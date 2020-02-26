Лучшие подводные фото: рыбы, люди, корабли
- 26 февраля 2020
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Международный конкурс "Подводное фото" посвящен снимкам, сделанным в глубинах океана, озер и рек.
В 2020 году на конкурс было представлено свыше 5,5 тыс. работ из 70 стран, разделенных на 13 номинаций.
Права на все фото принадлежат их авторам.