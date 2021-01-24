Настоящая игра престолов, сезон II, часть 4. Шотландия: Лис в курятнике

Яна Литвинова

Би-би-си, Лондон

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, При Эдуарде I шотландская государственность практически исчезла. Поэтически можно сказать, что солнце закатилось, а чертополох (национальный символ) завял.

Если считать, что в жизни каждой страны есть некое событие, определившее ее историю на несколько столетий вперед, то шотландцам в своих несчастьях винить некого, кроме самих себя. Хотя, конечно, без англичан не обошлось, но, судите сами.

У короля Александра III было трое детей и королева, сестра английского короля. Все они умерли один за другим, после чего погиб и он сам: упал с коня и сломал себе шею. После чего скоропостижно умерла последняя прямая наследница, его внучка. Шотландия осталась без законного короля, но с 13 претендентами на престол.

Стране грозила гражданская война, потому что среди этих претендентов два имели реальные права и уступать друг другу не хотели.

Королевством, за отсутствием короля, правили попечители: два епископа (Уильям Фрейзер из Сент-Эндрюс и Роберт Уишарт из Глазго), два барона (крупные землевладельцы, фактические правители конкретных территорий) Джон Комин из Баденоха и Джеймс Стюарт и ярлы (они же графы) еще один Комин из Бухана и Дункан из Файфа.

Сразу же после смерти последней прямой наследницы в стране начались разброд и шатания, и один из претендентов, Роберт Брюс (дедушка будущего короля и освободителя) поднял небольшое восстание. Оно, правда, было подавлено, но призрак междоусобицы по Шотландии уже явно и активно бродил. С этим надо было что-то делать, и попечители решили обратиться к третьей стороне, которая могла бы беспристрастно и объективно выбрать будущего короля.

Попечители подумали и… обратились к королю Англии Эдуарду I. Эффект был примерно такой же, как если бы владелец птичника вежливо распахнул двери перед агрессивным и голодным матерым лисом.

Почему?

Автор фото, Scanned from A. L. Rowse, The Story Of Britain Подпись к фото, На троне - Эдуард I. Слева от него - король Шотландии Александр III, справа - правитель Уэльса Лливелин ап Иорверт (вообще-то он, конечно, Хлуэллин, но в русской историографии принято иначе). Все выглядит довольно мирно, но, на самом деле, тот, который в середине успешно завоевал владения тех, кто по сторонам.

Это самый трудный вопрос. Эдуард был в дружественных (насколько это слово применимо к королям) отношениях с Александром III, который был женат на его сестре. Когда шотландский король за очень короткий срок потерял свою английскую королеву и их троих детей, Эдуард написал ему письмо с соболезнованиями.

Ответ Александра показывает, что никаких затаенных подлостей он от английского короля не ожидал: "Ваше письмо доставило мне великое утешение в моей скорби. И хотя смерть забрала вашу родственницу в этих местах, мы навеки связаны друг с другом, если на то будет воля божия, узами нерасторжимой дружбы".

Все могло бы быть иначе, если бы внучка шотландского короля, последняя прямая наследница Маргарет Норвежская осталась бы в живых. После неожиданной смерти Александра попечители Шотландии подписали с Эдуардом два соглашения, в Солсбери и Биргеме, по которым было решено, что она выйдет замуж за сына Эдуарда, но при этом обе страны останутся полностью независимыми.

Автор фото, Colin Smith / The Maid of Norway / CC BY-SA 2.0 Подпись к фото, Маргарита Норвежская, королева Шотландии. Бедная девочка умерла, когда ей только-только исполнилось четыре года, так что на этом витраже ей явно прибавили лет.

Но человек предполагает, а бог располагает, и Маргарет тоже умерла. И хотя в соглашениях оговаривалось, что они вступают в силу только после заключения брака, Эдуард, видимо, полагал, что какие-то права на то, чтобы вмешиваться в шотландские дела у него остались.

Все это, однако, так и не дает ответа на главный вопрос: почему шотландцы, устрашившись, совершенно справедливо, гражданской войны, решили пригласить английского короля разобраться с тем, у кого больше прав на престол?

Да, будущий погубитель и разоритель Шотландии неплохо разбирался в законах, но полагаю, что и в самой Шотландии грамотных людей хватало. Правда, претенденты на корону могли не согласиться с решением судьи, у которого не было бы международного авторитета. У Эдуарда он был. Но с другой стороны английский король никогда и не пытался скрыть своего интереса к шотландским делам и желания как-то эту страну себе подчинить.

Для него приглашение на роль властителя шотландских судеб было прекрасной возможностью, которую он не стал упускать.

Гладко было на бумаге

Автор фото, Mark J. Pearce Подпись к фото, Замок Норем и пограничная речка. Шотландцы стояли с одной стороны и думали, надо ли перебираться на другую, чтобы решать судьбу своей страны на английском берегу.

Шотландских попечителей ждал жестокий удар. Неизвестно, на что именно они рассчитывали, но, прибыв на переговоры, обнаружили, что приглашенный ими судья прибыл к шотландской границе с большой армией.

Второй удар не заставил себя ждать: Эдуард заявил, что короля будет выбирать в замке Норем, на английской стороне границы. В те времена символам предавали огромное значение. Как? Судьба Шотландии будет решаться в Англии? Безобразие!

Но английский король пошел еще дальше и заявил, что прежде чем он выберет короля, все претенденты и все попечители должны принести ему вассальную клятву на верность.

Шотландцы постарались увильнуть и ответили, мол, поскольку это такой важный вопрос, то решение о принесении вассальной клятвы должен принимать только король, а вот как раз его у них и нет, поэтому, не обессудь, дорогой судья, но клятвы не будет.

Эдуард уперся. Возможно, слегка побряцал оружием и сурово насупил брови. Возможно, ненавязчиво кивнул головой по направлению к лугу, где была расквартирована его армия. Возможно, угроза гражданской войны была страшнее принесения вассальной присяги, и шотландцы думали, что, когда у них появится свой король, они о ней смогут благополучно забыть. Возможно, все мелкие претенденты на трон знали, что у них шансов нет никаких, и пусть себе с клятвой разбираются два главных претендента: Брюс с Баллиолем. Как бы то ни было, но присягнули все.

Да здравствует король! Но не главный

Итак, у английского короля были в кармане подписи всех главных шотландцев. Можно было не заморачиваться и ткнуть пальцем в самого слабого. В этом, кстати, некоторые шотландские историки Эдуарда как раз и упрекают, что, мол, он выбрал короля исключительно, чтобы дергать его за ниточки как ту самую марионетку.

Но Эдуард, как это ни покажется странным, судил на совесть и выбрал Джона (Иоанна) Баллиоля в строгом соответствии с тогдашними законами. А они гласили, что королевский, как и все прочие титулы, передаются по линии первородства. Баллиоль был правнуком Дэвида, графа Хантингтона,(имевшего прямые связи с прошлой династией) от его старшей дочери, а Брюс был внуком того же графа, но уже от дочери младшей.

Выбор был, в общем-то, очевиден.

Ни авторитета, ни власти, ни согласия

Автор фото, User:Claude70 Подпись к фото, По парку в Скуне, где короновали шотландских королей, бродят туристы, павлины...

Всего через несколько дней после исторического решения Эдуарда Джон Баллиоль был коронован в Скуне. Но шотландские неприятности на этом не закончились, а, скорее, только начались. Брюсы все равно были против, считая, что у них прав больше. Свои претензии они строили на том, что были на одно поколение ближе к Дэвиду, чем новый король. Да и многие знатные шотландцы семью Баллиолов не слишком жаловали.

И, главное, для тех, кто в Нореме не были, и вассальную клятву не приносили, было очень обидно, что их новый король с самого начала находится в вассальной зависимости от короля английского.

Автор фото, marsupium photography Подпись к фото, ... и породистые быки хайлендской породы. Может быть, это, правда, и корова.

Кроме того, у него не было никакого политического опыта, а в Шотландии, которая шесть лет как-то жила без короля, отсутствовала крепкая управленческая структура, на которой держится любое государство.

Да и Эдуард вел себя, прямо скажем, не слишком разумно. Вместо того, чтобы как-то поддержать своего ставленника, или хотя бы сделать вид, что тот является независимым королем, он взялся его унижать по мелочам.

Юридический удар

Автор фото, Michael D Beckwith Подпись к фото, Внутренний вид собора в Карлайле. От Средневековья в городе почти ничего не осталось, только этот собор и немного крепостных стен. Баллиоль совершил на город набег, но спровоцировал Эдуарда на жесткие ответные меры.

Можно только предполагать, зачем Эдуард заявил, что готов выслушивать судебные жалобы шотландцев, хоть знатных, хоть не очень. У короля было право судить своих подданных, но все-таки у Шотландии был свой какой-никакой монарх. В результате Баллиоль получал одну оплеуху за другой.

Например, один житель города Берика был недоволен каким-то решением Баллиола, которое тот принял, когда еще не был королем. Вместо того, чтобы обратиться к нему повторно, уже в монаршем качестве, он пожаловался напрямую в Лондон, и Эдуард рассудил в его пользу. Баллиолю пришлось отменить свое собственное решение. Унизительная ситуация для короля, не правда ли?

Дальше больше. В следующем (1293) году Макдуф, младший сын графа Файфа заявил, что Баллиоль его незаконно лишил наследства и вообще упрятал в тюрьму. Эдуард потребовал, чтобы шотландский король явился к нему в Вестминстер и объяснил свое нехорошее поведение. Баллиоль резонно (как ему казалось) заявил, что у Эдуарда нет никакой юрисдикции в шотландских делах. Эдуард пригрозил, что если тот не сделает, как ему было сказано, то он отберет у него все его замки.

Автор фото, Walter Baxter / Birgham Millennium Cairn / CC BY-S Подпись к фото, Жители деревни Биргем собрали деньги на эту стелу, чтобы увековечить всех, кто положил жизни за свободу и место Биргема в истории. Как-никак, а именно здесь был подписан договор, который мог бы обеспечить вековечный мир между Англией и Шотландией. Увы, смерть одной маленькой девочки этому помешала.

Баллиоль напомнил английскому королю о соглашении в Биргеме, в котором говорилось, если вы помните, что Англия с Шотландией остаются независимыми государствами. Эдуард ответил, что это соглашение должно было выполняться только в том случае, если бы его сын женился на Маргарите Норвежской, а поскольку брака не было, то и положения этого соглашения совсем не обязательно выполнять.

А в качестве вишенки на торте этого неразумного унижения английский король навязал королю шотландскому в качестве министра финансов мастера Томаса из Хансингора, англичанина. А потом и вовсе приказал, чтобы камергер при шотландском дворе был одновременно еще и хранителем королевской казны, как это делалось по другую сторону границы.

Так что, если вы думаете, что идея синхронизации политических и экономических систем принадлежит только позднему Евросоюзу, то ошибаетесь, все уже было придумано давным-давно и не нами.

Баллиоль окончательно разозлился и совершил главную и, по большому счету, последнюю ошибку своей королевской карьеры: связался с французами.

Милорды, расслабьтесь, маски сброшены!

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Пограничный между Англией и Шотландией район так и называется Скоттиш-Бордерс, или граница с Шотландией. Места - очень красивые, но на протяжении столетий - очень беспокойные. они постоянно переходили из в рук в руки, и местному населению не оставалось ничего другого, кроме как самим браться за копья, мечи и прочее холодное оружие.

В 1294 году Эдуард потребовал, чтобы шотландцы собрали войско и помогли ему воевать с вечным врагом - Францией. Это было уже чересчур даже для такой политической марионетки, какой был Джон Баллиоль. К тому же на него давили его собственные советники, которые (и их можно понять) отказывались посылать своих парней умирать за английские интересы.

Но Баллиол не только отказался, но и заключил договор о взаимной обороне с королем Франции, Филипом IV. Договор этот, однако, гораздо в большей степени был на руку Франции, чем Шотландии. От шотландцев требовалось отвлекать силы Эдуарда на севере, пока французы будут с ним сражаться на юге.

А чтобы показать французам серьезность своих намерений, Баллиол отправился походом на английский город Карлайл. Поход, вернее, короткий набег, был не слишком успешным, но Эдуард отомстил сполна. В качестве объекта мести был выбран пограничный город Берик.

Резня в Берике

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сегодня Берик знаменит, главным образом, железнодорожным мостом через реку Твид. Он действительно красоты изумительной, а виды открываются с него еще лучше.

Берику страшно не повезло, потому что он, во-первых, был одним из самых главных портов на Британских островах, уступая только Лондону, следовательно, городом богатым, а во-вторых, потому, что он располагался на самой границе. Сейчас он находится от нее в четырех километрах на английской стороне, а раньше был шотландским.

Эдуард с войском подошел к городу и занял его за несколько часов. Вероятно, разозленный король хотел максимально доступным способом показать шотландскому королю, как сильно тот был неправ. Берик в качестве наглядного примера был городом идеальным, потому что входил в личные владения шотландского короля.

Да, действительно, английский король взял его за несколько часов, а потом на несколько дней оставил его на "милость" своих солдат. Вот как "Шотландская хроника" описывает дальнейшие события: "Когда город был взят, и все его жители покорились, Эдуард не пощадил никого, не взирая ни на возраст, ни на пол, и два дня реки крови текли из тел убиенных, потому как в своем тираническом гневе, он приказал убить 7500 душ обоего пола, чтобы поток крови из сраженных тел мог вращать колеса водяных мельниц".

Разные хроники говорят, что в Берике было зарублено от четырех до 17 тысяч человек.

Конец Баллиоля

Автор фото, Forman Armorial (produced for Mary, Queen of Scots Подпись к фото, Джон Баллиоль, уже без королевских регалий. Скипетр сломан, корона - тоже, на гербе ничего нет. Король без королевства и, кажется, и без штанов.

Потом шотландская армия была наголову разгромлена в битве при Данбаре, а Джон Баллиоль был взят в плен. Эдуард заставил его подписать документ, в котором тот признавал, что вступил в союз с врагом своего сюзерена, и уступал свое королевство английскому королю, который с этого момента намеревался править Шотландией уже напрямую, не заморачиваясь подставной фигурой.

На унизительной публичной церемонии с шотландца сорвали все королевские нашивки и регалии и отправили в Тауэр. Это могло бы закончиться для него совсем плохо, как для его преемницы Марии Стюарт примерно через 300 лет, но Эдуард чувствовал себя на английском троне гораздо увереннее Елизаветы и просто отправил низложенного короля в изгнание во Францию, где он и умер, как говорят, своей смертью.

Новое начало

Автор фото, Axis12002 at English Wikipedia Подпись к фото, Памятник герою первой войны за независимость Шотландии Уильяму Уоллесу. Тут он немного похож на Мела Гибсона. Вернее, Гибсон на него, потому что статую установили в конце XIX века.

С шотландской государственностью на какое-то время было покончено. Разумеется, многие шотландцы не смирились со статусом покоренной державы и стали сопротивляться. Героями первой шотландской войны за независимость были Уильям Уоллес и Эндрю Марри.

Уоллес сумел нанести англичанам сокрушительное поражение в битве на Стерлингском мосту, но успех его был недолгим. Первое серьезное восстание против власти англичан было подавлено меньше, чем через год, и, кстати, в непосредственной близости от места первой победы, у города Фалкерк.

Уоллеса кто-то предал, увы, не исключено, что кто-то из его собственных друзей. Бунтаря увезли в Лондон и казнили самым жестоким способом, предназначенным исключительно для предателей. Грустная ирония состоит в том, что как раз Уоллес был в предательстве совершенно не повинен, поскольку в отличие от бывшего короля Баллиола и будущего короля Брюса, никогда Эдуарду на верность не присягал.

Но в Шотландии появился новый претендент на корону, вернее, претендент старый - Роберт Брюс. Когда Эдуард сообразил, что его завоевание опять уходит из-под рук, он отправился в очередной поход. В первый раз он своего добился и вернул Шотландию, куда ему было надо, а во второй раз не получилось.

Автор фото, Wellwoods Подпись к фото, Памятная стела на месте смерти короля Англии Эдуарда I. Его смерть спасла шотландцев от очередного завоевания.

Не получилось потому, что опять вмешалась судьба, которая в истории отношений между двумя странами играет чуть ли не главную роль: Эдуард умер по дороге в Шотландию, а его сын Эдуард II был гораздо менее талантливым полководцем и гораздо менее умным политиком. Звезда Эдуарда закатилась, звезда Роберта Брюса стала восходить, хотя и очень неторопливо.

Но об этом поговорим в следующий раз.