Между Швецией и Кубой: демократы спорят от социализме Берни Сандерса
Социалист Берни Сандерс, сенатор от штата Вермонт, лидирует в гонке за номинацию кандидатом в президенты США от Демократической партии.
На дебатах в понедельник конкуренты обрушились на него с критикой. Кроме прочего, его обвинили в оправдании преступлений коммунизма и голосовании против мер по контролю за оружием.
Би-би-си объясняет, о чем спорят демократы.
- Берни Сандерс предостерег Россию: держитесь подальше от выборов в США
- Берни Сандерс укрепил лидерство в борьбе за право идти в президенты
- Трамп открыл сезон охоты на нелояльных чиновников. Кто попал в "черный список"?
Левая волна
Сандерс уже выдвигался в президенты в 2016 году, однако тогда демократы предпочли Хиллари Клинтон. Но именно кампания Сандерса вызвала небывалый энтузиазм у либеральной молодежи по всей стране.
Сенатор обещал реализовать в США элементы социального государства - например, бесплатное здравоохранение и образование. После поражения его сторонники не разошлись, а организовались вокруг следующих выборов - в конгресс.
В ноябре 2018 года несколько активистов, разделяющих платформу Сандерса, были избраны в Палату представителей, где демократы взяли большинство.
Самая известная дебютантка нового созыва Александрия Окасио-Кортес в 2016 году совмещала работу официанткой с волонтерской работой в местном штабе Сандерса в Бронксе.
Президент Трамп и правые СМИ обвиняют Сандерса и всех левых демократов в желании превратить США в бедную тоталитарную страну, вроде Венесуэлы.
Но молодые демократки в конгрессе, такие как Окасио-Кортес, называют это клеветой и говорят, что хотят для Америки лишь умеренной социал-демократии в духе Швеции или Дании, или хотя бы государственную систему здравоохранения, как в Великобритании.
Однако сам Сандерс не торопится однозначно отвергнуть наследие коммунизма. В 1980-х он с симпатией отзывался о Советском Союзе и Сандинистской революции в Никарагуа - и даже провел 10 дней в СССР в составе американской делегации в 1988 году.
Тогда Сандерс был мэром Берлингтона, самого большого города штата Вермонт. Одной из целей поездки было установление побратимских связей Берлингтона с Ярославлем.
Об отношении Сандерса к коммунистическим режимам снова вспомнили в воскресенье, когда на экраны вышло интервью сенатора для передачи "60 минут" на телеканале CBS.
"Мы против авторитарных порядков на Кубе, но вы знаете, нечестно было бы сказать просто, что все было плохо, - сказал Сандерс в интервью. - Знаете, когда Фидель Кастро пришел к власти, знаете, что он сделал? У него была масштабная программа ликвидации неграмотности. Это плохо? Даже если ее начал Фидель Кастро?"
Сандерс также добавил, что на Кубе есть политзаключенные и что он осуждает репрессии.
Но его слова все равно вызвали негодование во Флориде - штате, куда традиционно эмигрировали с Кубы и из других социалистических стран Латинской Америки, в первую очередь Колумбии, Никарагуа и Венесуэлы.
Флорида - один из ключевых штатов на президентских выборах. В разные годы выборщики от штата голосовали и за демократа, и за республиканца.
Если Сандерс станет кандидатом и будет соперничать с Трампом в ноябре, поражение во Флориде может стать для него крайне опасным.
Мишень на дебатах
В понедельник прошли очередные дебаты кандидатов в президенты от Демократической партии. После кокусов в трех штатах Сандерс уверенно лидирует, и другие участники гонки предсказуемо пытались заработать очки за его счет.
Кубинские симпатии Сандерса вспомнил бывший вице-президент Джо Байден. Он обвинил соперника в защите авторитаризма. В ответ сенатор вновь повторил осуждение с элементами оправдания.
"Куба, Никарагуа, авторитаризм любого толка - это плохо. Но это не значит, что правительства не делают время от времени хороших дел", - сказал Сандерс.
Непосильно дорогой проект
Больше всего на дебатах в понедельник обсуждали внешнюю политику - около 25 минут, по подсчетам журналистов CBS.
Однако соперники критиковали и другие позиции Сандерса - в том числе план ввести в США государственную систему здравоохранения. Не разделяющие социалистических взглядов демократы считают, что это непосильно дорогой проект.
Сандерс отвечал, что государство обязано обеспечить доступ к медицине для всех американцев, а обслуживание системы частного страхования и так обходится государству в 500 млрд долларов в год.
Кроме того, Байден обвинил Сандерса в том, что тот не всегда голосовал за меры по контролю над оружием. Ограничение ношения и продажи оружия - популярная у либералов мера, так как они связывают рост массовых убийств в Штатах с доступностью огнестрельного оружия, особенно полуавтоматических винтовок.
Сандерс признал, что был не прав и жалеет о голосе, отданном против мер по ограничению оружия.
Но тут же напомнил Байдену о его ошибках - в качестве сенатора тот голосовал за вторжение в Ирак.