Рупор Зеленского или деоккупация сознания? О чем расскажет украинский канал для Донбасса

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На Украине в тестовом режиме начал работу государственный телеканал "Дом", который будет вещать на неподконтрольные Киеву районы Донбасса и Крым. Главной его миссией будет вернуть жителей этих регионов в украинское информационное пространство, из которого они "выпали" несколько лет назад. При этом как телеканал будет освещать политически острые темы, пока непонятно.

Исследования показывают, что жители неподконтрольных Киеву территорий активно смотрят телевизор, но украинские каналы не жалуют. Создать русскоязычный канал именно для них в прошлом году предложил тогда еще кандидат в президенты Владимир Зеленский. Сейчас такой канал создан: сначала его хотели назвать "Борщ", но сошлись на "Доме".

Поначалу канал будет чисто развлекательным: своими шоу, сериалами и спортивными программами с ним фактически бесплатно поделились ведущие медиагруппы Украины. Новостное вещание планируется запустить на следующей неделе.

Еще до запуска "Дома" проект критиковали за возможную политизацию: якобы его эфир может превратиться в непрерывное восхваление действующей власти. На канале говорят, что будут делать все, чтобы на неподконтрольных Киеву территориях рекламировать "не власть, а страну Украину".

"Борщ", "Мост", "Дом"

"Я думаю, что нам нужно начать информационную войну серьезную - и победить в ней, - заявлял кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в марте прошлого года. - Люди, которые сегодня живут на территории оккупированных Донецка и Луганска, должны вернуться в поле понимания, что они украинцы. Что нужно сделать? Нужно сделать русскоязычный мощный канал, который был бы международным, он вещал бы на территорию Крыма, Донецка и Луганска, на территорию Европы, США и Израиля. Который показывал бы прагматично и правильно реальные новости, реальную жизнь в Украине, что у нас происходит. Мы бы говорили о том, что, ребята, вас обманули".

Реализация президентского замысла получилась несколько менее масштабной, чем анонсировал Зеленский. Новый канал, по крайней мере на начальном этапе своего существования, будет вещать только на неподконтрольную территорию Донбасса и Крым.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption На востоке Украины популярными остаются российские телеканалы (фото 2014 года)

Да и русскоязычным канал будет только наполовину: другую часть эфирной сетки будет составлять украиноязычный контент. Инициаторы создания "Дома" со ссылкой на собственные закрытые исследования утверждают, что для жителей неподконтрольных Киеву территорий вопрос языка является второстепенным, главное - качество.

Заявленная создателями канала цель: реинтегрировать жителей Донбасса в украинское информационное пространство, развенчивать нарративы российской пропаганды, "деоккупировать сознание" местных жителей, как несколько пафосно заявила и.о. руководителя "Дома" Юлия Островская.

Один из таких нарративов, говорят создатели канала - миф о дискриминации на Украине русского языка. Поэтому название нового канала на его логотипе, презентованном в понедельник, можно будет прочитать и по-русски - "Дом", и по-украински - "Дім". При этом собеседник Би-би-си, причастный к запуску канала, рассказал, что среди других названий, которые обсуждались, были, например, "Борщ" и "Мост/Мiст".

На протяжении последних лет на Украине доля русского языка в эфире местных телеканалов последовательно уменьшалась. Ныне действующий закон о языках предусматривает постепенное увеличение доли украиноязычного контента в эфире всех телеканалов страны до 90% эфирного времени.

Разговоры о том, что канал "Дом" будет вещать с нарушением этого закона, собеседники Би-би-си, имеющие отношение к проекту, называют "юридической казуистикой".

Мягкая сила

Согласно исследованиям, на которые ссылаются организаторы канала, жители неподконтрольных Киеву районов Донбасса в основном получают информацию из телевизионных программ. По данным опроса, проведенного на этих территориях осенью прошлого года, телевидение было информационным источником для 84,3% тамошнего населения.

В то же время, самые популярные телеканалы на этих территориях - российские. Зрителями "России 1" себя назвали 43,4% участников опроса, "НТВ/НТВ Мир" смотрели 25,9%, "Россию 24" - 19%, "Первый канал" - 11,8%. В первой тройке авторитетов, мнение которых вызывает у них доверие, респонденты чаще всего называли, помимо Владимира Путина, ведущих "России 1" Владимира Соловьева и Ольгу Скабееву.

В первой десятке самых популярных каналов также нашлось место для двух телеканалов, вещающих с территории непризнанных республик, - "Оплот ТВ" и "Луганск 24". Украинские телеканалы в этих рейтингах появляются только за пределами первой десятки. Впрочем, данные того же исследования показали, что для 58,6% участников опроса недоступны украинские общенациональные телеканалы, а 84,9% не имеют возможности смотреть и местные украинские каналы.

Создатели канала "Дом" утверждают, что нашли технический способ распространить сигнал с передатчиков, расположенных на линии соприкосновения в Донбассе и в приграничных с Крымом районах Херсонской области, на всю территорию самопровозглашенных республик и на часть аннексированного полуострова.

"По оккупированным районам Донбасса - мы закроем все, там степь, по Крыму - есть проблема. По предварительным расчетам, сигнал упрется в горы, как всегда было, поэтому степной Крым с высокой степенью вероятности и часть побережья - да, но на ЮБК (южный берег Крыма) мы, к сожалению, не пройдем", - рассказал на презентации канала депутат Рады от партии Владимира Зеленского "Слуга народа", замглавы комитета по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев.

Правообладатель иллюстрации TASS/Artyom Korotayev Image caption Программы российского ведущего Владимира Соловьева популярны среди жителей Донбасса

Создатели канала решили, что самый результативный способ донесения нужных месседжей до настолько "тяжелой" аудитории - это общение с ней через развлекательный контент.

Поэтому еще летом прошлого года администрация президента, которая курировала создание "Дома", начала переговоры с крупными украинскими медиагруппами о том, чтобы они поделились с ним сериалами и развлекательными программами своего производства.

Переговоры закончились буквально за две недели до запуска канала, и в результате четыре ведущие медиагруппы Украины за символическую плату - в кулуарах звучала цифра в 100 гривен (250 рублей) - предоставили "Дому" доступ к своей библиотеке за последние четыре-пять лет. Логика простая: раз Донбасс последние годы не смотрит "украинский телевизор", значит, с удовольствием посмотрит старые сезоны того же "Голоса країни" (украинская франшиза шоу "Голос").

В первый день работы канала на нем транслировали матч регулярного первенства Украины по футболу между луганской "Зарей" (после начала конфликта на востоке Украины базируется в Запорожье) и донецким "Олимпиком" (играет домашние матчи в Киеве). Из слов создателей "Дома" следует, что они ожидают всплеска патриотических настроений на Донбассе в результате показа на эти территории победных матчей сборной Украины в рамках чемпионата Европы по футболу в этом году.

Медиагруппы поставили "Дому" свое условие: их контент не должен транслироваться на остальную территорию Украины, чтобы они не конкурировали со своим же продуктом. Поэтому сейчас канал нельзя посмотреть, допустим, в Киеве.

Впрочем, в планах "Дома", говорят его создатели, - планомерно наращивать производство собственного контента, и через год, максимум два, перейти на стопроцентное самообеспечение. Тогда, планируют они, канал мог бы подняться на спутник и начать вещание на сопредельные русскоязычные страны - Россию и Беларусь, например, - а также на "территории массового скопления русскоязычной аудитории" - от Германии и Израиля до Турции и Египта.

Первый шаг в этом направлении - запуск "Домом" собственных новостей, который, по замыслам организаторов, должен произойти уже на следующей неделе.

Что в новостях?

Новости от "Дома" еще до запуска вызывают у киевских экспертов больше всего вопросов.

Создатели канала, с которыми общалась Би-би-си, утверждают, что хотят транслировать на неподконтрольные территории позитивные новости о происходящем в Украине: "тут садик открыли, тут дорогу построили, тут закон прогрессивный приняли". Но не превратится ли при этом "Дом" в рупор восхваления мудрой политики Владимира Зеленского и его "Слуги народа"? Особенно актуальным этот вопрос станет перед местными выборами, которые киевская власть намеревается провести на этих территориях осенью 2020 года.

"Мы будем очень стараться, чтобы на этом канале рекламировали не Зеленского и "Слугу народа", а страну, государство Украина", - сказал Би-би-си источник, причастный к запуску "Дома".

Второй вопрос - лексикон, которым будут пользоваться журналисты этого канала, сообщая новости о происходящем на востоке Украины. Ведь темы войны в новостях "Дома", очевидно, избежать не удастся - несмотря на заявленный его создателями курс на позитивные новости.

Словарь большинства украинских каналов содержит конструкции вроде "российско-террористические войска" или "оккупированные территории", которые, вероятно, не будут восприниматься "на ура" целевой аудиторией "Дома" в Донбассе.

Использование же альтернативной терминологии наверняка будет трактоваться украинскими патриотически настроенными кругами как признание самопровозглашенных республик и капитуляция киевской власти, и потенциально может привести к волне критики в адрес "Дома".

На словах создатели канала отрицают наличие такой проблемы и говорят, что "Дом" будет использовать для описания ситуации в Донбассе терминологию "международных документов".

"Есть термины, которые употребляются в международных документах… Никто не будет на этом телеканале говорить о "повстанцах", "гражданской войне", линию разграничения называть линией любви, российские танки называть розовыми единорогами, которые приехали к нам из России с любовью", - сказал на презентации "Дома" Никита Потураев.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Создать украинский телеканал для жителей Донбасса и Крыма - идея Владимира Зеленского

В то же время и.о. руководителя канала Юлия Островская, в прошлом директор по производству студии Владимира Зеленского "Квартал 95", тщательно избегала ответа на вопрос, как же именно ведущие канала будут называть вооруженных сторонников самопровозглашенных народных республик Донбасса. По данным Би-би-си, окончательной версии словаря, которым будут пользоваться журналисты "Дома", пока не существует.

Открытым остается вопрос и о том, каким образом канал для неподконтрольных Киеву территорий будет освещать события, происходящие на этих самых территориях. Создатели канала утверждают, что его журналисты не будут получать аккредитацию в самопровозглашенных республиках - это невозможно ни по соображениям безопасности, ни по политическим причинам. Однако из их слов можно сделать вывод, что какой-то контент оттуда "Дом" получать все-таки будет.

Пока наверняка известно лишь то, что у канала будут три корпункта на линии разграничения, и их сеть, по заверениям создателей, будет расширяться.

Ранее представители официального Киева заявляли, что кроме развлекательно-информационного канала, в перспективе собираются запустить в Донбассе чисто информационный канал. Будет ли он называться "Дом-2", собеседники Би-би-си не уточнили.

"Раз и навсегда"

Ни в Москве, ни в самопровозглашенных республиках запуск "Дома" пока не комментировали. Однако летом прошлого года, когда в администрации украинского президента заявили о намерении создать русскоязычный канал для жителей Донбасса, главный редактор российского телеканала RT Маргарита Симоньян предрекла этой идее провал, а официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ее безумием.

Неоднозначно отнеслись тогда - и относятся к ней сейчас - и в Киеве. Идею канала называли агитационным рупором Зеленского в Донбассе и даже возможностью для его комик-студии выручить за свой не первой свежести контент государственные средства. Инициаторов канала обвиняли в намерениях создать на востоке Украины информационное гетто, своеобразный "Брайтон-Бич на Донбассе".

Некоторые собеседники Би-би-си даже подозревали создателей канала в сговоре с Россией: якобы новая тактика Москвы предполагает реинтеграцию Донбасса в состав Украины на условиях Кремля и последующее снятие санкций. С такой точки зрения, запуск миролюбивого и позитивного канала для неподконтрольных Киеву территорий способен облегчить эту задачу.

Создатели канала отвергают эти упреки. "Более того, мы уверены, что уже в первую неделю работы канала Скабеева расскажет, почему его нельзя смотреть ни в коем случае. Более того, мы очень на это надеемся", - с улыбкой говорит Би-би-си один из них.