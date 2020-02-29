Птица, которая видела мамонта, и как ксенофобы времен неолита убивали чужаков

В очередной подборке интересных научных новостей недели:

Чужое всегда вкуснее!

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Их называют напастью побережья и бандитами с пляжа. Они вырывают бутерброды и пакетики с чипсами буквально у вас из рук, а если вы решили перекусить за столиком на берегу моря, то поверьте моему опыту, вам наверняка испортит аппетит один из этих негодяев, который с вожделением будет смотреть в вашу тарелку. А с клюва у него будут капать самые настоящие слюни.

Да, речь идет о чайках, которые хозяйничают на всем побережья Британии и, как теперь точно выяснили ученые, предпочитают именно те кусочки, которые побывали у вас в руках или на тарелке.

В ходе эксперимента исследователи из Университета Эксетера в Корнуолле предлагали серебристым чайкам на выбор две одинаковых оладьи, одну из которых птицы до этого видели в руках у человека. 80% птиц, которые решились попробовать оладушки, выбрали ту, что побывала в руках.

Чтобы выяснить, не привлекает ли птиц сам факт человеческого взаимодействия с предметом, ученые видоизменили эксперимент, заменив оладьи несъедобными кусочками хозяйственной губки, по размеру и форме напоминавшими вкусняшки. К губке, которую предварительно трогали люди, чайки никакого интереса не проявили. Из чего был сделан вывод, что их интересует только еда, побывавшая в руках у человека.

По словам исследователей, чайки - это типичные клептопаразиты, тайком или в открытую отнимающие или крадущие пищу у других животных, ну и людей, разумеется. Такая стратегия позволяет им лучше адаптироваться к изменяющимся условиям среды обитания, в том числе успешнее осваивать морские курорты.

Не удивительно, что при сокращении популяции чаек в дикой природе в городской среде они, напротив, успешно осваиваются и размножаются.

Есть еще одно объяснение склонности чаек к воровству и попрошайничеству. Возможно, птица включает логику самосохранения: если человек это ест - значит, это не отрава.

Ну а как же все-таки не отдать чайке свой бутерброд, не прибегая к насилию?

Те же ученые из Эксетера советуют строго посмотреть наглецу прямо в глаза. Этого, по их словам, в большинстве случаев достаточно, чтобы отпугнуть попрошайку. Или же чайка ответным умоляющим взглядом сможет вас разжалобить...

Ксенофобия времен неолита

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Эти мигранты - пятеро взрослых и четверо детей - пришли в испанские Пиренеи скорее всего с Ближнего Востока более 7 тысяч лет назад и были убиты местными в результате зверского нападения.

Их кости были обнаружены в самых глубоких отложениях пещерного комплекса Эль-Трокс, в котором в разные промежутки неолита проживали по меньшей мере три различные группы людей.

Пробитые стрелами черепа взрослых и отсутствие подобных травм на их костях свидетельствуют о том, что их целенаправленно добивали в упор. Зато на всех костях, включая детские, видны следы от ударов камнями и палками, нанесенных уже после смерти.

"У всех взрослых были смертельные раны от стрел, - подтверждает археолог Курт Альт из Дунайского университета Кремса, - к тому же и взрослые, и дети уже после смерти получили тупые травмы головы, рук и ног".

Как показал анализ ДНК, мигранты были первой волной переселенцев, которые, в отличие от местных охотников-собирателей, уже могли обладать навыками ведения сельского хозяйства.

Быть может, именно это так разгневало местных, или они не поделили землю, скот или женщин, а, может быть, пришельцы просто выглядели иначе или придерживались иных взглядов на жизнь. Но нападение, по словам исследователей, было жестоким и носило все признаки ксенофобского.

Этот случай древней межэтнической вражды, кстати, далеко не единичный, если принять во внимание обнаруженные недалеко от места резни наскальные рисунки времен неолита, на которых люди охотно применяют оружие против себе подобных. Он может послужить хорошим уроком для современных людей и помочь понять, как же человек научился решать споры мирным путем.

"В большинстве стран люди живут в мире. Мы имеем определенные механизмы контроля, вроде ООН, и в большинстве случаев власти изыскивают мирное решение - объясняет Альт. - Но, с другой стороны, человек двуличен. И хотя в большинстве случаев мы ведем себя мирно, как карликовые шимпанзе бонобо (которые, как считается, способны на альтруизм, сострадание и доброту), иногда мы напоминаем обычных шимпанзе (которые не останавливаются перед убийством себе подобных)".

Прародительница жаворонков найдена в вечной мерзлоте

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Кстати о птичках. Когда сибирские охотники за бивнями мамонта обнаружили в снегу эту пичужку, она выглядела так, словно околела только вчера. По счастью, вместе с охотниками в таежную экспедицию отправился профессор эволюционной генетики из Стокгольма Луве Дален, который сразу понял, что птичка эта не простая.

"Птица была в великолепном состоянии, - писал профессор, - и это удивительная находка, потому что мелкие животные и птицы после гибели сохраняются очень редко из-за падальщиков и быстрого процесса разложения. Таким образом, у нас оказался первый практически нетронутый экземпляр птицы ледникового периода".

Как показал радиоуглеродный анализ, птичка жила около 46 тысяч лет назад и была современницей мамонтов, шерстистых носорогов и бизонов.

Но куда более важные результаты дал анализ ДНК. После того, как была составлена подробная карта ДНК ледниковой птички, ученые сравнили ее с базой данных всех живущих сегодня птиц и выяснили, что птичка была самкой рогатого жаворонка (Eremophila alpestris).

Жаворонок жил в обширной экосистеме, которую называют тундростепью или мамонтовой степью. Около 11 700 лет назад тундростепь стала преобразовываться в три основных вида евроазиатского ландшафта - северную тундру, тайгу и южные степи.

Сегодня существуют два подвида рогатого жаворонка - один живет в тундре на крайнем севере Евразии, другой - в южных степях Монголии и соседних стран.

Значение этого открытия (помимо того, что птичка уж больно симпатичная), заключается, по словам Далена, в том, что оно наглядно демонстрирует, как изменения климата в конце последнего ледникового периода могли привести к возникновению новых видов.

Скрипичный ключ к счастью

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Музыка помогает людям сконцентрироваться, расслабиться, ощутить прилив счастья и преодолеть печаль. Ее можно даже прописывать в качестве лекарства, но чтобы она возымела терапевтический эффект, ее нужно принимать строгими дозами, утверждают авторы исследования "Музыка как лекарство" из Британской академии звуковой терапии (BAST).

Психологи давно доказали положительное влияние музыки на здоровье человека, и вот теперь исследователи из BAST решили выяснить, можно ли прописывать музыку для исправления или улучшения того или иного настроения.

В результате тестов с участием более 7,5 тыс. добровольцев 89% из них пришли к заключению, что музыка вне всякого сомнения играет важную роль в их жизни и просто необходима для поддержания здоровья и высокого тонуса.

Как выяснилось в ходе исследований, лучшая музыка для расслабления должна быть медленной, мелодия - простой, слов не нужно. Если слушать такую музыку в течение 13 минут, наблюдается общее расслабление мышц, негативные мысли уходят, наступает ощущение умиротворения, и после этого ваш сон будет крепким.

Чтобы добиться противоположного эффекта и взбодриться, нужно 9 минут послушать быструю ритмичную музыку и песни с позитивным содержанием.

Тем, кому нужно сосредоточиться, специалисты BAST советуют слушать музыку для концентрации мыслей, но не более 13 минут, тогда, утверждают они, ваша голова проветрится от ненужных мыслей, ваша трудоспособность повысится, и вы сможете более обдуманно принимать решения.

Ну и наконец, песни со словами, которые находят отклик в вашей душе (снова доза в 13 минут), лучше всего снимают печаль и восстанавливают душевное равновесие слушателя.