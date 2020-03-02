"В диких условиях". Зачем люди рискуют жизнью, чтобы посмотреть на старый автобус в лесах Аляски

Правообладатель иллюстрации Shutterstock Image caption Эмиль Хирш сыграл главную роль в фильме "В диких условиях"

В 1992 году американский студент выпускного курса отдал все свои деньги на благотворительность и отправился один в дебри Аляски, чтобы начать новую жизнь.

Добравшись автостопом до города Фэрбэнкс, 24-летний Крис Маккэндлесс поселился в брошенном в 1961 году строителями дороги автобусе, в котором иногда ночевали местные охотники.

Дневник Маккэндлесса, взявшего себе псевдоним "Александр Супертрамп" (Супербродяга), содержал записи за 189 дней. 6 сентября 1992 года случайный охотник обнаружил в автобусе его тело. Предположительно, беглец от цивилизации по ошибке употребил в пищу ядовитое растение.

Жизнь и смерть Маккэндлесса вдохновили писателя Джона Кракауэра на создание книги "В диких условиях", по которой в 2007 году режиссер Гэвин Бреннан снял одноименный фильм.

Примерно с 2002 года, и особенно после выхода картины, автобус Маккэндлесса стал местом паломничества его идейных приверженцев, презирающих жизнь, в которой требуется каждый день с девяти до пяти быть на работе, и просто искателей приключений.

Опасная река

Проблема в том, что путешествие к автобусу может представлять реальную опасность, в чем группа туристов в очередной раз убедилась несколько дней назад. Но недвусмысленные предупреждения местных властей людей не останавливают.

Правообладатель иллюстрации Gavin Brennan Image caption Автобус действительно стоит "в диких условиях"

Автобус находится примерно в 50 километрах от ближайшего населенного пункта, в северной части национального парка Денали. Чтобы добраться до него, надо перейти вброд реку Текланика, отличающуюся стремительным течением.

Два человека при этом утонули, в том числе 24-летняя Вероника Майкамава. В июле прошлого года ее затянуло под воду и унесло на глазах мужа, который не смог ее спасти. Это было их свадебное путешествие.

В начале минувшей недели пять туристов, пытавшихся дойти пешком до автобуса, заблудились и были найдены в двадцати с лишним километрах от места назначения. Один из них получил обморожение.

Только с 2009 по 2017 год властям пришлось 15 раз проводить операции по спасению людей, которые пытались добраться до автобуса.

Что побуждает людей рисковать?

Правообладатель иллюстрации Gavin Brennan Image caption Родные Криса Маккэндлесса приехали на место его гибели и установили эту памятную табличку

"Это идея бегства от общества, - говорит Мартина Трескова, посетившая импровизированный мемориал со своим женихом, а теперь мужем. - Не чувствовать себя обязанным делать то, чего хотят от тебя другие, затеряться в дебрях и воссоединиться с самим собой. Я думаю, всякий иногда испытывает такое желание. Нам кажется, что мы его [Маккэндлесса] хорошо понимаем".

"Мой отец спросил: "То есть фактически ты ночевала на постели, на которой умер человек?". Я сказала: "Ну да", но в тот момент о таком не думала. Мы чувствовали свою связь с ним, и были счастливы там", - говорит Мартина.

"Магия места"

По ее словам, они с мужем знали, что пробираться к автобусу небезопасно, но хорошо подготовились, и не пошли бы, будучи уверены, что серьезно рискуют.

Правообладатель иллюстрации Gavin Brennan Image caption Автобус исписан посланиями фанатов Маккэндлесса

Правда, Крис Маккэндлесс тоже был не новичком в путешествиях. Прежде чем отправиться на Аляску, он сплавлялся на каяке по реке Колорадо, прошел пешком и проехал автостопом Аризону, Калифорнию и Южную Дакоту.

Перед тем, как взяться за фильм о нем, режиссер Гэвин Бреннан совершил трехнедельную поездку на Аляску и прожил несколько дней в том самом автобусе.

"Я хотел испытать риск и ощутить магию этого места. Я пережил разные приключения, попадал в бураны, встречался с лосями, видел медвежьи следы. Уезжая, я оставил на постели Криса книжку Джона Кракауэра. Я пообещал себе, что на этом мое путешествие в дебри Аляски закончено и я никогда туда не вернусь", - говорит он.

Часть местных жителей не в восторге от происходящего.

"Скажу прямо: большинство тех, кто здесь живет, хотели бы, чтобы этот автобус убрали, - заявил охотник Джон Ниренберг журналисту газеты "Анкоридж дейли ньюс". - Хотя я сам не раз ночевал в нем, и в принципе, неплохо иметь такое вот прибежище на всякий случай".

Копии достаточно?

"Думаю, надо его вывезти и поставить в Хили [соседнем городке] либо еще где-нибудь, где люди могли бы на него посмотреть, не подвергая себя риску".

Правообладатель иллюстрации Gavin Brennan Image caption Часть туристов теперь предпочитает облегченный вариант

Мэр Денали Клей Уокер сомневается, что перемещение автобуса решит проблему. "Всегда найдутся люди, которых будет притягивать это место и возможность испытать стихию Аляски", - говорит он.

По мнению мэра, лучше установить на берегу Текланики щит с детальной инструкцией, как переправляться.

"Принято думать, что все, кто туда ходит, - убежденные последователи идей Маккэндлесса. На самом деле, это не так, - считает Пэксон Веблер, автор блога о пеших путешествиях по Аляске. - Дебаты будут идти бесконечно, пока кто-нибудь не возьмет дело в свои руки и не уничтожит этот автобус самостоятельно. Это же Аляска, в конце концов".

Но ситуация может разрешиться сама собой: все окна в автобусе выбиты, крышу проела ржавчина. "Скоро в нем не заночуешь", - говорит Пэксон Веблер.

Пивоварня в Хили приобрела и установила рядом со своим зданием копию автобуса, которая использовалась на съемках фильма. Некоторые туристы ограничиваются фотографированием рядом с копией из-за недостатка времени на долгий пеший поход, либо послушавшись совета местных.

"Я была на Аляске семь раз, я глубоко уважаю тех, кто здесь живет, и если они говорят, что ходить туда опасно, значит, надо их послушать, - говорит Антуанетта Спаан. - Мы не можем знать, что такое Аляска, и каково это, когда природа восстает против тебя".