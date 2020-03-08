Пензячка или пензенка? Наш непростой тест к 8 Марта
"Много городов у нас в России - нету пальцев столько на ногах", - заметил однажды русский поэт Сергей Шнуров.
Жительницы всех русских городов и деревень сегодня принимают поздравления с Международным женским днем.
А знаете ли вы, как они правильно называются? У вас есть шанс это проверить: мы составили веселый тест про непростые русские этнохоронимы.
(Нет-нет, никого не хороним мы. Это термин такой, обозначающий самоназвание жителей той или иной местности. "Москвички", "псковитяне" и "камчадалы" - это этнохоронимы).
Вперед! И с праздником!
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