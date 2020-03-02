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Би-би-си продолжает публиковать заметки африканских журналистов. Следы некогда процветавшей армянской общины Эфиопии - в репортаже Исмаила Эйнаше.

Мои поиски последних армян Эфиопии начались в Пиассе - коммерческом центре столицы Аддис-Абебы.

Во время предыдущих путешествий я с интересом слушал рассказы об этой общине и ее истории.

Армению и Эфиопию веками связывала принадлежность к древневосточной православной церкви. Кроме священников, отношения между двумя народами развивали дипломаты и купцы.

В XIX веке армяне играли важную роль при дворе императора Менелика II. А в следующем столетии растущая армянская община Эфиопии влияла на экономическое и культурное развитие страны.

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Жарким днем я стоял у ворот изысканного здания - армянской апостольской церкви Св. Геворга (Георгия), построенной в 1930-х годах.

Она казалось закрытой, но я крикнул: "Селам!" - амхарское приветствие, - и из ворот вышел старый охранник.

Он был в замешательстве. Я объяснил, что хочу осмотреть церковь, и он позвал эфиопского армянина Симона, смотрителя.

Тот был немногословен и держался с достоинством. Он сказал, что сейчас в церкви почти не бывает посетителей.

Влияние Хайле Селассие I

Церковь открывается редко. В общине, которая не превышает 100 человек, нет постоянного священника, а большинство прихожан - пожилые люди.

Алтарь церкви нарядно украшен, а пол покрывают красные персидские ковры.

Храм был центром общины, которая росла в правление последнего императора Хайле Селассие I. Он стал принцем-регентом Эфиопии в 1916-м, а с 1930 до 1974 года правил уже как император.

В его правление страна быстро модернизировалась, и армянские придворные, предприниматели и купцы играли важную роль в этом процессе.

В 1924 году рас Тэфэри (император) посетил армянский монастырь в Иерусалиме, где он встретился с группой из 40 детей, осиротевших во время массовых убийств армян в Османской империи во время Первой мировой войны.

Будущего императора так тронула их судьба, что он попросил у армянского патриарха Иерусалима разрешения забрать детей в Эфиопию и заботиться о них.

40 сирот - "arba lijoch" по-амхарски - были обучены музыке и со временем составили основу императорского духового оркестра Эфиопии.

Ismail Einashe Хотя и немногочисленная, армянская община сыграла ключевую роль в движении Эфиопии к современности.

Вместе с детьми в Эфиопию прибыл Геворг Налбандян, написавший гимн Эфиопской империи.

В момент своего расцвета в 1960-х годах армянская община насчитывала больше 1200 человек.

Хотя и немногочисленная, она сыграла ключевую роль в движении Эфиопии к современности.

Армяне участвовали в создании неповторимого звучания эфиопского джаза, были предпринимателями, работали портными и врачами, служили при императорском дворе.

Свержение императора

Армянская община была связана с императорским двором, и с падением императора начался ее упадок.

Хайле Селассие I был свергнут в результате военного переворота в 1974 году. К власти пришли марксисты из Временного военно-административного совета (известного также как "Дерг").

Хунта конфисковывала имущество и бизнес, в том числе у армян.

Община стремительно уменьшалась - ее члены бежали в Северную Америку и Европу.

Однако некоторые предпочли остаться. Кто-то вступил в браки с эфиопами, создав уникальное сочетание армянской и эфиопской культур.

Эти семьи до сих пор можно встретить в церкви в дни церковных праздников.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В армянском клубе до сих пор подают народные блюда

В Аддис-Абебе остался и армянский клуб, при котором действует ресторан, напоминающий о вкусе родного дома.

Церковный смотритель Симон посоветовал мне туда заглянуть.

Бурек и ляля-кебабы

Вечером во вторник в ресторане единственными посетителями были мы с другом и группа из трех эфиопских армянок, которые оказались очень рады незнакомцам.

Они признались, что община уже не та, но клуб помогает поддерживать общинную жизнь.

В тот вечер я уплетал потрясающий бурек и люля-кебабы, и мне казалось, что я дегустирую историю армян в Эфиопии.