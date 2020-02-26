Лучшие подводные фото: рыбы, люди, корабли

Международный конкурс "Подводное фото" посвящен снимкам, сделанным в глубинах океана, озер и рек.

В 2020 году на конкурс было представлено свыше 5,5 тыс. работ из 70 стран, разделенных на 13 номинаций.

Правообладатель иллюстрации Greg Lecoeur Image caption Главный приз конкурса. Сделанный в Антарктике снимок айсберга и плавающих вокруг него тюленей фотограф Грег Лекур назвал "Замороженный плавучий дом"

Правообладатель иллюстрации Anita Kainrath Image caption Приз "Лучший дебют" достался австрийке Аните Кайнрат за фото "Акульи ясли": детеныши лимонной акулы в мангровых зарослях на Багамах

Правообладатель иллюстрации Pasquale Vassallo Image caption В номинации "Сохраним море" победил итальянец Паскуале Вассальо с фото "Последний рассвет, последний вдох": только что угодивший в сеть тунец, которого тащат из воды в лодку недалеко от Неаполя

Правообладатель иллюстрации Nick More Image caption Лучшим британским подводным фотографом года признан Ник Мор из Девона, снявший у берегов Индонезии стаю рыб-химер на размытом фоне

Правообладатель иллюстрации Nur Tucker Image caption Приз самому многообещающему британскому подводному фотографу лостался Нуру Такеру из Уимблдона за снимок морского конька в технике панорамирования, создающей впечатление движения

Правообладатель иллюстрации Zena Holloway Image caption В номинации "Черное и белое" лучшим признан снимок бразильской ныряльщицы без акваланга и экологической активистки Флавии Эберхард, сделанный у побережья полуострова Юкатан (автор Зина Холлоуэй)

Правообладатель иллюстрации Renee Capozzola Image caption Судно "Георгиос", севшее на мель у берегов Саудовской Аравии в 1978 году, превращено в искусственный риф. Запечатлевший его Рени Капоццола стал победителем в номинации "Крушение"

Правообладатель иллюстрации Keigo Kawamura Image caption Номинация "Крупным планом", Кайго Кавамура, Япония: креветки-единороги

Правообладатель иллюстрации Trevor Rees Image caption Этот роскошный экземпляр трубчатого анемона (вид актинии) увидел и сфотографировал в озере Лох-Датч на Шетландских островах Тревор Рис, победивший в номинации "Лучший снимок, сделанный в водах Британии широкоугольным объективом"

Правообладатель иллюстрации Shane Keena Image caption Краб-отшельник на островке Пелелиу (архипелаг Палау) в тихоокеанской Микронезии облюбовал пустую жестянку. Шейн Кина, номинация "Сохранение природы"

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