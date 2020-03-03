Горбачев, Рональд Рейган и другие костюмы с мужскими именами в гардеробе Марагарет Тэтчер
Как стало известно из опубликованных на днях архивных данных, Маргарет Тэтчер называла некоторые свои наряды именами мировых лидеров, с которыми ей приходилось не раз встречаться, - например, "Михаилом Горбачевым" и "Рональдом Рейганом".
Согласно записи в ее личном дневнике за 1990-й год, она надевала "розовый Шанель-Горбачев" (костюм с юбкой) во время своего визита на съемочную площадку популярного британского сериала "Улица Коронации".
Ставшие недавно достоянием гласности документы из личного архива Тэтчер говорят о том, что первая женщина-премьер Британии предпочитала называть свои наряды в честь последнего советского президента чаще, чем именами прочих политиков или знаменитостей.
Президент США Рональд Рейган был вторым по популярности в шкафу Тэтчер.
Там появлялся и Терри Воган - известный в то время теле- и радиоведущий Би-би-си, который много лет вел конкурс Евровидения.
Из архивных документов также следует, что Маргарет Тэтчер была в курсе европейского репортажа, написанного в 1990 будущим британским премьер-министром Борисом Джонсоном.
Джонсон в те годы работал в штате консервативной газеты Daily Telegraph. В записке, подготовленной британским МИД, сообщалось, что написанный Джонсоном материал содержит неточности.
Нашел отражение. В гардеробе
Запись в личном дневнике Тэтчер гласит, что в январе 1990 года для посещения телестудии Granada в Манчестере, где снимался (и продолжает сниматься) сериал "Улица Коронации", она выбрала "розовый Шанель-Горбачев".
За восемь месяцев до этого Тэтчер надевала этот же костюм-двойку брусничного цвета с золотыми пуговицами знаменитого французского бренда "Шанель" на встречу с лидером СССР Михаилом Горабочевым, который тогда находился с визитом в Лондоне.
Как отмечает Крис Коллинз, занимающий архивом Маргарэт Тэтчер, лишь избранные мужчины удостаивались чести присвоить их имя костюму в ее гардеробе.
Примечательно, что Тэтчер назвала платье, в котором встречалась с французским президентом Франсуа Миттераном, "Поместье Уоддесдон" - по названию шикарного имения семьи Ротшитльдов в графстве Бакингемшир, где проходила их встреча, но не дала ему имени своего французского коллеги.
Когда Тэтчер в 1990-м году встречалась на деловых переговорах с президентом Джорджем Бушем-старшим, она записала в дневнике, что надевала свой "унылый черный костюм".
Тэтчер нарекала свои наряды не только именами мировых политиков, которыми она восхищалась.
Другая ее дневниковая запись за 1990 год свидетельствует, что на встречу в Банк Англии она пошла в "бордовом Вогане" - по имени популярного телеведущего Терри Вогана.
Вогану, который брал интервью у Тэтчер в январе 1990 года, посвящены несколько нарядов, включая "Воган длинный" и "Воган короткий".
Визит в Москву с сенсационным гардеробом
Как отмечает Крис Коллинз, Маргарет Тэтчер стала серьезнее относиться к выбору одежды после визита в Москву в 1987 году.
"Мне кажется, она вдруг осознала ту силу, которой обладает одежда. И она начинает воспринимать ее как нечто серьезное в политике - она покупает много новых нарядов и начинает отслеживать, как она ими пользуется", - отмечает историк.
По мнению Коллинза, записывать, во что конкретно она была одета, вероятно, посоветовала Тэтчер ее советник в этом вопросе - Маргарет Кинг, которая в то время была главой британского люксового бренда Aquascutum.
Именно Кинг подготовила гардероб Тэтчер к эпохальной поездке в Москву в 1987 году.
Тэтчер была первым британским премьер-министром, отправлявшимся с визитом в Советский Союз, и по этому случаю Кинг сделала для нее четыре пальто - на каждый день визита, а также заказала у британского дизайнера шляп Филиппа Сомервилля специальную лисью шапку в русском стиле.
"Ей нужно было пальто [к этой поездке], но я хотела сделать больше. Я чувствовала, что она как наш лидер должна выглядеть совершенно сногсшибательно", - призналась Кинг в интервью Daily Telegraph годы спустя.
В том же интервью Кинг рассказала, что Маргарет Тэтчер позвонила ей спустя два часа после прилета из Москвы и сказала, что ее наряды произвели фурор.
"Европейские ужасы"
Только что обнародованные документы из архива Тэтчер демонстрируют также и тот факт, что премьер-министра предупреждали не воспринимать за чистую монету статью Бориса Джонсона, работавшего тогда в Брюсселе корреспондентом консервативной газеты Daily Telegraph.
В этой статье Джонсон описывал заявление, сделанное тогдашним председателем Европейской Комиссии Жаком Делором накануне саммита, посвященного предстоявшей реформе Европейского Экономического Сообщества (ЕЭС).
В пересказе Джонсона Делор поведал о планах построить европейскую "супердержаву", которая бы открыла путь к Европейской Федерации, в которой бы действовала Европейская комиссия в качестве исполнительной власти, а также Совет министров, выполняющий роль сената.
В архивных документах видно, что Тэтчер пометила его слова в газетной вырезке от 24 октября 1990 г., а также сам заголовок.
Однако высокопоставленный дипломат британского Форин-офиса Ричард Гозни отметил в своей служебной записке личному секретарю Тэтчер Чарльзу Пауэллу, что то, о чем было написано в вышеупомянутой статье, не вошло в официальный документ Европейской Комиссии.
"Там не предлагается никаких радикальных перемен по нынешней структуре Сообщества - хотя есть немало других ужасов", - говорится в этом служебном документе.
Однако спустя неделю после публикации статьи Джонсона Тэтчер выступила в британской Палате общин со своей ставшей знаменитой речью "Нет, нет, нет!", в которой отвергла план Делора дать Европейскому сообществу больше полномочий.