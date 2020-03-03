Подозрение на коронавирус: в каких условиях содержатся люди в карантине в Москве

Правообладатель иллюстрации Andrei Vasilyev/TASS Image caption Часть пациентов остается в инфекционной больнице №1 в Москве, часть перевели в другую клинику

Люди, которые из-за подозрения на коронавирус оказались в больничном карантине в Москве, пожаловались в соцсетях на то, что их держат в больнице против их воли и не облегчают симптомы болезней. Русская служба Би-би-си поговорила с двумя из госпитализированных.

2 марта штаб по борьбе с коронавирусом и Роспотребнадзор подтвердили, что инфекция обнаружена у россиянина, который вернулся из Италии.

"2 марта подтвержден завозной из Италии случай заболевания новой коронавирусной инфекцией Covid-2019 у гражданина Российской Федерации, - говорилось в сообщении штаба. - По данным проведенного эпидемиологического расследования установлено, что молодой человек заболел 21.02.2020, находясь на отдыхе в Италии".

В Россию молодой человек вернулся 23 февраля, проживал в частном доме в Московской области, а 27 февраля обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, откуда был отправлен в инфекционную больницу, пишет Интерфакс.

Как заявил 2 марта мэр Москвы Сергей Собянин, врачи госпитализировали 13 пассажиров рейса, прибывшего в Москву из Италии вместе с зараженным коронавирусом москвичом, а также 11 человек из его окружения.

Несколько СМИ сообщали, что заболевший - сотрудник Российского футбольного союза Давид Беров. Позже он написал в своем "Инстаграме", что поначалу лежал в общей палате и не уверен, что заразился именно в Италии.

"Финальные тексты, которые отправили в Новосибирск с моими анализами, до сих пор не пришли, и протокола нет, мне только что главврач это сказала", - пишет он на своей странице в "Инстаграме".

Он удивляется тому, что всех его родственников забрали в больницу "даже без подозрения на ОРВИ".

Би-би-си поговорила с братом Давида, который тоже находится в больнице.

Отар Беров, брат Давида Берова

"Мы на карантине - когда я говорю "мы", я имею в виду всех членов своей семьи. Мы получили первые свои тесты, и они отрицательные, 3 марта нам должны прийти результаты вторых тестов. Они ничем не отличаются по способу взятия, я не знаю, в чем смысл, возможно, их просто другая инстанция забирает. Все, что касается дальнейшей нашей судьбы, все это остается в такой туманной дымке. Потому что мы не понимаем, каким образом нас будут лечить или не будут лечить, сколько мы здесь просидим, какое количество крови и слюны мы должны сдать и т. д. Этого никто не знает - наверное, потому что вирус новый и с ним никто не имел еще дела.

Как будут лечить дальше Давида, мы тоже не знаем. Вообще, поскольку лекарства от коронавируса пока нет, то лечат симптоматику.

У нас, у всей нашей семьи, нет ни единого симптома. Остаточные симптомы то ли простудные, то ли коронавирусные, есть у нашего брата. Небольшой кашель - и это все.

Надо сказать, что Давида заставили пойти в поликлинику мать и друзья. Не то чтобы он сильно сопротивлялся, он не понимал, зачем это делать. Был небольшой насморк, немного болело горло.

Но поскольку ситуация в Италии, откуда он прилетел, тяжелая, он всё же решил пойти. Совершенно об этом не жалеет, и все нормально. Хорошо, что этому уделяют большое внимание.

Общий лейтмотив общения врачей с нами сводится к тому, что хотя нет вакцины от болезни, болезнь, так скажем, сильно переоценена. Не знаю, насколько это правда. Условия, в которых мы здесь находимся, приятные, нормальные. Это первая инфекционная больница Москвы. Здесь хорошее оборудование, персонал у меня вызывает только положительные чувства, к нам относятся с большим пониманием. Они не отказываются отвечать на вопросы, хотя, кажется, этих ответов у них самих нет".

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Памятка от властей

Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, всем гражданам, которые прибывают из Китая, Ирана и Южной Кореи, выдаются постановления об изоляции, фиксируются их контактные данные, делается фотография, берется анализ на корона­вирусную инфекцию. Тем, кто прилетает из Италии и других стран "с неблаго­прият­ной ситуацией по коронавирусной инфекции", выдаются уведомления с рекомендацией соблюдения режима изоляции на дому. Они также заполняют анкету с контактными данными и фотографируются.

В уведомлении есть также рекомендация не заниматься самолечением.

"Вызовите врача или обратитесь в скорую медицинскую помощь. Обязательно сообщите врачу сроки и маршрут поездки, обратив внимание на то, что вы прибыли из страны, неблагополучной по коронавирусу", - говорится в памятке.

Чемпионка мира по бильярду среди юниоров россиянка Кристина Ткач оказалась одной из тех, кто сам вызвал врача после появления симптомов и оказался на карантине в больнице. Однако, по ее словам, изоляция затянулась на более долгое время, чем она рассчитывала.

Кристина Ткач

"Я прилетела из Венеции 24 февраля. Я прилетела в аэропорт, никаких проверок не было.

Мне кажется, я поехала уже чуть-чуть заболевшей в Италию. Из-за всего того, что там начало происходить - знаете, начинаешь себя накручивать. И так я подумала, что мало ли что. Чем сидеть дрожать, я лучше пойду проверюсь на всякий случай, потому что - ну что, мне жалко три часа своего времени? Конечно, нет. Я вызвала скорую, потому что по телевизору и в интернете говорили, что никуда не надо ходить - вызывайте скорую, если у вас есть подозрения. Так мы с сестрой и сделали - мы вызвали скорую, меня посмотрели, мне поставили ангину, привезли сюда.

Тут взяли анализ, сказали, он готов будет в субботу. То есть меня положили всего на ночь. После этого сказали, что анализ будет в понедельник. В понедельник, в то время как все начали поступать, два наших лечащих врача взяли больничный, и к нам пришла другая девушка, не наш лечащий врач. Она посмотрела наши карты и сказала, что там никаких анализов нет на коронавирус. Мы пошли к завотделения и только тогда он сказал, что у всех анализы отрицательные, включая Давида.

Мы в соседних палатах лежали - мы ходили в один туалет, мы ходили в один душ, мы стояли в одной очереди, чтобы сдавать анализ. Когда мы ходили на рентген, рядом были обычные пациенты. Мы могли быть угрозой, потому что тогда еще не было известно, отрицательные у нас или положительные результаты. К девочкам, у которых уже было два отрицательных теста, начали подселять новеньких, которые потенциально могут быть больны.

Меня теперь не отпускают. Дали отхаркивающее - когда у меня нет мокроты, я не кашляю. Мне, как и всем, дали эргоферон - это противовирусное. Со мной в палате лежит девочка - у нее грипп Б. У нее в карте написано, что ей какое-то промывание делают, какие-то таблетки дают. Ей ничего не дают, никаких таблеток не выдают. То есть нас просто сюда поместили, и я не ручаюсь за других, но судя по тем, кто с нами лежит, никто от наших болезней нас не лечит.

Мы позвонили в Роспотребнадзор, нас послушали и просто бросили трубку. Мы звонили в минздрав Москвы - там не взяли трубку. Мы пытались дозвониться, но никто ничего не сказал. Врачи говорят, что у нас никаких прав нет, только обязанности, потому что мы потенциально опасны для общества. И общаются с нами, как будто мы заключенные тут, а не больные. При вопросе, почему нас всех селят в эту палату, нам говорят о том, что мы же не боялись ехать в Италию, когда там вспышка была, а теперь вы боитесь тут лежать. Дверь отделения закрыта на ключ.

И самое интересное, что тут пришли проверки, и вдруг нам начали полы мыть и повесили туалетную бумагу. Персонал смеется - какой коронавирус, тут ходят нянечки, медперсонал, через раз надевая маску.

Во вторник утром нас перевели в другую больницу, в Коммунарке. Объяснили это тем, что услышали наши претензии. Тут двухместные палаты - но мы все равно на карантине".

Сестру Юлии Кристину выписали домой - об этом она написала на своей странице в "Фейсбуке".

Би-би-си обратилась за комментарием в Роспотребнадзор и департамент здравоохранения Москвы.

В департаменте здравоохранения сослались на заявление Сергея Собянина, в Роспотребнадзоре пояснили, что действуют на основании постановления главного санитарного врача от 31 января.

Там, в частности, есть рекомендация проводить "медицинское наблюдение по месту жительства или изоляции за лицами, возвращающимися из КНР, в течение 14 дней" - другие страны в документе не упомянуты.