительницы Таиланда с помощью лекарств от ВИЧ и противовирусного препарата за 48 часов.

Русская служба Би-би-си отправила запросы компаниям-производителям препарата о том, проводили ли они независимое тестирование, но они не ответили.

Не только "Арбидол", но и народная медицина

По словам профессора Кента Денга, жители Китая для защиты от коронавируса не только покупают "Арбидол", но и обращаются к традиционной китайской медицине, основанной на травах.

Ассоциация народной китайской медицины утверждает, что такие средства в той или иной степени "используются при лечении 85% заразившихся коронавирусом". Руководители ассоциации уверяют, что коронавирус лучше всего лечить сочетанием народных и "западных" методов.

"За пределами Хубэя примерно 87% зараженных, которых лечили средствами народной медицины, либо поправились и были выписаны из больницы, либо пошли на поправку", - цитировала государственная газета "Жэньминь жибао" представителя ассоциации Цзян Цзянь в конце февраля.

Самый популярный рецепт - травяной отвар с корнями эфедры и лакрицы под названием Qingfei Paidu. В рекомендациях комитета по здравоохранению он рекомендуется для лечения в сочетании с другими лекарствами.

При участии Анастасии Напалковой и Ольги Шаминой