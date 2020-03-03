Коронавирус и карантин на дому: личный опыт

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Смертоносный коронавирус распространяется по всему миру так стремительно, что застигнутые врасплох системы здравоохранения многих стран не справляются с ситуацией. Оперативно взять анализы у всех вернувшихся из зон заражения оказалось невозможным, и власти просят потенциальных носителей вируса самоизолироваться - устроить себе карантин на дому.

Предполагается, что по истечении инкубационного периода (от 14 до 28 дней) станет ясно, была тревога ложной или нет, и тогда - либо больница, либо возвращение к нормальной жизни.

В Британии процедура такая: надо позвонить на горячую линию Национальной службы здравоохранения (NHS), рассказать, откуда вы приехали, описать симптомы (если они уже есть), после чего вам скажут закрыться дома вместе со всеми родственниками и ждать, когда вам перезвонят с дальнейшими инструкциями.

Автор этой статьи (вместе с членами семьи) провела в самоизоляции трое суток после возвращения из австрийского региона на границе с северной Италией. Причиной обращения в NHS стали плохое самочувствие, совпавшее по времени с информацией, что именно в том районе Австрии зарегистрированы первые случаи коронавируса.

Мы не испытали особых неудобств, находясь в вынужденном карантине, но если бы наше заточение продлилось на пару дней дольше, нам бы понадобилась помощь извне.

Что же делать в такой ситуации? Как правильно подготовиться к карантину на дому?

Что купить?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В случае карантина на дому продукты вам могут привозить друзья, или заказывайте доставку еды на дом. Главное, чтобы и то, и другое вам оставляли под дверью - контактировать с людьми нельзя.

Обычно, последнее, о чем думает человек, заподозривший у себя заболевание, - достаточно ли у него дома хлеба и туалетной бумаги. И лишь когда в трубке прозвучало "карантин на дому", эти моменты выходят на первый план, потому что с этой секунды (если вы сознательный гражданин) визит в магазин для вас уже невозможен.

Попросите родственников или друзей привезти вам продукты и хозяйственные принадлежности и оставить у вас под дверью.

Особых рекомендаций в отношении диеты не существует, есть можно все. Приоритет продуктам, поддерживающим иммунитет.

Рекомендуется запастись такими припасами, как рис, макароны, крупы, фасоль - их можно долго хранить. Эксперты Всемирной организации здравоохранения также рекомендуют не отказывать себе в продуктах, которые могут скрасить ваше вынужденное заточение - шоколад, кофе, печенье, орехи.

Американское отделение Красного Креста рекомендует иметь запас в воды из расчета по четыре литра в день на каждого члена семьи и каждого домашнего питомца.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Так выглядят полки туалетных принадлежностей в супермаркете в пригороде Канберры, столицы Австралии

Запаситесь большим количеством одноразовых сухих салфеток - кашлять и сморкаться только в них. Влажные салфетки для этих целей не рекомендуются.

Еще один предмет первой необходимости - дезинфицирующее средство для ванной и туалета. Если вы оказались в заточении вместе с семьей, старайтесь пользоваться ими после всех остальных. Ванны отменяются, только быстрый душ под проточной водой, и желательно после каждого мытья менять полотенце.

Пожалуй, самое большое неудобство длительного карантина - это невозможность выбрасывать мусор. Запаситесь запасными пакетами для мусора, потому что вам придется складывать его в двойной, а то и в тройной слой полиэтилена. Завязанные пакеты складывайте в самом прохладном в доме месте. Если ваши опасения по поводу вируса подтвердятся, ваш мусор будет утилизирован по особой инструкции медицинских властей.

Хорошенько проветривайте помещений, а еще лучше - все время держите приоткрытым окно.

Самоизоляция в квадрате

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Если вы оказались в карантине вместе с родственниками, старайтесь менять ваши полотенца как можно чаще и держите их отдельно от других

Самое трудное в домашнем карантине - изолироваться от остальных членов семьи. Это практически невозможно, и ношение маски вряд поможет им уберечься.

Конечно, надо следовать самым элементарным рекомендациям, но, по собственному опыту, скорее, для очистки совести.

Старайтесь спать отдельно от всех

Как бы ни было трудно - не обнимайте и не целуйте детей

Не пробуйте еду из общей кастрюли

Держите отдельно свои полотенца, мочалки и зубную щетку

Не пользуйтесь общим телефоном

Самолечение

Никаких профилактических средств против коронавируса не существует.

Ни тонна витамина С в виде апельсинов, ни полкило парацетамола вам не помогут, если вы уже заразились.

Все, что можно сделать в домашних условиях, - сбивать температуру, если она появится. До появления симптомов не стоит предпринимать ничего.

Если вы на постоянной основе принимаете какой-либо препарат, позаботьтесь о том, чтобы у вас был запас на несколько недель вперед.

Если вы оказались в карантине в одиночестве, обязательно ежедневно сообщайте о вашем самочувствии близким.

И самое главное, напоминают медики, - не забывайте о своем психическом состоянии. Если ваше самочувствие позволяет, смотрите кино, читайте книги, слушайте музыку, общайтесь с близкими по телефону.

Что дальше?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Если в течение 2-3 недель у вас появятся симптомы коронавируса, за вами приедут врачи и перевезут в больницу

У дальнейшей ситуации есть только два возможных сценария.

Если в течение некоторого времени у вас действительно появятся симптомы коронавируса, вы должны сообщить об этом в экстренную службу, и вами займутся медики.

Если ваше состояние не ухудшится в течение 14 дней, вам все равно надо будет позвонить на горячую линию системы здравоохранения, чтобы они официально зафиксировали, что диагноз не подтвержден.

В моем случае, правда, получился третий сценарий: мое состояние улучшилось само по себе, и стало ясно, что это было обычное недомогание, помноженное на ряд совпадений.

Так тоже бывает.