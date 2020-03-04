Берни Сандерс в СССР: из Ярославля с любовью

Правообладатель иллюстрации cctv.org

78-летний сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, который претендует на номинацию в президенты от Демократической партии США, известен своими социалистическими взглядами. Однако мало кто знает, что в 1988 году он выбрал СССР местом своего свадебного путешествия.

Кроме прочего, тогда Сандерс договорился об установлении побратимских отношений между Ярославлем и городом Берлингтон в штате Вермонт.

Би-би-си рассказывает о советских каникулах кандидата в президенты США.

Медовый месяц в разгар перестройки

Правообладатель иллюстрации cctv.org

В июне 1988 года 46-летний Берни Сандерс был мэром Берлингтона - самого большого города штата Вермонт. Он занимал эту должность с 1981 по 1988 год, после чего дважды избирался в конгресс.

Со второй попытки, в 1991 году, Сандерс стал членом Палаты представителей, а с 2007 года представляет Вермонт в сенате.

В 1988 году Сандерс провел десять дней в СССР.

В мае 1988 года политик женился во второй раз. Для его невесты Джейн Дрисколл это тоже был второй брак.

Сразу после свадьбы молодожены отправились в десятидневную поездку по СССР в составе делегации из 12 жителей Берлингтона - как демократов, так и республиканцев.

Правообладатель иллюстрации cctv.org

По возвращении Сандерс подчеркивал, что его поразили открытость и дружелюбие советских чиновников и простых граждан.

"Я был очень удивлен их хорошим отношением к американцам и восхищением перед Америкой. Из разговоров у меня сложилось впечатление, что это [отношение] происходит из Второй мировой войны. И тот факт, что мы были союзниками в той войне, для них очень много значит".

Сандерс подчеркивал, что в Советском Союзе особенное отношение к Великой отечественной войне. Приехав в Ярославль, он первым делом вместе с местными чиновниками возложил венок к Вечному огню, а в Ленинграде берлингтонцев отвезли к Монументу героическим защитникам Ленинграда.

Но больше всего американцев поразило московское метро. По словам Сандерса, это самая эффективная система общественного транспорта, которую он когда-либо видел.

"Каждый день метро перевозит шесть миллионов человек, и в час пик интервал между поездами - 15 секунд. Сами станции очень красивые, с произведениями искусства и прекрасными люстрами".

Правообладатель иллюстрации cctv.org Image caption Культурный обмен

Городская дипломатия

Выбор был не случайным: хотя население Берлингтона на тот момент составляло меньше 40 тысяч человек, город фактически проводил собственную внешнюю политику.

По инициативе Сандерса побратимские отношения были установлены, например, с городом Пуэрто-Кабесас в Никарагуа, где незадолго до этого произошла Сандинистская революция.

В 1988 году пришла очередь Ярославля. Холодная война заканчивалась, и отношения между Москвой и Вашингтоном активно развивались. В СССР шла перестройка под лозунгами демократии и гласности.

В декабре 1987 года генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев прибыл с визитом в США, а в 1988 году президент США Рональд Рейган нанес ответный визит в Москву.

До этого они дважды встречались на нейтральной территории - в Рейкьявике и Женеве. Лидеры договорились о существенном ограничении вооружений.

Пропустить Youtube пост , автор: CHANNEL 17 // TOWN MEETING TV Внимание: Контент других сайтов может содержать рекламу. Конец Youtube сообщения , автор: CHANNEL 17 // TOWN MEETING TV

Вскоре после этого делегация во главе с Сандерсом посетила Ярославль, Москву и Ленинград. В Ярославле их встречал председатель горисполкома Александр Рябков (американцы называли его просто "мэром Рябковым").

Если со стороны Берлингтона для установления побратимских отношений было достаточно подписи мэра, то в Ярославле американцев попросили подождать одобрения сверху.

"Как принято в Советском Союзе, им предстоит пройти через бюрократический процесс в Москве", - объяснял Сандерс по возвращению в Вермонт.

В Москве "договор о породнении" одобрили, и побратимская связь - которая выражается в днях русской культуры в Берлингтоне и взаимных визитах самых разных групп, от пожарных до джазовых коллективов - продолжается и сегодня.

Перестроечная критика и дворцы творчества юных

Правообладатель иллюстрации cctv.org

Американцы не ожидали от советских партнеров готовности признавать недостатки социалистической системы - и были очень удивлены, когда те открыто говорили об отсутствии демократии или социальных проблемах.

"Меня удивил уровень критики, которую советские чиновники высказывали в отношении собственного общества. Честно говоря, я ожидал, что они будут говорить, что все замечательно. Например, они абсолютно не стесняются признавать, что живут в недемократическом обществе".

Сандерса, который годами призывает к введению в США бесплатного здравоохранения, интересовала ситуация с медициной в СССР.

"Хотя они гордятся бесплатным здравоохранением, по их собственным оценкам, они отстают на 10-15 лет от США в области новых медицинских технологий", - резюмировал американский социалист свои наблюдения.

Американцы рассказывали, что в Ярославле им понравилась любовь людей к природе и неторопливый ритм жизни - именно этим знаменит и штат Вермонт.

"Очень красивый город на реке Волге. В течение дня сотни людей плавают и катаются на лодках по озеру [Горьковскому водохранилищу - прим.ред]".

"Мы не проводили исследования, но люди нам показались достаточно счастливыми и довольными [жизнью]", - рассказывал Сандерс.

Правообладатель иллюстрации cctv.org

Сандерса восхитила и советская культурная политика.

"Дворцы творчества юных и культурные проекты выходят далеко за рамки того, что есть в нашей стране".

"Мы ходили в театр в Ярославле - он очень красивый, у него три отдельных сцены, и на каждой шли представления с участием профессиональных актеров, в том числе и кукольные. А самый дорогой билет стоил 1,5 доллара".

Больше всего, судя по рассказам, Сандерса поразило отношение советских граждан к Рейгану, еще недавно называвшему СССР "империей зла".

"Я удивился тому, как популярен президент Рейган в Советском Союзе - возможно, там он популярнее, чем здесь", - улыбаясь, говорил будущий сенатор.