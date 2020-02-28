Летающий грузовик, мотоцикл или джип. Армия США хочет новый транспорт

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пассажирские дроны, такие как этот Volocopter 2X, одно из важных направлений в современной малой авиации

Американские военно-воздушные силы объявили о начале кампании по разработке технологий для создания летательного аппарата, концептуально схожего с армейским внедорожником.

Им нужен аппарат, способный быстро перевезти несколько солдат и небольшой груз на небольшое расстояние. "Эти аппараты [...] не дроны, автомобили, вертолеты, грузовики, самолеты, мотоциклы или джипы, но они могут выполнять их задачи", - говорится в сопроводительной записке.

Объявление об этом размещено на сайте госзакупок США. ВВС США таким образом дают понять частным компаниям, что заинтересованы в разработке такого летательного аппарата и на каком-то этапе смогут поддержать этот проект.

Каких-либо гарантий заключения контракта при этом ВВС США компаниям не дает, но по мере поступления предложений будет отбирать отдельные наиболее интересные проекты для закупки пробных партий уже. Первый полноценный полет аппарат должен совершить до 17 декабря 2020 года.

"Мы видим, что есть много компаний, которые разрабатывают действительно крутые технологии, которые могут действительно изменить этот мир, но им нужно получить сертификацию [...] У нас для них ценное предложение, которое не относится к финансам. У них и так полно денег от частных инвесторов. Наше предложение - испытательные полигоны и сертификаты безопасности и летной годности", - цитирует военное интернет-издание DefenseNews заместителя министра военно-воздушных сил США по вопросам закупок Уилла Ропера.

Необычный тендер

Поскольку это объявление не является традиционным тендером, в результате которого будет заключен твердый контракт, то и техническое задание, изложенное в заявке, приводит лишь приблизительные параметры и тактико-технические характеристики.

Пентагону нужен летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой, высокой мобильностью в условиях городской застройки, который будет оснащен электрическим либо гибридным двигателем. Как должен управляться этот аппарат, из описания до конца не ясно, но возможны три опции: управление пилотом, дистанционно или бортовым компьютером.

Этот аппарат должен перевозить от трех до восьми солдат на расстояние около 100 миль (160 километров) со скоростью более 100 миль в час. Он также должен находиться в воздухе не менее часа.

"Исходя из современных тенденций, подобные коммерческие транспортные средства обычно характеризуются применением нескольких движителей [например, винтов или турбин - Би-би-си] для вертикального полета и возможностью использования крыла для горизонтального полета, а также расширенными системами управления полетом и высоким уровнем автоматизации или автономности", - говорится в документе.

Иными словами, ВВС США рекомендуют потенциальным соискателям контрактов присмотреться к тому, что происходит на коммерческом рынке. Пентагон хочет, чтобы в результате аппарат был одновременно эффективен и полезен для военных, но при этом и имел бы успех на рынке.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Vahana - электрический пассажирский дрон Airbus

Задачи, для которых можно будет использовать такой беспилотник, описаны самым приблизительным образом.

Так, этот "летающий джип" может быть транспортником для снабжения групп спасателей во время чрезвычайных ситуаций, отрядов военных во время боевых действий, он может быть использован для эвакуации раненых, тушения пожаров, разведки, патрулирования и дозора, поисково-спасательных операций и многого другого.

Такой аппарат обладает важными преимуществами перед теми транспортными средствами, которые есть у военных сейчас. В отличие от наземного транспорта, он не зависит от проходимости той местности, по которой надо переместить груз или пассажиров.

При этом он гораздо дешевле в обслуживании: летный час вертолета или самолета стоит во много раз больше. Летательный аппарат, устроенный, к примеру, по принципу мультикоптера, будет намного более маневренным, чем небольшой вертолет.

Конкуренция с Китаем

Схема закупки, которую предложили ВВС США, отражает общую тенденцию в мировой оборонной промышленности. В отличие от прошлых десятилетий, когда ОПК был источником передовых технологий для гражданской промышленности, теперь зачастую он становится потребителем технологий, разработанных для коммерческого использования.

На встрече с журналистами Уилл Ропер рассказал, что благодаря этой программе вырастет число компаний, которые выйдут на рынки со своим продуктом. Для Пентагона это способ влиять на рынок, признает Ропер. По его словам, в свое время министерство обороны США "упустило" сегмент небольших беспилотников, и производители перенесли часть производства в Китай.

"Если бы мы поняли, какие тенденции возникают на рынке, и смогли тогда объявить, что Пентагон намерен заплатить более высокую цену за дроны производителей с цепочкой проверенных поставщиков, то, вероятно, мы могли бы сохранить часть рынка и не сталкиваться с проблемами безопасности как сейчас, когда кто-то хочет использовать беспилотник иностранного производства в интересах ВВС США", - сказал он.

Правообладатель иллюстрации Marina Lystseva\tass Image caption Autonomous Passenger Air Vehicle корпорации Boeing на Ле Бурже

Перспективный рынок

В те же дни, когда ВВС США опубликовали свое предложение, компания Boeing собиралась подвести итоги конкурса GoFly на создание персонального летательного аппарата.

Победителя объявят 29 февраля - он получит миллион долларов. Компания утвердила призы за бесшумный и компактный аппарат.

Электрические летательные аппараты, пассажирские дроны и просто электросамолеты были широко представлены и на последнем авиасалоне Ле Бурже в 2019 году.

Причем свои электрические аппараты привезли даже авиационные гиганты - дрон Vahana компании Airbus, как и Autonomous Passenger Air Vehicle корпорации Boeing уже проводят тестовые полеты.