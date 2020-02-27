Правообладатель иллюстрации Jenia Filatova Image caption Многие видят задачу агендерной или бесполой моды в размывании границ между женским и мужским

Широкоплечий манекен с короткой стрижкой и в туфлях на платформе. Угловатая фигура, сочетающая мужские и женские черты, в розовом плаще и шарфике в цветочек.

В витринах брендов-законодателей современной моды все чаще можно видеть фигуры и коллекции, при беглом взгляде на которые невозможно понять, мужчина это или женщина.

Та же картина - на ведущих мировых подиумах: на последней неделе моды в Нью-Йорке 36 моделей, открыто заявивших о своей трансгендерности или небинарности (отказа от принадлежности к любому из полов), разбавили классически женские коллекции смешанными образами.

Сторонники агендерной моды, отрицающей деление гардероба на "мужской " и "женский ", предрекают светлое бесполое будущее, в котором мужчины будут свободно носить юбки и туфли, а женщины - одежду, раньше казавшуюся типично мужской. Критики же утверждают, что агендерной одежды, как и рынка для нее, не существует в принципе.

Русская служба Би-би-си поговорила с моделями и экспертами индустрии о том, чем вызван ажиотаж на агендерную моду, приживется ли она в России и заменят ли бесполые наряды мужские и женские коллекции?

Зайдя на страницу 18-летней Ниноны Фортовой в "Инстаграме", не сразу можно догадаться, кто на фотографиях - девушка или парень.

"Мы летели с мамой из Праги в Москву, когда женщина в соседнем кресле сказала: какой у вашего мальчика красивый перстень!" - говорит модель.

У Ниноны андрогинные черты лица, одевается она в бесформенные толстовки и широкие штаны-оверсайз, и прохожие ее нередко принимают за мальчика.

Правообладатель иллюстрации MSGM Image caption Как считают некоторые модные эксперты, агендерная мода - часть процесса эмансипации

"Особенно часто это бывает в России. Люди удивляются. Девочка с короткими волосами? Штаны? - смеется Нинона. - Меня это даже забавляет".

Андрогинная внешность дала ей мощный импульс на старте модельной карьеры: за последний год Нинона снялась для журналов и выступила на показах нескольких мужских и агендерных дизайнерских коллекций.

Нинона - настоящая находка для дизайнеров, которые создают так называемую бесполую одежду.

Агендерная мода - направление в одежде, которое не предполагает деление гардероба на мужской и женский и стремится создать универсальные и инклюзивные вещи.

Правообладатель иллюстрации Anna Sechinskaya Image caption На витринах модных брендов не сразу можно понять, кто рекламирует одежду

На западных подиумах все чаще можно увидеть постриженных под мальчика девушек в мужских костюмах и парней в пышных платьях, кожаных леггинсах и обтягивающих юбках.

Люксовые бренды, включая Gucci и Prada, как и более доступные лейблы "быстрой моды" - Zara и H&M, - создают "бесполые" коллекции и украшают витрины андрогинными манекенами.

Особенно ярко этот тренд заметен в детской одежде.

В 2017 году один из крупнейших британских ритейлеров John Lewis отказался от бирок с надписью "М" и "Д" и перемешал коллекции в своих торговых залах.

Теперь в этих магазинах не встретить вывесок, указывающих на отделы для мальчиков или девочек. Некоторые детские бренды стали выпускать агендерную одежду, "не навязывающую половую принадлежность".

Идею подхватили сразу несколько британских школ, заменивших форму для мальчиков и девочек на универсальную гендерно-нейтральную одежду, вызвав тем самым шквал родительского недовольства. Многие обвинили школы в продвижении "гендерной дисфории" (чувство неудовлетворенности биологическим полом).

Правообладатель иллюстрации MSGM Image caption Агендерное направление в одежде особенно популярно среди молодежи

По данным одного опроса, в США почти 60% представителей "поколения Z" (рожденные между 1995 - 2012 годами) покупают одежду, не относящуюся к своему гендеру.

Идею агендерной моды продвигают звезды шоу-бизнеса: известно, что Билли Айлиш и Рианна одеваются кросс-секс.

"Сейчас на рынок выходит мое поколение, а для нас важна комфортная и необычная одежда, - говорит Нинона. - И бренды следуют за этим".

Правообладатель иллюстрации Kristina Antanyan Image caption "Агендерная мода - это симбиоз, который позволяет не быть закрепощенным в одном образе - девушки или парня", - считает модель Алина Франц

По словам модели и студентки Алины Франц, возможность смешивать гардероб и носить мужские вещи позволила ей избавиться от детских комплексов и найти себя: "Я поняла, что я не одна. Во взрослой жизни через одно рукопожатие находятся такие же люди, как я".

"Агендерная мода - это симбиоз, который позволяет не быть закрепощенным в одном образе - девушки или парня", - говорит Алина. Она надеется, что в будущем в магазинах не будет "мужской" и "женской" одежды.

В России у агендерной моды есть своя группа поддержки. Правда, в основном пока только в пределах "креативного класса" и продвинутой городской молодежи.

"Хожу в юбке, в морду никто не бил"

В 2019 году Рома Уваров попал на страницы западных и российских модных изданий, после того как вывел на подиум "Московской Недели моды" мужчин в полупрозрачных цветастых юбках и женских блузах.

Американский Teen Vogue назвал молодого дизайнера восходящей звездой, который видит себя вестником перемен и верит, что через свою одежду он может показать, что могло бы быть, если бы люди не ограничивали себя рамками одного пола.

Правообладатель иллюстрации Roma Uvarov Design Image caption Рома Уваров: "Я бродил по барахолкам в поисках женских блузок и аксессуаров"

На создание агендерного бренда дизайнера вдохновил собственный опыт: "Я покупал одежду, которой не было в мужском отделе. Бродил по барахолкам и винтажным лавкам в поисках ярких женских блузок и аксессуаров".

"На меня странно смотрели и не воспринимали всерьез - все-таки маленький город, - пожимает плечами Рома. - Тогда я решил создать свой бренд одежды".

"Очень важно размыть границы между "женским" и "мужским", говорит 23-летний дизайнер, который называет свой бренд экспериментальным и призывает не бояться быть самим собой.

В своем "Инстаграме" Рома раскрепощенно позирует в женских юбках и полупрозрачных блузках.

Насколько комфортно будет чувствовать себя мужчина в таком наряде, выйдя на улицу российского города? "Я ходил по Москве в юбке, вел лекции в юбке, и никто мне в морду не давал", - говорит Рома Уваров.

Правообладатель иллюстрации Sam Trotter Image caption На мировых подиумах можно все чаще наблюдать мужчин в юбках и облегающих, женских нарядах

Клиенты Ромы - представители арт-тусовки: дизайнеры, фотографы, художники. Покупают его эпатажные наряды и в российских регионах.

Но даже в креативных кругах не все готовы к столь смелым экспериментам. "Меня булили, осуждали, говорили: "Что это за коллекция?? Юбка для мужчины???" - вспоминает дизайнер агендерного лейбла Екатерина Воронина. - Как-то во время показа на мою одежду пожаловалась модель, за кулисами хихикали и перешептывались".

Для Екатерины, открывшей свою марку одежды год назад, агендерная мода - это скорее стиль жизни, месседж, чем просто одежда: "Агендер - это больше про общество, принятие этим обществом свободы носить то, что хочешь".

Правообладатель иллюстрации Jenia Filatova Image caption У бесполой моды богатые исторические корни, но всплеск популярности агендерного направления сейчас связан с переменами в обществе

На съемках коллекций Екатерины парни смело и с удовольствием позируют в пышных юбках и платьях, но за пределами креативного пространства изменения пока неочевидны.

"Одежду, которую я делаю, можно распределить как в женский сектор, так и в мужской. Она подойдет для всех, - говорит Воронина. - Но несмотря на отсутствие гендерного разделения в моих коллекциях, девушки по-прежнему предпочитают платья, а мужчины - брюки и пиджаки".

Мода или политика?

Для тех, кто помнит 1970-е - с их облегающими унисекс-костюмами, подчеркнуто андрогинным стилем Дэвида Боуи и других икон глэм-рока, а также 1990-е - с популярными образами прилизанного парня-метросексуала, агендерная мода может показаться хорошо забытым старым.

Правообладатель иллюстрации Ik Aldama Image caption "Агендерной единицы одежды нет - конечно, если речь не идет о мешке из под картошки", - говорит дизайнер агендерного бренда Роман Уваров

У бесполой моды действительно богатые исторические корни: от мужских туфлей на каблуках и пышных париков времен Людовика XIV, до шотландских килтов и женских послевоенных брючных костюмов.

И хотя мода идет по кругу, как отмечают эксперты, всплеск популярности агендерного направления на этот раз вызван не столько исторической, сколько политической составляющей и явлениями, происходящими в сегодняшнем обществе.

Правообладатель иллюстрации Chella Man Image caption Модель IMG и актер Челла Ман считает, что определения и рамки в моде излишни и в будущем "агендерная" мода должна стать просто "модой"

"Более, чем когда-либо, мода, ломающая стереотипы, которую мы наблюдаем на подиуме, становится чувствительнее к опыту трансгендеров и людей, не относящих себя ни к одному из традиционных гендеров, для которых отсутствие пола - не просто модный тренд, а идентичность", - пишет контрибьютор Vogue Рен Сендерс.

Рен называет себя гендерквир (то есть не принадлежит к традиционным мужскому или женскому полу) и считает индустрию моды "самым полезным инструментом, создающим площадку для эксперимента над своей идентичностью".

Один из таких экспериментаторов - базирующийся в Лос-Анджелесе лейбл No Sesso, в переводе с итальянского "бесполый", авторы которого пытаются сделать одежду более инклюзивной.

"Когда речь касается ЛГБТ-сообщества, найти вещи разного покроя и размерного ряда бывает очень трудно, - объясняет Пьер Дэвис, дизайнер No Sesso. - Поэтому очень важно создавать бренды и коллекции, доступные для всех".

"Мы получаем слова благодарности от темнокожих женщин, от представителей транс-сообщества, которые привыкли к тому, что до них никому нет дела", - продолжает директор лейбла Арен.

Многие инсайдеры индустрии объясняют появление агендерных коллекций на мировых подиумах желанием люксовых брендов усидеть на двух стульях: с одной стороны продемонстрировать свою инклюзивность, избежав тем самым обвинений в расизме и дискриминации, а с другой - не оттолкнуть традиционных покупателей.

Недавний пример таких обвинений - история с главой отдела маркетинга Victoria Secret. Он оказался под огнем критики после того, как заявил, что в шоу популярного бренда нижнего белья нет места моделям-трансгендерам. Пару месяцев спустя Victoria Secret наняла первую модель-трансгендера для рекламной кампании.

Правообладатель иллюстрации Roma Uvarov Design Image caption Дизайнер Рома Уваров называет свой бренд экспериментальным

Представители транс-сообщества заявляют, что не хотят быть маркетинговым инструментом в руках брендов. Но каким именно должно быть будущее бесполой одежды, согласия нет.

"Агендерная мода создает площадку для диалога, но в будущем агендерная мода должна стать просто модой", - говорит модель агентства IMG, актер и представитель genderqueer сообщества Челла Ман.

"Зачем нам нужны какие-то определения? Прикреплять бирку "М" или "Ж" к одежде лишь для того, чтобы быть вправе носить ее?? Нет!! Это мода, и смысл в том, чтобы экспериментировать и носить то, что тебе хочется", - добавляет Челла.

Правообладатель иллюстрации Sam Trotter Image caption No Sesso: "Мы получаем слова благодарности от темнокожих женщин, от представителей транс-сообщества, которые привыкли к тому, что до них никому нет дела"

Дизайнеры No Sesso тоже говорят, что рынок агендерной одежды растет и станет массовым раньше, чем мы думаем. Но не ожидают, что такой подход сможет полностью изменить ситуацию.

В отличие от No Sesso, небинарный активист и инстаграм селебрити Алок Вай-Менон настроен более радикально: "Мы должны полностью прекратить выпускать гендерную одежду в ее нынешнем виде, - заявил Алок во время своей эмоциональной речи на саммите Business of Fashion в Лондоне. - Агендерные коллекции - это не смерть моды, это ренессанс моды".

Алок, который сам выпустил три агендерные коллекции и в повседневной жизни одевается крайне экстравагантно, призвал лидеров индустрии пересмотреть подход к неделям моды, "гендерно-сегрегирующим" магазинам одежды, а также женским журналам.

Одежда для всех?

Споры ведутся не только о том, для чего нужна агендерная одежда, но можно ли ее сделать в принципе.

Правообладатель иллюстрации Enric Galceran Image caption Модель Нинона часто снимается для мужских коллекций. На улицах ее нередко путают с мальчиком

Роман Уваров, хоть и позиционирует свой бренд как агендерный, но считает, что полностью бесполую одежду сделать невозможно. "Все дело в физических параметрах, - объясняет он. - У девушки есть грудь, на основе этого создаются лекала. У парней широкие плечи, и такая одежда не подойдет девушкам".

"Так что агендерной единицы одежды нет - конечно, если речь не идет о мешке из под картошки", - говорит дизайнер.

Правообладатель иллюстрации Roma Uvarov Design Image caption Несмотря на то, что Рома Уваров позиционирует свой бренд как агендерный, сам он считает, что универсальную единицу одежды создать невозможно

"Рынка агендерной одежды в России не существует, - продолжает Роман. - Но есть люди, которые поддерживают эксперимент. Даже если парень увидел рубашку из нашей коллекции на девушке, он все равно может купить ее для себя, здесь нет ограничений".

Живущая в Берлине дизайнер Екатерина Воронина считает, что агендерная одежда возможна, но в новой коллекции она решила сбавить темп и "делать вещи менее радикальными".

"Я не буду одевать мужчин в юбки, а сконцентрируюсь на структуре одежды, постараюсь переконструировать женский и мужской гардеробы, смешать их - например, сделать брюки с элементами юбки, - рассказывает Екатерина. - И тогда это смогут носить многие".

"Мужчины в юбках не приживутся"

Как отмечает глава агентства Metro Models и модный эксперт Дэвид Ратмоко, агендерная мода - часть процесса эмансипации. И среди женщин популярность бесполого стиля в одежде будет только расти.

Правообладатель иллюстрации Kristina Antanyan Image caption Несмотря на популярность агендерного направления и стирание границ, эксперты считают, что чересчур женственные образы среди мужчин не приживутся

"Большая часть агендерной моды - это мужские вещи для женщин, сорочки, брюки и куртки оверсайз, мальчуковые образы - короткие волосы и отсутствие мейкапа - это очень круто и популярно", - считает Дэвид.

"Девушки-модели мальчуковых типажей сейчас очень востребованы на модном рынке, - продолжает он. - Но если у парня мягкие черты лица и женственное тело, опыт показывает, что фэшн клиентам такой типаж неинтересен. Высокий каблук и макияж для мужчин - скорее нишевое явление".

Правообладатель иллюстрации Jenia Filatova Image caption Дизайнер Екатерина Воронина: "несмотря на отсутствие гендерного разделения в моих коллекциях, девушки по-прежнему предпочитают платья, а мужчины - брюки и пиджаки"

"Мужчины предпочитают более маскулинную одежду, так что видеть парней, повсеместно расхаживающих по улице в юбках на западе, и уж тем более в России - далекая перспектива", - уверен Дэвид.

Многие инсайдеры индустрии верят в большое будущее агендерного направления, но уже сейчас перед бесполой модой встает ряд трудных вопросов.

Сможет ли агендерная мода выйти за рамки "креативной тусовки" и ЛГБТ-сообщества, чтобы выжить на конкурентном потребительском рынке? Как бесполая мода собирается учитывать разные физические параметры при создании "единой" инклюзивной коллекции? А главное, не уйдет ли этот тренд в исторический модный архив, как уже произошло 30 лет назад?

Учитывая капризы и ветреность модного рынка, кое-какие прогнозы можно будет сделать уже скоро - взглянув на витрины топовых лейблов одежды на одной из модных улиц мировых фэшн-столиц.

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