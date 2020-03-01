Коронавирус в большом городе: можно ли избежать заражения?
Коронавирус выявлен на всех континентах, кроме Антарктиды, и недавно впервые начал распространяться за пределами Китая быстрее, чем внутри страны.
В больших и густонаселенных городах перспектива вспышки - вполне реальная опасность.
Вот некоторые из приемов, которые делают жизнь в городе безопаснее.
Общественный транспорт
Общественный транспорт - идеальная среда для распространения вируса.
Вирусы передаются воздушно-капельным путем - через очень маленькие капли слюны, которые мы выбрасываем в воздух, когда чихаем или кашляем.
Согласно нескольким исследованиям, люди, которые пользуются общественным транспортом во время вспышек гриппа, заболевают в шесть раз чаще.
Именно поэтому власти во множестве стран от Южной Кореи до Ирана распоряжаются очищать поверхности в общественном транспорте - в поездах, автобусах и на остановках.
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Толпы
Многолюдные события, например, спортивные, повышают угрозу заражения. Во многих странах их уже отменяют из-за коронавируса.
Из-за Covid-19 был отменен Гран-при "Формулы-1" в Шанхае.
Перенесли шесть футбольных матчей Азиатской лиги чемпионов - это затронуло расписание четырех иранских команд.
В Европе отложили матчи по регби и футболу, в которых должны были принимать участие итальянские команды.
Но самой серьезной отсрочкой может стать Олимпиада-2020 в Токио. Игры должны начаться 24 июля.
Пока отложили только марафон с олимпийским факелом, но МОК не исключает отмены игр, если вспышка коронавируса превратится в пандемию.
Коронавирус коснулся и нескольких религиозных мероприятий. Саудовская Аравия временно запретила въезд паломникам в Мекку и Медину.
Школы
Правительства по всему миру рекомендуют начальным и средним школам изменить режим работы с учетом вспышки коронавируса.
В Японии, Таиланде, Иране и Ираке школы и университеты временно закрылись из-за вируса.
В Британии и США правительство не рекомендует закрывать школы.
Родителям, недавно побывавшим с детьми в странах, где коронавирус широко распространился, рекомендуется в течение двух недель не выходить из дома и не отправлять детей в школу.
Офисы
Коронавирус влияет на работу компаний в наиболее технологически развитых странах и регионах.
В Сан-Диего и Сан-Франциско было объявлено чрезвычайное положение - офисным работникам рекомендуют не здороваться за руку с посетителями офисов.
Центр по предотвращению и контролю над заболеваниями в США рекомендовал компаниям мотивировать сотрудников на удаленную работу, особенно если у них температура или симптомы респираторной инфекции.
Информирование
Люди должны понимать важность простых процедур, таких как правильное мытье рук - это очень важно для эффективной борьбы с коронавирусом, говорят сотрудники здравоохранительных служб США.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует:
- регулярно мыть руки
- прикрывать рот и нос, чихая или кашляя
- избегать контакта с людьми, проявляющими симптомы ОРВИ
- а также с дикими или сельскохозяйственными животными
Больницы
Вакцины от коронавируса 2019-NCoV пока нет. Основная задача больниц - борьба с осложнениями инфекции.
Медучреждениям советуют изолировать пациентов и удостовериться, что персонал носит защитную одежду.
Власти в США и Британии считают, что если масштабы вспышки будут расти, мест в больницах будет не хватать.
Изоляция
В Британии граждан, приехавших из зараженных регионов, просят самоизолироваться.
Китайский город Ухань, эпицентр вспышки, остается в изоляции, как и некоторые районы Северной Италии.
Эксперты, впрочем, считают, что когда коронавирус распространится по всему миру, подобные меры утратят эффективность.
К тому же не везде их можно осуществить.
"Очень немногие страны способны заблокировать целый город, как это сделал Китай", - написал недавно в "Твиттере" директор центра здравоохранения Джонса-Хопкинса Том Инглсби.
"Такие блокировки всегда связаны с опасностью разделения семей, с тем, что до людей могут перестать доходить лекарства, а также продовольствие и самые необходимые вещи".
"Они могут мешать передвижению врачей, медсестер и припасов между больницами, как уже происходило в Китае", - написал он.