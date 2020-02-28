Без кашля не тестируют? Можно ли пройти тест на коронавирус в России

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Вы ездите в метро или общаетесь с иностранцами? У вас насморк и першит в горле? Вы можете захотеть провериться на коронавирус еще до появления первых симптомов заболевания, например, чтобы не заразить семью или друзей. Но в России сделать это очень непросто и, скорее всего, вряд ли удастся.

Именно с такой ситуацией столкнулся журналист Евгений Берг. Он описал в своем посте в "Фейсбуке", как безуспешно пытался пройти тест на коронавирус по возвращении из Ирана. В этой стране от Covid-19 скончались уже 26 человек, а заражены как минимум 245, в том числе замминистра здравоохранения.

Желание пройти тест понятно. По данным ВОЗ, инкубационный период, то есть время, когда у зараженного человека не наблюдается никаких симптомов, может составлять 24 дня. Все это время зараженный может распространять инфекцию, не зная об этом.

После долгих звонков в медицинские учреждения журналисту посоветовали обращаться в Роспотребнадзор, где сказали, что на тестирование пациента отправляет только врач при наличии симптомов. Без них тест не пройти - "проверять всех подозрительных пациентов "нецелесообразно", - указал Берг в своем посте.

Русская служба Би-би-си проверила, действительно ли в России так сложно пройти тестирование на коронавирус, если у вас нет явных симптомов заболевания.

Кто и кого тестирует на коронавирус в России?

В пресс-службе Роспотребнадзора в ответ на вопросы Би-би-си прислали алгоритм действий для тех, кто подозревает у себя коронавирус.

Вы сможете пройти тест, если соответствуете двум критериям:

вы посещали страны с "неблагополучной эпидемиологической обстановкой" или контактировали с теми, кто вернулся оттуда;

в течение 14 дней после этого почувствовали симптомы простуды, например, у вас высокая температура или сухой кашель.

Действовать надо так:

Вызвать врача на дом или пойти в поликлинику.

Обязательно сообщить врачу о поездке "в страну с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой или о контактах с людьми, прибывшими оттуда".

Врач в поликлинике осмотрит вас. Если симптомы простуды подтвердятся, он возьмет анализ на коронавирус - это мазок из носа и горла, который берут ватным тампоном.

Кроме этого, он может отправить сразу вас на госпитализацию в инфекционный стационар. После госпитализации уже в больнице у вас также возьмут анализ.

Из поликлиники или больницы биоматериал отправят в ближайший медицинский центр Роспотребнадзора. Такие центры и материалы для анализов есть в каждом российском регионе.

Результат анализа будет готов уже через 2-4 часа.

Если анализ не покажет заражение коронавирусом, пациента переведут из инфекционного стационара в общий.

При этом всех пациентов, заболевших пневмонией, обязали пройти тестирование на коронавирус. В Москве и других крупных городах их проверяют с прошлой недели, а на этой неделе требование действует во всех российских городах. При этом пока не ясно, обязательна ли госпитализация для заболевших пневмонией или пациент может остаться лечиться дома.

Что делать, если симптомов нет, но хочется пройти тест?

Если у вас нет температуры или кашля, но вы опасаетесь, что могли быть заражены, то пройти тест вам будет намного сложнее, даже если вы готовы за это заплатить.

Русской службе Би-би-си не удалось найти клинику, где за деньги можно пройти тест на коронавирус при отсутствии симптомов. По телефону сети медицинских лабораторий "Инвитро" зачитали стандартный ответ: пока лаборатории не проводят такое тестирование, но тесты есть у Роспотребнадзора.

В новосибирском научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор", где разработали тест-системы, ответили, что не работают с частными лицами.

В пресс-службе Роспотребнадзора объяснили, что при любых подозрениях на коронавирус нужно обращаться к врачу, а он будет принимать решение "на основании анамнеза и клинической картины".

На вопрос о том, можно ли пройти тестирование пациенту без симптомов простуды, в пресс-службе ответили, что без симптомов обращаться к врачу не нужно.

На горячей линии Роспотребнадзора долго не отвечали. "В связи с коронавирусом линия очень загружена", - сказал один из операторов.

"Если симптомов нет, это [проходить тестирование] нецелесообразно", - сказала специалист горячей линии, когда корреспондент Би-би-си сообщил, что по работе часто контактирует с иностранцами. Если же симптомы обычной простуды появятся, целесообразнее сдавать анализы на более привычные вирусы, например грипп, посоветовали на "Горячей линии".

Собеседник добавила, что сдавать тест на коронавирус имеет смысл, если вы вернулись из страны, "которая полыхает", а не просто контактировали с иностранцами. Вернувшихся из Китая тестируют через 3, 7 и 10 дней после возвращения, добавила она.

Не поможет провериться на коронавирус и наличие ДМС. По телефону горячей линии "Альянс" сотруднику Би-би-си предложили обратиться к терапевту, который может назначить нужные исследования по показаниям.

Возможно, вскоре добиться теста на коронавирус будет проще. Обследования на Covid-19 будут добавлены в новую систему мониторинга за гриппом, "где исследуются определенные состояния, связанные с острым респираторным синдромом", - сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова 26 февраля.

А как в Британии?

В Великобритании сначала тестировали только пациентов с симптомами, характерными для гриппа, если они недавно вернулись из стран с большим количеством заболевших (в том числе из Китая, Южной Кореи и с севера Италии).

Около двух недель назад сотрудник Би-би-си в Лондоне обращался по горячему телефону национальной службы здравоохранения (NHS), заподозрив у себя коронавирус. Оператор колл-центра уточнил, посещал ли он Китай. Сотрудник Би-би-си в последнее время в этой стране не был.

Насморк в таком случае не является достаточной причиной для тестирования, сказали пациенту, посоветовав лечиться дома. Его проинструктировали вызывать скорую в случае сильного кашля.

С конца февраля тестирование в Великобритании распространили на тех, у кого есть симптомы простуды: сухой кашель, высокая температура, затрудненное дыхание, даже если они не посещали Китай и север Италии.

Но пройти тестирование все еще нелегко. Анастасия, жительница Лондона, недавно вернулась из Инсбрука (австрийский город на границе с севером Италии) и заболела.

"У нас есть частная страховка, я хочу провериться по ней. Но я не могу лично никуда явиться и сказать: ой, проверьте меня на коронавирус. Везде стоят автоответчики: если у вас кашель и температура и вы вернулись из зоны, где есть подтвержденные случаи, ни в коем случае к нам не идите. По номеру 111 [горячая линия NHS] мне сказали - из дома ни ногой, мы вам скоро перезвоним. Минут 40 меня вчера на телефоне держали, ахали и охали, но спасать не спешат. Прошли уже сутки", - рассказывает она.