Лучшие подводные фото: рыбы, люди, корабли

  • 26 февраля 2020

Международный конкурс "Подводное фото" посвящен снимкам, сделанным в глубинах океана, озер и рек.

В 2020 году на конкурс было представлено свыше 5,5 тыс. работ из 70 стран, разделенных на 13 номинаций.

Тюлени вокруг айсберга в Антарктике На фото "Плавучий ледяной дом" Грег Лекур запечатлел айсберг и тюленей в Антарктике Правообладатель иллюстрации Greg Lecoeur
Image caption Главный приз конкурса. Сделанный в Антарктике снимок айсберга и плавающих вокруг него тюленей фотограф Грег Лекур назвал "Замороженный плавучий дом"
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Детеныши лимонной акулы в мангровых зарослях на Багамах Правообладатель иллюстрации Anita Kainrath
Image caption Приз "Лучший дебют" достался австрийке Аните Кайнрат за фото "Акульи ясли": детеныши лимонной акулы в мангровых зарослях на Багамах
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Пойманный тунец Правообладатель иллюстрации Pasquale Vassallo
Image caption В номинации "Сохраним море" победил итальянец Паскуале Вассальо с фото "Последний рассвет, последний вдох": только что угодивший в сеть тунец, которого тащат из воды в лодку недалеко от Неаполя
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Рыбы-химеры Правообладатель иллюстрации Nick More
Image caption Лучшим британским подводным фотографом года признан Ник Мор из Девона, снявший у берегов Индонезии стаю рыб-химер на размытом фоне
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Морской конек Правообладатель иллюстрации Nur Tucker
Image caption Приз самому многообещающему британскому подводному фотографу лостался Нуру Такеру из Уимблдона за снимок морского конька в технике панорамирования, создающей впечатление движения
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Флавия Эберхард ныряет у побережья полуострова Юкатан, Мексика Правообладатель иллюстрации Zena Holloway
Image caption В номинации "Черное и белое" лучшим признан снимок бразильской ныряльщицы без акваланга и экологической активистки Флавии Эберхард, сделанный у побережья полуострова Юкатан (автор Зина Холлоуэй)
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Обломки судна "Георгиос" Правообладатель иллюстрации Renee Capozzola
Image caption Судно "Георгиос", севшее на мель у берегов Саудовской Аравии в 1978 году, превращено в искусственный риф. Запечатлевший его Рени Капоццола стал победителем в номинации "Крушение"
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Креветка-единорог Правообладатель иллюстрации Keigo Kawamura
Image caption Номинация "Крупным планом", Кайго Кавамура, Япония: креветки-единороги
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Трубчатый анемон (Pachycerianthus multiplicatus) Правообладатель иллюстрации Trevor Rees
Image caption Этот роскошный экземпляр трубчатого анемона (вид актинии) увидел и сфотографировал в озере Лох-Датч на Шетландских островах Тревор Рис, победивший в номинации "Лучший снимок, сделанный в водах Британии широкоугольным объективом"
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Краб-отшельник Правообладатель иллюстрации Shane Keena
Image caption Краб-отшельник на островке Пелелиу (архипелаг Палау) в тихоокеанской Микронезии облюбовал пустую жестянку. Шейн Кина, номинация "Сохранение природы"
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Права на все фото принадлежат их авторам.

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