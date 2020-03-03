Горбачев, Рональд Рейган и другие костюмы с мужскими именами в гардеробе Марагарет Тэтчер

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Встретились в Лондоне два Горбачева: Михаил Сергеевич, как ни один другой лидер, нашел отражение в гардеробе Маргарет Тэтчер. На фото: Тэтчер в "розовом Шанель-Горбачеве".

Как стало известно из опубликованных на днях архивных данных, Маргарет Тэтчер называла некоторые свои наряды именами мировых лидеров, с которыми ей приходилось не раз встречаться, - например, "Михаилом Горбачевым" и "Рональдом Рейганом".

Согласно записи в ее личном дневнике за 1990-й год, она надевала "розовый Шанель-Горбачев" (костюм с юбкой) во время своего визита на съемочную площадку популярного британского сериала "Улица Коронации".

Ставшие недавно достоянием гласности документы из личного архива Тэтчер говорят о том, что первая женщина-премьер Британии предпочитала называть свои наряды в честь последнего советского президента чаще, чем именами прочих политиков или знаменитостей.

Президент США Рональд Рейган был вторым по популярности в шкафу Тэтчер.

Там появлялся и Терри Воган - известный в то время теле- и радиоведущий Би-би-си, который много лет вел конкурс Евровидения.

Из архивных документов также следует, что Маргарет Тэтчер была в курсе европейского репортажа, написанного в 1990 будущим британским премьер-министром Борисом Джонсоном.

Джонсон в те годы работал в штате консервативной газеты Daily Telegraph. В записке, подготовленной британским МИД, сообщалось, что написанный Джонсоном материал содержит неточности.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Тэтчер в "розовом Шанель-Горбачеве" на съемочной площадке сериала "Улица Коронации", январь 1990 г.

Нашел отражение. В гардеробе

Запись в личном дневнике Тэтчер гласит, что в январе 1990 года для посещения телестудии Granada в Манчестере, где снимался (и продолжает сниматься) сериал "Улица Коронации", она выбрала "розовый Шанель-Горбачев".

За восемь месяцев до этого Тэтчер надевала этот же костюм-двойку брусничного цвета с золотыми пуговицами знаменитого французского бренда "Шанель" на встречу с лидером СССР Михаилом Горабочевым, который тогда находился с визитом в Лондоне.

Как отмечает Крис Коллинз, занимающий архивом Маргарэт Тэтчер, лишь избранные мужчины удостаивались чести присвоить их имя костюму в ее гардеробе.

Примечательно, что Тэтчер назвала платье, в котором встречалась с французским президентом Франсуа Миттераном, "Поместье Уоддесдон" - по названию шикарного имения семьи Ротшитльдов в графстве Бакингемшир, где проходила их встреча, но не дала ему имени своего французского коллеги.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Франсуа Миттеран, несмотря на то, что нравился женщинам, не нашел отражения в гардеробе у британского премьер-министра

Когда Тэтчер в 1990-м году встречалась на деловых переговорах с президентом Джорджем Бушем-старшим, она записала в дневнике, что надевала свой "унылый черный костюм".

Тэтчер нарекала свои наряды не только именами мировых политиков, которыми она восхищалась.

Другая ее дневниковая запись за 1990 год свидетельствует, что на встречу в Банк Англии она пошла в "бордовом Вогане" - по имени популярного телеведущего Терри Вогана.

Вогану, который брал интервью у Тэтчер в январе 1990 года, посвящены несколько нарядов, включая "Воган длинный" и "Воган короткий".

Image caption Терри Воган берет интервью у Тэтчер в "Бордовом Вогане" в 1990 году

Визит в Москву с сенсационным гардеробом

Как отмечает Крис Коллинз, Маргарет Тэтчер стала серьезнее относиться к выбору одежды после визита в Москву в 1987 году.

"Мне кажется, она вдруг осознала ту силу, которой обладает одежда. И она начинает воспринимать ее как нечто серьезное в политике - она покупает много новых нарядов и начинает отслеживать, как она ими пользуется", - отмечает историк.

По мнению Коллинза, записывать, во что конкретно она была одета, вероятно, посоветовала Тэтчер ее советник в этом вопросе - Маргарет Кинг, которая в то время была главой британского люксового бренда Aquascutum.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption Четыре пальто - на четыре дня: "Железная леди" прибыла в Москву в марте 1987 года с сенсационным гардеробом

Именно Кинг подготовила гардероб Тэтчер к эпохальной поездке в Москву в 1987 году.

Тэтчер была первым британским премьер-министром, отправлявшимся с визитом в Советский Союз, и по этому случаю Кинг сделала для нее четыре пальто - на каждый день визита, а также заказала у британского дизайнера шляп Филиппа Сомервилля специальную лисью шапку в русском стиле.

"Ей нужно было пальто [к этой поездке], но я хотела сделать больше. Я чувствовала, что она как наш лидер должна выглядеть совершенно сногсшибательно", - призналась Кинг в интервью Daily Telegraph годы спустя.

В том же интервью Кинг рассказала, что Маргарет Тэтчер позвонила ей спустя два часа после прилета из Москвы и сказала, что ее наряды произвели фурор.

Image caption В свой последний день на Даунинг-стрит в качестве премьера Тэтчер надела "бордовый Нью-Йорк с бархатным воротником".

"Европейские ужасы"

Только что обнародованные документы из архива Тэтчер демонстрируют также и тот факт, что премьер-министра предупреждали не воспринимать за чистую монету статью Бориса Джонсона, работавшего тогда в Брюсселе корреспондентом консервативной газеты Daily Telegraph.

В этой статье Джонсон описывал заявление, сделанное тогдашним председателем Европейской Комиссии Жаком Делором накануне саммита, посвященного предстоявшей реформе Европейского Экономического Сообщества (ЕЭС).

В пересказе Джонсона Делор поведал о планах построить европейскую "супердержаву", которая бы открыла путь к Европейской Федерации, в которой бы действовала Европейская комиссия в качестве исполнительной власти, а также Совет министров, выполняющий роль сената.

Правообладатель иллюстрации Cambridge University/PA Wire Image caption Служебная записка личному секретарю Тэтчер, отправленная Ричардом Гозни из британского МИДа

В архивных документах видно, что Тэтчер пометила его слова в газетной вырезке от 24 октября 1990 г., а также сам заголовок.

Однако высокопоставленный дипломат британского Форин-офиса Ричард Гозни отметил в своей служебной записке личному секретарю Тэтчер Чарльзу Пауэллу, что то, о чем было написано в вышеупомянутой статье, не вошло в официальный документ Европейской Комиссии.

"Там не предлагается никаких радикальных перемен по нынешней структуре Сообщества - хотя есть немало других ужасов", - говорится в этом служебном документе.

Однако спустя неделю после публикации статьи Джонсона Тэтчер выступила в британской Палате общин со своей ставшей знаменитой речью "Нет, нет, нет!", в которой отвергла план Делора дать Европейскому сообществу больше полномочий.