Во сколько обошлась США война в Афганистане? Графики

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Американские военнослужащие появились в Афганистане в 2001 году

Переговоры между администрацией Дональда Трампа и "Талибаном", чтобы положить конец вооруженному конфликту в Афганистане, велись в течение многих месяцев.

Getty Images Наша цель - прекращение самой длительной войны в истории Америки и возвращение наших войск домой.

Президент США не раз заявлял, что его целью является возвращение американских солдат домой и прекращение самой длительной войны в истории США.

Какова же реальная цена этой войны для Америки?

Сколько военных отправили

США ввели свои силы в Афганистан в октябре 2001 года с целью изгнания талибов, которые, по мнению американских властей, укрывали Усаму бен Ладена и других руководителей "Аль-Каиды", связанных с террористическими нападениями на США 11 сентября 2001 года.

Численность американских сил в Афганистане росла по мере того, как росли расходы на борьбу с талибами и восстановление страны.

Численность войск США в Афганистане 2002 - 2019

С 2010 по 2012 годы, когда США держали в стране более 100 тысяч военнослужащих, стоимость этой войны составляла, по данным правительства, почти 100 млрд долларов в год.

После того как армия США сократила масштаб прямого участия в конфликте и сосредоточила усилия на подготовке афганской армии, расходы на войну значительно уменьшились.

С 2016 по 2018 годы годовые расходы составили около 40 млрд долларов, а за 2019 год (до сентября) они упали до 38 млрд.

По данным министерства обороны США, траты на военное вмешательство США в Афганистане с октября 2001 года по сентябрь 2019 года составили 778 млрд долларов.

Кроме того, госдепартамент США наряду с Агентством США по международному развитию и другими официальными организациями затратили 44 млрд долларов на проекты по восстановлению страны.

Таким образом, цифра общих затрат на Афганистан составила 822 млрд долларов с 2001 года, но она не включает расходы на военную помощь Пакистану, который используется в качестве базы для военных операций в Афганистане.

Однако независимое исследование, проведенное учеными университета Брауна, указывает, что официальные цифры стоимости войны в Афганистане сильно занижены.

Исследователи отмечают, что американский конгресс одобрил выделение помощи в размере до одного триллиона долларов Афганистану и Пакистану.

Нета Кроуфорд, директор проекта "Цена войны" в университете Брауна, указывает, что эта цифра не включает другие сопутствующие расходы, например, затраты на военные пенсии и медицинскую помощь ветеранам, траты других министерств на военные нужды, и проценты, выплачиваемые по военным займам.

С учетом всего этого, стоимость войны в Афганистане приближается к двум триллионам долларов.

На что потрачены деньги

Основная часть денег потрачена на проведение операций против повстанцев и на снабжение войск, медицинскую помощь и выплату пособий.

Официальные данные указывают также, что США потратили около 137 млрд долларов на проекты по восстановлению страны. Это около 16% от всех затрат за 17 лет.

Более половины этой суммы - 86 млрд - потрачено на создание Афганской национальной армии, полиции и других сил безопасности.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Афганские силы безопасности несли тяжелые потери в борьбе с талибами

Остальное ушло в основном на финансирование мер по укреплению государственного аппарата и инфраструктуры, а также на экономическую и гуманитарную помощь и на борьбу с наркотиками.

С 2002 года до сентября прошлого года США тратили около 1,5 млн долларов в день (всего около 9 млрд) только на борьбу с производством наркотиков; при этом по данным ООН, общая площадь посадок опиумного мака достигла максимума в 2017 году.

В 2017 году американская контрольная организация, ответственная за восстановление страны, заявила, что до 15,5 млрд долларов были утрачены из-за мошенничества, растрат и злоупотреблений за последние 11 лет.

Эта цифра отражает, вероятно, лишь часть общего ущерба. В организации также считают, что американские деньги зачастую приводили к обострению конфликтов, коррупции и усиливали поддержку повстанцев.

Человеческие потери

За годы конфликта потери вооруженных сил США в Афганистане составили более 2300 человек, около 20 660 солдат получили ранения.

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По официальным данным, около 13 тысяч американских военнослужащих находились в Афганистане на декабрь 2019 года, наряду с почти 11 тысячами гражданских специалистов.

Однако потери среди афганских военнослужащих и мирного населения были несравнимо выше.

Президент Афганистана Ашраф Гани заявил в прошлом году, что с 2014 года, когда он стал президентом, погибло более 45 тысяч афганских военнослужащих.

Решение президента предать гласности число погибших было необычным, потому что эти данные обычно не публикуются правительствами США и Афганистана.

По сообщениям местных органов информации, за последние годы силы безопасности Афганистана несли очень высокие потери, иногда за день число погибших составляло 30-40 человек.

По данным представительства ООН в Афганистане, с 2009 года, когда оно начало систематический учет потерь среди гражданского населения, в стране погибли или получили ранения более 100 тысяч человек.