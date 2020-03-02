"В диких условиях". Зачем люди рискуют жизнью, чтобы посмотреть на старый автобус в лесах Аляски
В 1992 году американский студент выпускного курса отдал все свои деньги на благотворительность и отправился один в дебри Аляски, чтобы начать новую жизнь.
Добравшись автостопом до города Фэрбэнкс, 24-летний Крис Маккэндлесс поселился в брошенном в 1961 году строителями дороги автобусе, в котором иногда ночевали местные охотники.
Дневник Маккэндлесса, взявшего себе псевдоним "Александр Супертрамп" (Супербродяга), содержал записи за 189 дней. 6 сентября 1992 года случайный охотник обнаружил в автобусе его тело. Предположительно, беглец от цивилизации по ошибке употребил в пищу ядовитое растение.
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Жизнь и смерть Маккэндлесса вдохновили писателя Джона Кракауэра на создание книги "В диких условиях", по которой в 2007 году режиссер Гэвин Бреннан снял одноименный фильм.
Примерно с 2002 года, и особенно после выхода картины, автобус Маккэндлесса стал местом паломничества его идейных приверженцев, презирающих жизнь, в которой требуется каждый день с девяти до пяти быть на работе, и просто искателей приключений.
Опасная река
Проблема в том, что путешествие к автобусу может представлять реальную опасность, в чем группа туристов в очередной раз убедилась несколько дней назад. Но недвусмысленные предупреждения местных властей людей не останавливают.
Автобус находится примерно в 50 километрах от ближайшего населенного пункта, в северной части национального парка Денали. Чтобы добраться до него, надо перейти вброд реку Текланика, отличающуюся стремительным течением.
Два человека при этом утонули, в том числе 24-летняя Вероника Майкамава. В июле прошлого года ее затянуло под воду и унесло на глазах мужа, который не смог ее спасти. Это было их свадебное путешествие.
В начале минувшей недели пять туристов, пытавшихся дойти пешком до автобуса, заблудились и были найдены в двадцати с лишним километрах от места назначения. Один из них получил обморожение.
Только с 2009 по 2017 год властям пришлось 15 раз проводить операции по спасению людей, которые пытались добраться до автобуса.
Что побуждает людей рисковать?
"Это идея бегства от общества, - говорит Мартина Трескова, посетившая импровизированный мемориал со своим женихом, а теперь мужем. - Не чувствовать себя обязанным делать то, чего хотят от тебя другие, затеряться в дебрях и воссоединиться с самим собой. Я думаю, всякий иногда испытывает такое желание. Нам кажется, что мы его [Маккэндлесса] хорошо понимаем".
"Мой отец спросил: "То есть фактически ты ночевала на постели, на которой умер человек?". Я сказала: "Ну да", но в тот момент о таком не думала. Мы чувствовали свою связь с ним, и были счастливы там", - говорит Мартина.
"Магия места"
По ее словам, они с мужем знали, что пробираться к автобусу небезопасно, но хорошо подготовились, и не пошли бы, будучи уверены, что серьезно рискуют.
Правда, Крис Маккэндлесс тоже был не новичком в путешествиях. Прежде чем отправиться на Аляску, он сплавлялся на каяке по реке Колорадо, прошел пешком и проехал автостопом Аризону, Калифорнию и Южную Дакоту.
Перед тем, как взяться за фильм о нем, режиссер Гэвин Бреннан совершил трехнедельную поездку на Аляску и прожил несколько дней в том самом автобусе.
"Я хотел испытать риск и ощутить магию этого места. Я пережил разные приключения, попадал в бураны, встречался с лосями, видел медвежьи следы. Уезжая, я оставил на постели Криса книжку Джона Кракауэра. Я пообещал себе, что на этом мое путешествие в дебри Аляски закончено и я никогда туда не вернусь", - говорит он.
Часть местных жителей не в восторге от происходящего.
"Скажу прямо: большинство тех, кто здесь живет, хотели бы, чтобы этот автобус убрали, - заявил охотник Джон Ниренберг журналисту газеты "Анкоридж дейли ньюс". - Хотя я сам не раз ночевал в нем, и в принципе, неплохо иметь такое вот прибежище на всякий случай".
Копии достаточно?
"Думаю, надо его вывезти и поставить в Хили [соседнем городке] либо еще где-нибудь, где люди могли бы на него посмотреть, не подвергая себя риску".
Мэр Денали Клей Уокер сомневается, что перемещение автобуса решит проблему. "Всегда найдутся люди, которых будет притягивать это место и возможность испытать стихию Аляски", - говорит он.
По мнению мэра, лучше установить на берегу Текланики щит с детальной инструкцией, как переправляться.
"Принято думать, что все, кто туда ходит, - убежденные последователи идей Маккэндлесса. На самом деле, это не так, - считает Пэксон Веблер, автор блога о пеших путешествиях по Аляске. - Дебаты будут идти бесконечно, пока кто-нибудь не возьмет дело в свои руки и не уничтожит этот автобус самостоятельно. Это же Аляска, в конце концов".
Но ситуация может разрешиться сама собой: все окна в автобусе выбиты, крышу проела ржавчина. "Скоро в нем не заночуешь", - говорит Пэксон Веблер.
Пивоварня в Хили приобрела и установила рядом со своим зданием копию автобуса, которая использовалась на съемках фильма. Некоторые туристы ограничиваются фотографированием рядом с копией из-за недостатка времени на долгий пеший поход, либо послушавшись совета местных.
"Я была на Аляске семь раз, я глубоко уважаю тех, кто здесь живет, и если они говорят, что ходить туда опасно, значит, надо их послушать, - говорит Антуанетта Спаан. - Мы не можем знать, что такое Аляска, и каково это, когда природа восстает против тебя".