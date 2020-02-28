Американский Black Star против российских рэперов: перепалка о расизме без конца

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Ветеран рэп-сцены восточного побережья США, сооснователь дуэта Black Star Талиб Квели уже несколько дней с отчаянным энтузиазмом воюет с российскими рэперами. Шутка порядком затянулась.

Талиб, начавший сольную карьеру почти 20 лет назад, известен как пропалестинский активист и борец с дискриминацией по расовому признаку.

Изначально у него завязался спор с израильским рэпером российского происхождения I1 (Иваном Кияшко) на тему "привилегий белых". I1, ранее записывавшийся с Оксимироном, сам вмешался в дебаты Квели с другим пользователем "Твиттера": Кияшко счел, что у американцев есть преимущества в виде английского языка и паспорта.

Пропустить Twitter пост , автор: @I1Official For a person from Russia where most ppl are white & slavery existed until 1861 and police terrorizes the poor & dissidents its so hard to always read only about white privilege. While financial, talent & personal qualities privileges are often way more powerful. — I1 (@I1Official) 24 февраля 2020 г.

"Как человеку из России, где большинство людей белые и рабство существовало до 1861 года, а полиция терроризирует бедных и диссидентов, трудно всегда читать только о привилегиях белых. Финансы, таланты и личные качества - часто более мощные факторы", - написал живущий в Израиле I1.

Талиб Квели эту точку зрения не разделил, посчитав своего оппонента расистом.

"Только белый расист станет отрицать, что у него есть белые привилегии", - заметил Квели.

Следом в спор с американцем подтянулся участник рэп-объединения "Антихайп" Виктор СД: Квели тут же обвинил его в нацизме и исламофобии, обнаружив картинку, где тот показывает подобие нацистского салюта в компании рэпера Оксимирона и актера Михаила Боярского. Россиянин в ответ принялся троллить Талиба всевозможными мемами из рунета.

Спор за считанные минуты вышел за пределы рэп-комьюнити: к нему подключилась троллинговая медиаплатформа "Двач" и сотни других пользователей интернета, начавших шутить над Квели и присылать ему в реплаи нацистскую символику.

"Я сейчас от смеха умру", - написал Виктор, известный своим коллаборациями с рэпером Славой КПСС, по итогам многочасовой перепалки.

Одним из косвенных результатов троллинга артиста стало попадание фото Виктора с Оксимироном и Боярским в мемы.

Юзер Freez в ответе Квели назвал Боярского MC Kanalya и объяснил американскому рэперу, что Михаил - "самый ранний хип-хоп-расист".

"Тысяча четыреста восемьдесят восемь чертей!" - среагировал комментатор @Paperhermit.

Не понравилось Талибу и российская рэп-группировка из 90-х White Niggaz.

"Российская хип-хоп сцена чрезвычайно расистская", - повторил свой основной тезис Талиб.

Отдельно под горячую руку попал рэпер Тимати - основатель лейбла Black Star, названного так же, как и дуэт Квели с другим рэпером и актером Мосом Дефом. Квели не впечатлил ни кадр из комедии десятилетней давности "Гитлер капут!", где персонаж Тимати ненадолго появляется в кадре на фоне свастики, ни совместное фото рэпера с Владимиром Путиным.

При этом, сама комедия Марюса Вайсберга, где российский рэпер играл Диджея 50 Бундес-Шиллингов, построена на (довольно незатейливом) высмеивании гитлеровского нацизма.

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Некоторые указали (считая это аргументом в защиту Тимати), что он "татарин, а не белый".

Сам российский музыкант и бизнесмен в это время по неизвестной причине закрыл свой "Инстаграм".

Талиб не ответил на вопрос Би-би-си, почему он считает нужным продолжать перепалку с Виктором СД и I1, но в "Твиттере" объяснил свою решимость отвечать на каждый выпад в свой адрес так: "Позорь каждого черта и прославляй каждого расиста".

"Шуфутинский против"

Пародийный сайт "Панорама" придумал враждебную реакцию РПЦ на высказывание Квели.

"Представитель РПЦ сообщил о намерении высших церковных сановников направить запрос в Интерпол с целью добиться задержания и экстрадиции в Россию Талиба и сочувствующих ему "черных расистов", - пишет комедийный медиаресурс.

Затем они же придумали сиквел этой истории, согласно которому российский шансонье Михаил Шуфутинский объявил награду за голову Квели.

Волна хейта и расистских высказываний в какой-то момент стала столь масштабной, что некоторые россияне решили заступиться за Талиба.

"Да я просто не понимаю, чего у всех бомбит. Белым в мире реально гораздо легче быть и комфортнее. Глупо это отрицать. Даже если ты русский", - уверен комментатор Димитар Белавич.

Пропустить Twitter пост , автор: @etosova господи, русские реперы твиттера столкнулись с тем что вне россии не понимают ~постиронию~ и видят зиги как зиги, 1488 как нацистский символ, а n-word вот ВООБЩЕ НИКАК нельзя употреблять. уже кто-то даже полег от репортов американцев, я сейчас умру так. — бе ды с дарь ей (@etosova) 25 февраля 2020 г.

"Самое страшное будет когда на нишевых ресурсах начнут обозревать ситуацию и в комментариях, а возможно и в самих статьях, обязательно найдется про то, что репортить твиты с зигами в реплаях у темнокожего это расизм против белых и нарушение свободы слова...", - резюмирует российская феминистка Дарья Сова.

Ряд англоязычных сторонников Талиба в этом споре пришел в аккаунты к российским рэперам с многочисленными оскорблениями и ругательствами.

Квели не первый раз вступает в конфликты из-за своей активной политической позиции: так, Remedy - первый белый рэпер и первый еврей в Wu-Tang Clan - многократно полемизировал с Талибом Квели об Израиле и Палестинской автономии (первый поддерживает в этом конфликте израильтян, второй - палестинцев).

Активная поддержка Талибом пропалестинского движения Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) привела к отмене концертов рэпера в Германии в прошлом году.

Закончится ли многодневная перепалка действительным иском Квели к российскому лейблу Black Star, пока неизвестно.

Тем не менее, даже в пятницу днем по московскому времени Талиб продолжал спорить с атакующими россиянами и скриншотить выпады в свой адрес - будь то по-настоящему расистские, шуточные или постироничные сообщения.

"За такое поведение в России тебя бы уже пришили. Все, что ты можешь, это банить аккаунты в "Твиттере". Бедная черная девочка", - написал юзер @LGAT3.

"Эти русские расисты по-настоящему злы, лол", - парировал Квели.

Судя по недоступности предыдущих ретвитов рэпера, счет забаненных по жалобам Талиба аккаунтов пошел на десятки, и останавливаться он не собирается.