Регионам не хватает денег на указы Путина. Поэтому хуже платят по долгам

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Нацпроекты и обещания президента Путина могут вновь загнать регионы России в долги

Финансовое положение российских регионов ухудшается. В прошлом году регионы стали хуже платить бизнесу за оказанные услуги и поставленные товары. Эксперты считают, что ситуация становится все более критической из-за необходимости выполнять обещания президента Владимира Путина и реализовывать нацпроекты.

За 2019 год не погашенные вовремя долги российских регионов за электричество, отопление, а также прочие услуги и товары составили 24,5 млрд рублей - это так называемая просроченная кредиторская задолженность. По итогам прошлого года она выросла на 11%.

Власти не платят по долгам, потому что не справляются с финансированием текущих обязательств и не хотят наращивать дефицит бюджета, говорит главный научный сотрудник Института социальной политики ВШЭ Наталья Зубаревич.

Регионы стараются не увеличивать дефицит бюджета по указанию федерального центра. Когда расходы превышают доходы, недостающую сумму им нужно где-то найти. Регионы пытаются устранить дефицит за счет банковских и бюджетных кредитов (если правительство их выдает). Если дефицит сохраняется от года к году, кредитов нужно все больше, и проценты за долги увеличиваются. В результате возникает риск дефолта.

По банковским кредитам очень жесткие условия, и за просрочку платежа региону сразу начисляются штрафы, говорит Зубаревич. В то же время поставщики электричества и газа находятся в менее выгодном положении - они не могут отключить от снабжения социальные учреждения. "У них [поставщиков] руки связаны, поэтому им можно долго не платить", - отмечает эксперт.

Чаще всего просроченная кредиторская задолженность образуется у муниципальных властей, говорит управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР Андрей Пискунов.

В некоторых регионах просроченная муниципальная кредиторская задолженность в несколько раз превышает прямой долг муниципалитетов (то есть муниципальный долг за исключением кредитов, гарантированных государством).

Например, в Марий Эл по итогам 2019 года просроченная кредиторская задолженность муниципалитетов превышает муниципальный долг в 5,5 раз, в Курганской области - в 2,5 раза, в Карачаево-Черкесии - в 1,5 раза, подсчитал по просьбе Би-би-си Пискунов.

Если долги компаниям за услуги и товары превышают 25% основного долга муниципалитета, то просроченную кредиторскую задолженность можно считать скрытым источником финансирования бюджетного дефицита, говорит эксперт.

По итогам 2019 года в России оказалось 10 таких регионов. Значительные объемы просроченной кредиторской задолженности зафиксированы также в Хакасии, Еврейской автономной области, Алтайском крае, Забайкальском крае, Калмыкии, Северной Осетии, Ульяновской области.

Просроченная кредиторская задолженность регионов снова растет Регионы с самыми большими объемами просроченной "кредиторки"

Русская служба Би-би-си направила запросы властям регионов с большой долей просроченной кредиторской задолженности, а также тем регионам, задолженность которых быстро росла, и ожидает ответа. На момент публикации материала поступили ответы от Хакасии и Ярославской области.

В ответе правительства Ярославской области говорится, что просроченная кредиторская задолженность областного бюджета (без учета муниципалитетов) на 1 января 2020 года составила 632 млн рублей. В феврале 2020 года, согласно ответу ведомства, в бюджет области были внесены изменения, а часть расходов перераспределена для выплаты задолженности. По данным министерства финансов России, просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета Ярославской области (то есть с учетом долга муниципалитетов) на 1 января составила почти 1,6 млрд рублей.

В Хакасии сейчас работает комиссия из федерального центра, которая должна принять решение о выделении региону денег, говорится в ответе минфина Хакасии Би-би-си.

В начале февраля губернатор Хакасии Валентин Коновалов сообщил, что правительство региона попросило у федерального правительства финансовую помощь. В последние годы Хакасия наращивала долги, сейчас в регионе сложилась критическая ситуация - у местных властей не хватает денег на все расходы, написал он.

Долг пришлось наращивать в связи с майским указом Путина от 2012 года, рассказывала местному изданию 19rus.info министр финансов региона Ирина Войнова. "Мы были вынуждены повышать зарплату работникам бюджетной сферы, - говорила Войнова. - Это огромные дополнительные траты".

При этом, по ее словам, в 2012-2016 годах резко сократились поступления налога на прибыль в связи с падением цен на алюминий и уголь (крупными плательщиками налога на прибыль в Хакасии являются угольные предприятия и "Русал").

В целом ситуация с долгами муниципалитетов значительно улучшилась после пиковых значений 2017 года, и сейчас не является критической, считает Андрей Пискунов.

Минфин России работает над созданием стимулов для снижения объема кредиторской задолженности регионов, говорится в ответе министерства финансов на запрос Би-би-си.

Бюджеты регионов становятся все более дефицитными

Регионы не только наращивают долги перед поставщиками, но и увеличивают дефициты бюджетов. Количество российских регионов с дефицитом бюджета за прошлый год выросло более чем в два раза.

По итогам 2019 года в 35 субъектах России расходы превысили доходы, свидетельствуют данные минфина об исполнении консолидированных бюджетов субъектов. Суммарный дефицит региональных бюджетов составил 232,9 млрд рублей. Из них 127 млрд рублей приходятся на Москву и Подмосковье - лидеров по доходам.

Годом ранее было всего 15 регионов с дефицитом бюджета. Суммарный дефицит тогда составил 65 млрд рублей.

Госдолг всех регионов России на 1 января 2020 года составил более 2,1 трлн рублей, а к 1 января 2022 года он может увеличиться до 2,9 трлн рублей, прогнозировал минфин. Муниципальный долг составляет еще почти 380,5 млрд рублей по итогам прошлого года.

Дефицит бюджета в регионах растет в значительной степени из-за снижения доходов, говорит аналитик Standard&Poor's Наталья Легеева. Например, поступления от одного из основных источников доходов в регионах - налога на прибыль - в 2019 году выросли всего на 8%, тогда как годом ранее рост был 23%. Поступления снизились в связи с сокращением платежей нефтегазового сектора во второй половине прошлого года, уточняет она.

"Замедление - или в ряде случаев отрицательные показатели - особенно заметно у сырьевых регионов", - добавляет Андрей Пискунов. В 2018 году благодаря относительно высоким ценам на нефть регионы получили большой плюс по налогу на прибыль, а 2019-й оказался менее успешным, говорит он.

Кроме того, в регионы были влиты дотации на нацпроекты, продолжает эксперт: "Все это сформировало около 500 млрд остатков на счетах. Именно за счет этих денег и были профинансированы дефициты 2019 года. Регионы просто расходовали накопленный жир", - считает Пискунов.

В дальнейшем нацпроекты будут способствовать росту дефицитов, предупреждают эксперты.

"Федеральный центр разрабатывает амбициозные цели в экономической и социальной сферах, а достижение этих целей в значительной степени перекладывается на плечи регионов, - говорит президент Национального рейтингового агентства Виктор Четвериков. - Дополнительных денег в региональных бюджетах появляется не так много: налоговые доходы не могут резко вырасти в условиях стагнирующей или медленно растущей экономики, а трансфертов из федерального бюджета на всех не хватает".

"Низкие темпы роста доходов на фоне слабого роста экономики и необходимость финансировать социальные обязательства наряду с реализацией национальных проектов приведут к дальнейшему ухудшению финансовых показателей регионов", - комментирует Легеева.

Рост налоговых доходов в субъектах будет отставать от роста расходов. В таких условиях критически важной для поддержания финансовой устойчивости регионов останется поддержка федерального бюджета, считает Четвериков. По его мнению, в 2020 году госдолг регионов может увеличиться на 3-4%.

Банковские кредиты останутся основным источником финансирования дефицитов бюджетов, предполагают в S&P.

Минфин работает над снижением долгов регионов с помощью реструктуризации бюджетных кредитов, говорится в ответе ведомства на запрос Би-би-си. По данным ведомства, за 2019 год госдолг субъектов сократился на 93,3 млрд рублей или на 4,2%.

Федеральный центр выделяет средства на нацпроекты. В 2020 году на эти цели будут направлены межбюджетные трансферты объемом 753,6 млрд рублей, в 2021 году - 741,7 млрд рублей, в 2022 году - 680,8 млрд рублей, уточняет министерство.

Как власти стабилизировали ситуацию в регионах

Состояние региональных бюджетов ухудшилось после первых майских указов Путина. В 2012 году сразу после своей инаугурации он подписал более двух сотен поручений, в число которых вошло повышение зарплат бюджетникам. В связи с этим регионам пришлось увеличить расходы.

Чтобы выполнить возросшие обязательства, субъекты начали наращивать банковские кредиты. В результате в 2013 году в регионах начался бюджетный кризис - 77 субъектов закончили год с дефицитом.

В связи с ухудшением финансовой ситуации в регионах федеральный центр начал выдавать субъектам дешевые бюджетные кредиты по ставке 0,1%, которыми региональные власти должны были замещать дорогие банковские займы.

В 2018 году минфин перестал выдавать дешевые кредиты и начал реструктуризацию существующей задолженности регионов перед бюджетом. Срок погашения таких займов продлили на 7-12 лет. Взамен регионы обязаны соблюдать жесткую бюджетную дисциплину.

Владимир Путин подписал новый "майский указ" в мае 2018 года. На его основе были разработаны национальные проекты, которые начали реализовываться в 2019 году.

Осенью 2019 года спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости принять закон, который позволяет регионам, получавшим бюджетные дотации и кредиты, использовать их для реализации инвестпроектов и не возвращать кредиты в федеральный бюджет.

Глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, в свою очередь, предлагал списывать часть задолженности тем регионам, которые эффективно выполняют майские указы президента Владимира Путина.

В начале февраля министерство финансов опубликовало проект правил списания бюджетных кредитов регионам по схеме "инвестиции в обмен на снижение госдолга". Согласно этому документу, налоговые доходы от новых региональных инфраструктурных инвестпроектов будут вычитаться из общей задолженности регионов по бюджетным кредитам прошлых лет.

При участии Алексея Ильина