В России стали выдавать меньше кредитов. Станут ли россияне меньше покупать?

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В январе 2020 года количество выданных потребкредитов россиянам сократилось на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты говорят, что это во многом связано с недавним ужесточением правил выдачи кредитов со стороны ЦБ, а также с постепенным ростом зарплат.

По данным Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), снижение выдачи потребкредитов было отмечено практически во всех регионах страны, причем в некоторых - более чем на 20%. Особенно резко кредитование снизилось в Ставропольском и Алтайском краях, а также в Иркутской области.

Насколько сократилось количество выданных потребительских кредитов Январь 2020 года по сравнению с январем 2019 года,%

Как поясняет гендиректор НБКИ Александр Викулин, сейчас банки стараются выдавать кредиты только тем гражданам, "чей уровень долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга находятся на должном уровне".

Несколько иную картину показывают данные Объединенного кредитного бюро. По его оценке, количество и объем выданных кредитов наличными в январе 2020 года к январю 2019-го вырос. Но при этом почти 17% упало количество выданных кредитных карт. Количество и объемы кредитов, выданных напрямую в магазинах, упали на 20%.

С 1 октября 2019 года ЦБ обязал банки рассчитывать предельную долговую нагрузку (ПДН) физических лиц при выдаче им новых кредитов - это отношение всех ежемесячных платежей по кредитам заемщика к его доходу. Если оно выше 50%, то банкам придется отправлять больше денег в резервы по таким кредитам. Выдавать кредиты людям с высокой долговой нагрузкой для банков стало невыгодным.

По мнению главного экономиста рейтингового агентства "Эксперт РА" Антона Табаха, эти меры во многом и привели к тому, что россияне стали меньше влезать в долги. Постепенный рост экономики, по его словам, также приводит к тому, что кредиты "на затыкание дыр" стали менее актуальны, чем два года назад.

"Нацпроекты и рост зарплат поддерживают спрос и частично заместят кредиты. Кроме того, идет рефинансирование старых кредитов и снижение ставок - часть денег высвобождается, что тоже поддерживает спрос. То, что раньше шло банкам, теперь идет рынку", - пояснил Би-би-си экономист.

Главный экономист "Альфа-Банка" Наталия Орлова полагает, что о тенденции массового отказа от потребкредитов говорить пока рано, поскольку статистика начала года не учитывает влияние мер социальной поддержки, о которых в середине января объявил президент Владимир Путин.

Благодаря этим мерам поддержки, по словам Орловой, может вырасти выдача ипотечных кредитов. Орлова также полагает, что многодетные семьи, которые получат дополнительную помощь от государства, также могут начать брать кредиты.

"С большой вероятностью темпы роста рынка ускорятся к марту", - прогнозирует Орлова в комментарии Би-би-си.

Спор в правительстве

В прошлом году объем выдаваемых банками потребительских кредитов активно увеличивался. Как отмечал "Коммерсант", к лету 2019 года потребкредиты по темпам роста впервые с 2013 года обогнали ипотеку.

По статистике НБКИ, параллельно росла и средняя сумма таких кредитов: только во II квартале 2019 года она увеличилась на 6,9% и составила 188,4 тыс. рублей (2900 долларов).

Та ситуация вызвала серьезную тревогу у экономистов. В июне прошлого года Максим Орешкин, занимавший тогда должность главы минэкономразвития, заявил, что российская экономика может оказаться в рецессии из-за "пузыря" на рынке кредитования. Экс-министр предупреждал, что неконтролируемый рост потребительского кредитования угрожает развитию экономики страны.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ответ заявила, что темпы роста потребительского кредитования не выше, чем ипотечного, поэтому ситуация не является критической и не несет серьезных рисков для российской экономики.

"Люди берут кредиты не от хорошей жизни. Они берут кредиты, чтобы поддерживать уровень жизни в условиях не очень высокого темпа роста доходов", - отмечала она.

В конце июня ЦБ опубликовал доклад, в котором утверждалось, что без роста потребительского кредитования рост экономики в первом квартале замедлился бы до нуля.

В ответ на это Орешкин опубликовал пост в "Фейсбуке", в котором довольно резко раскритиковал позицию ведомства Набиуллиной. В интервью РБК экс-министр повторил свою позицию, отметив, что доля доходов, которую взявшие кредиты россияне вынуждены тратить на их обслуживание, уже превышает 40%.

Министр финансов Антон Силуанов также утверждал, что росту реальных доходов россиян мешает увеличение расходов на погашение и обслуживание кредитов.