Пензячка или пензенка? Наш непростой тест к 8 Марта

"Много городов у нас в России - нету пальцев столько на ногах", - заметил однажды русский поэт Сергей Шнуров.

Жительницы всех русских городов и деревень сегодня принимают поздравления с Международным женским днем.

А знаете ли вы, как они правильно называются? У вас есть шанс это проверить: мы составили веселый тест про непростые русские этнохоронимы.

(Нет-нет, никого не хороним мы. Это термин такой, обозначающий самоназвание жителей той или иной местности. "Москвички", "псковитяне" и "камчадалы" - это этнохоронимы).

Вперед! И с праздником!

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