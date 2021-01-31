Настоящая игра престолов, сезон II, часть 5. Шотландия: Роберт Брюс - кровавый герой без позолоты

Яна Литвинова

Би-би-си, Лондон

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Роберт Брюс - король-освободитель. Легенда от жизни отличается довольно сильно.

Король Шотландии Роберт Брюс уже давно стал легендой и символом отважной борьбы шотландцев против англичан за свою независимость. Однако этот благородный герой легенд был вовсе не безупречен. Он был человеком своего времени, и несколько раз от безвременной гибели его спасали случайные события, оборачивавшиеся в его пользу.

Король Брюс был внуком другого Брюса, того самого, который был главным соперником Джона Баллиола на шотландский престол. Король Англии Эдуард I, приглашенный в качестве арбитра, выбрал Баллиола. Брюсы и их сторонники остались очень недовольны.

За многочисленными статуями и мифами, окружающими фигуру шотландского короля-освободителя, прячутся хорошо скрытые свидетельства, согласно которым Брюс добивался короны не совсем из патриотизма и жажды шотландской свободы.

Конечно, с годами его чувства, надо думать, изменились, но желание заполучить корону для себя и своих наследников поначалу было более важным, нежели освобождение родной страны из-под английского ига. Путь Брюса к вершинам славы был изрядно запачкан кровью, большая часть которой была пролита не из английских жил, а из самых что ни на есть шотландских.

Предыдущие части:

Историю того, как Брюс оказался главным претендентом на шотландский престол и как он этого добился, рассказывают по-разному.

Автор фото, Jjhake~commonswiki Подпись к фото, Развалины аббатства Сент-Эндрюс. Епископ Ламбертон был даже отлучен от церкви за его роль в войне за независимость Шотландии. Правда, перед смертью он с Римом помирился.

По одной из версий (ее поддерживает шотландский историк Нил Оливер), Брюс был главным протеже двух епископов, Ламбертона из Сент-Эндрюс, и Уишарта из Глазго.

Церковные иерархи возражали против английского правления не только из патриотизма, хотя, наверняка, высокие чувства там тоже были, а потому, что английское духовенство было в большей зависимости от своего короля, нежели духовенство шотландское. Менять большую свободу на меньшую им не хотелось.

Автор фото, Steve Collis Подпись к фото, Внутренний вид кафедрального собора в Глазго. Он остался единственным средневековым собором в Шотландии, пережившим реформацию и не потерявшим при ней крышу. Здесь похоронен и епископ Уишарт, который простил Брюсу его грехи, чтобы тот мог спокойно стать королем.

Брюса же они выбрали потому, что он, во-первых, действительно был в родстве с королевской семьей, а во-вторых, восстанавливать на престоле Баллиола, жившего в изгнании, было никак нельзя - хотя бы потому, что он сам ни на какой престол возвращаться категорически не хотел.

При этом, по версии профессора средневековой истории из университета Сент-Эндрюс Майкла Брауна, поначалу Брюс ни о какой короне и не думал, а действовал точно так же, как и большинство других шотландских лордов и баронов, то есть старался сохранить владения своей семьи в относительной целости.

Как вы понимаете, когда в стране нет своего короля, а есть король-узурпатор из страны соседней, сохранить поместья и голову довольно сложно.

Извилистый путь к короне

Начнем с того, что и папа Брюса и сам Брюс поначалу поддерживали захватчика и губителя шотландских свобод Эдуарда I и его вторжение в Шотландию в 1296 году. Они надеялись, что в благодарность англичанин, изгнавший Баллиола, возложит корону на одну из их голов. И каково же было их разочарование, когда Эдуард решил больше не связываться с марионеточным королем и возложил корону на себя.

Автор фото, Rosser1954 Roger Griffith Подпись к фото, Развалины смотровой башни замка Сигейт, где была подписана капитуляция при Ирвине

Обиженный на Эдуарда Брюс, которого действительно подбадривал епископ Уишарт, присоединился к довольно разномастному войску, собравшемуся неподалеку от городка Ирвин, чтобы дать бой английским силам под командованием Генри де Перси, сына английского наместника.

Честно говоря, это оказалось довольно постыдным для шотландцев мероприятием. Речь идет не о храбрости, с нею было все в порядке. Но все собравшиеся лорды так отчаянно перессорились по поводу того, кто именно будет командовать объединенными силами и каким должен быть план битвы, что о том, чтобы выступить против англичан единой силой, не было и речи. Поэтому они просто сдались.

Следующее десятилетие Брюс занимался тем же, чем и остальная шотландская знать: временами боролся с англичанами, а другими временами, если это было выгодно, на короткий срок переходил на их сторону. Например, с 1302 по 1304 годы будущий народный герой-освободитель принимал довольно активное участие в управлении Шотландией от имени английского короля.

После того, как Эдуард заставил своих главных недругов подчиниться, шотландская знать, включая Брюса, вольно или невольно, принялась искать милостей у своего главного врага. Патриотизм, конечно, это хорошо, но выступать против монарха, который может отобрать все права на замки и земли, не слишком разумно, если думать о благополучии своей семьи.

Дальнейшие события отлично демонстрируют, что и свободолюбивые шотландцы, и их главные враги - англичане, когда дело касалось короны, действовали одним и тем же проверенным способом: нет человека - нет конкуренции.

И снова кровь, правда, еще не на троне

Брюс начал свое официальное восхождение к престолу с убийства. Говорить о том, чем именно руководствовались люди в начале XIV века сложно, поэтому с уверенностью мы можем сказать только то, что 10 февраля 1306 года в городе Дамфрис на юге Шотландии Роберт Брюс встретился с Джоном Коминым по прозвищу "Рыжий", которого попросту убил.

Подпись к фото, Кадр из документального фильма Би-би-си "История Шотландии". Комин только что получил, как оказалось, не смертельный удар ножом от Брюса. Все, конечно, очень темно, но кровь видна довольно четко.

Почему убил? Возможны варианты. Ну, например, не исключено, что епископы Ламбертон и Уишарт решили, что в качестве будущего шотландского короля им подойдет Роберт Брюс. Они ему об этом сказали, но приказали молчать, потому что момент для активного выступления против англичан еще не настал.

Тайный сговор с церковными иерархами, если он, конечно, был, скорее всего, произошел где-то в 1304 году, как раз после смерти отца Брюса. Однако на корону был и еще один претендент, тот самый Джон "Рыжий" Комин, который был в родстве с низложенным Баллиолом. Комину решили пока что ничего не говорить.

Почему? Потому что он был, вроде бы, человеком глубокой принципиальности и оставался верным сверженному Баллиолу, невзирая на его побег из страны и изгнание во Франции.

Брюс честно терпел полтора года, а потом все-таки не выдержал и вызвал Комина на встречу, где и раскрыл все карты. Комина же перспектива увидеть Брюса в короне своего родственника привела в ужас.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, То же событие, но глазами викторианского художника. Комин молод и хорош собой, Брюс - откровенно свиреп и, кажется, в ужасе.

Слово за слово, и Брюс его почему-то заколол. Причем сделал это не где-нибудь, а в церкви, совершив таким образом двойной грех.

Также вероятно, что они какое-то время просто дружески беседовали, а потом вспомнили старые обиды, их отношения никогда не были близкими, и завязалась драка, в которой Комину просто не повезло.

Брюс решил, что пора, наконец, заявить о своих притязаниях на трон и начал с того, что арестовал представителей английских властей, которые как раз тогда в Дамфрисе и находились.

В этот момент ему сообщили, что Комин вообще-то еще не умер. Вместо того, чтобы порадоваться, что судьба избавила его от необходимости платить за убийство в церкви, будущий шотландский король отправил своих слуг исправить ошибку.

Те увидели, что Комин действительно жив, хотя и ранен, а местные монахи как раз перевязывают его рану. Эта трогательная картина вызвала в их сердцах острый приступ христианского милосердия, и они сначала позволили Комину исповедаться и получить отпущение грехов. И только потом оттащили его в сторону и все-таки довели дело до конца.

Вроде бы король

Своими не слишком обдуманными действиями Брюс сильно подставил не только себя и своих не слишком многочисленных сторонников, но и епископа Уишарта, который, кстати, был гораздо более последовательным защитником шотландских свобод, нежели будущий король.

Автор фото, Kim Traynor Подпись к фото, Коронация Брюса. Экспонат в Эдинбургском замке.

Почтенному церковнослужителю не осталось ничего другого, кроме как отпустить Брюсу его грехи, как было сказано, "освободить его для того, чтобы тот мог обеспечить свое наследие". Считается, что Уишарт не только снял с него грех убийства в церкви, но и разрешил его от клятвы верности, которую тот ранее дал английскому королю. С точки зрения церкви и вассального кодекса чести он мог теперь с чистой совестью добиваться короны.

Через шесть недель Брюса короновали в Скуне (древней шотландской столице), хотя коронация эта и была не совсем правильной, поскольку на ней отсутствовали все необходимые священные атрибуты: Эдуард вывез все символические артефакты шотландской государственности в Лондон.

Тем не менее, на церемонии присутствовали представители и знати, и народа, и церкви. Но их было совсем немного, ибо подавляющие большинство граждан не решились признать узурпатора (а иначе Брюса назвать нельзя), опасаясь мести английского короля. И она не заставила себя ждать.

Страшная месть Эдуарда

Подпись к фото, В конце концов, Брюсу удалось освободить свою жену и у него даже родился сын. Ей было 38 лет, а Брюсу - 50. По тем временам это не могло считаться ничем иным, как чудом. Кадр из документального фильма Би-би-си "История Шотландии".

Брюс стал королем, но корона его держалась на честном слове. Через несколько месяцев его немногочисленная рать потерпела три поражения от войск Эдуарда и тех шотландцев, которые с его коронацией были не согласны.

Один из его братьев был казнен, а его сестры, жена и дочь попали в плен и были отправлены почти что в заключение в монастырь. Сам новоявленный король был вынужден бежать. Где он скрывался, точно неизвестно, но, вроде бы, где-то на острове - то ли около Ирландии, то ли на Гебридах.

Начало легенды

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, История с пауком, хотя и выдумка, но выдумка убедительная. Как говорится, если это и неправда, то хорошо придумано.

Брюс, потерпевший поражение от английских захватчиков (и своих шотландцев, кстати, тоже), чья жена и дочь оказались в руках врагов, вынужденный бежать на край земли и скрываться бог знает где, может быть, и в пещере, стал подходящим материалом для сложения легенд.

Правда, знаменитая история с пауком была придумана Вальтером Скоттом где-то через пять столетий после описываемых событий. Этот плодовитый шотландский романист написал, что, Брюс, скрываясь от преследователей в какой-то пещере, долго наблюдал за пауком, который упорно пытался забраться по стене, чтобы начать плести свою паутину. Раз за разом паук соскальзывал с камня, но в конце концов ему все-таки удалось зацепить ниточку за какой-то уступ. В скором времени паутина была готова.

Восхищенный паучьим терпением Брюс понял, что отчаивался зря, и что надо быть таким же неутомимым, как и этот паук, и тогда у него все получится.

Конечно, он мог бы подсадить несчастное паукообразное куда-нибудь повыше, но, видимо, хотел сохранить чистоту эксперимента.

Путь к Баннокберну

Автор фото, Billreid Подпись к фото, Развалины замка Лохиндор, одной из твердынь клана Комин, с которым Брюс покончил, чтобы стать полноценным королем

Для того, чтобы стать полноценным королем хотя и коронованный, но изгнанный Брюс должен был сделать три вещи: раздавить тех соотечественников, которые были не согласны с его кандидатурой, полностью очистить Шотландию от англичан и родить наследника мужского пола. Последнее было очень важно для основания династии, но практически в ту пору невозможно, потому что его законная жена находилась в плену.

Первая цель была гораздо более осуществима, тем более, что у него обнаружился природный талант к партизанской войне.

Главным противником по-прежнему оставался клан Комин, который почему-то никак не был готов смириться с убийством Рыжего Джона. С его членами он расправился особенно радикально, так что после его похода земли клана несколько лет оставались бесплодными. Там просто не осталось в живых никого, кто мог бы эти земли возделывать.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Камень Брюса в Глен Труле. Здесь он одержал одну из побед над англичанами.

С англичанами было несколько сложнее, но тут ему улыбнулась судьба. Я уже говорила, что в противостоянии шотландцев с англичанами эта капризная дама играла одну из главных ролей. В 1307 году Эдуард I, несмотря на тяжкую болезнь, отправился в очередной раз разбираться с непокорным севером. Скорее всего, действия Брюса возбудили в его душе такой гнев, что он забыл, что уже стар и немощен.

Дойдя почти до границы, английский король окончательно занемог и умер. А его сын и преемник уступал отцу и по решительности, и по военным талантам, и по дипломатическим способностям тоже. Посмотрев на свое войско, он решил, что солдаты слишком отощали, их надо подкормить, что Шотландия подождет, и повернул на юг.

К 1313 году Брюс уже обладал достаточной властью, чтобы предъявить своим местным недругам ультиматум: либо присоединяйтесь ко мне, либо я отберу все ваши земли. Большинство присоединилось.

Автор фото, Heiner Schwarzberg Подпись к фото, Поле битвы при Баннокберне. Да, англичане потерпели сокрушительное поражение, что, однако, вовсе не означало, что Брюс стал общепризнанным королем.

В то же самое время постепенное возвращение оккупированных англичанами замков шло своим чередом. После потери Эдинбургского замка даже такой военный профан, каким был Эдуард II, понял, что Шотландия стремительно ускользает. Он собрал огромную силу и пошел на север.

Говоря высоким стилем: и грянул Баннокберн!

Победа при Баннокберне навсегда закрепила за Брюсом легендарный статус. Он окончательно перестал быть узурпатором и стал королем, который сумел во имя шотландской свободы победить значительно превосходящие силы противника, вернув себе контроль над родной страной.

Пейзаж после битвы

Автор фото, Wikimedia Commons Подпись к фото, Арбротская декларация с печатями шотландских баронов

Но какой бы убедительной не была победа при Баннокберне, по большому счету она почти ничего не изменила. Потому что Брюс вроде и был полноценным королем, но его не признавали ни англичане (Эдуард II был занят своими внутренними делами, так что титул номинального короля Шотландии его вполне устраивал), ни, что было гораздо более важным, его не признавал папа римский.

Вместо мечей со щитами и копьями враждующие стороны вооружились гусиными перьями и сводами законов и стали, вполне в духе современной судебной процедуры, жарко спорить перед лицом главного арбитра христианского мира.

Теоретически можно было бы махнуть рукой и на папу, и на его признание, но святой отец, приняв сторону англичан, отлучил от церкви и самого Брюса, и всех его подданных. Надо было защищаться.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Два героя шотландской независимости в одном кадре. На переднем плане статуя Роберта Брюса в Стерлинге, вдали виден мемориал Уильяма Уоллеса.

Защита вылилась в написание и подписание так называемой "Арбротской декларации", которую наравне с Великой хартией вольностей (Magna carta) можно считать праматерью всех главных демократических документов последующих веков.

Самым интересным в этом документе, однако, является не призыв признать Роберта Брюса их законным королем, а заявление, что если тот попробует их королевство отдать англичанам, тогда с короной он может попрощаться. Шотландцы недвусмысленно давали понять, что у короля тоже должны быть обязательства перед народом, и если он их не выполнит, то народ может его сменить. Довольно смелое по тому времени заявление.

"Если бы он (Брюс) отступился от начатого дела, захотев нас и Королевство наше подчинить Английскому королю и англичанам, мы тотчас постарались бы изгнать его, как нашего недруга и губителя прав своих и наших, и избрали бы другого короля, способного нас защищать. Ибо доколе хоть сотня из нас останется в живых, никогда и ни в коей мере не покоримся мы английскому владычеству. Ведь не ради славы, богатств или почестей мы сражаемся, но единственно во имя свободы, кою каждый добрый человек утратит лишь вместе с жизнью", - сказано в декларации (перевод по книге Дмитрия Федосова "Рожденная в битвах. Шотландия до конца XIV века").

Автор фото, Otter Подпись к фото, Надгробная плита на могиле Роберта Брюса в Данфермлинском аббатстве

Но даже такое выдающееся красноречие, а также утверждения шотландцев, что вообще-то это как раз они имеют право на английский престол, а не англичане на их, потому что все Плантагенеты (правящая в Англии династия) являются потомками узурпатора, которого они называли не иначе, как "Вильгельмом ублюдком", не помогли. Папа встал на сторону англичан.

В данном контексте, скорее всего, шотландцы имели в виду, что Вильгельм, известный нам, как Завоеватель, был незаконнорожденным, а не то, что он обладал скверными личными качествами.

Судьба, история, миф

Автор фото, Tom Parnell Подпись к фото, Аббатство Мелроуз. Место, где похоронено сердце Роберта Брюса.

К этому времени Брюс был уже тяжело болен и практически не мог ходить. Эта таинственная болезнь трепала его много лет, то отступая, то возвращаясь с новой силой. Современные врачи склоняются к мысли, что это была какая-то форма проказы. Он знал, что умирает, и сделал единственный доступный ему шаг: подписал с Эдуардом II перемирие на 13 лет.

Но у судьбы в запасе для шотландского короля осталась еще одна улыбка. Эдуард II и его фавориты изрядно надоели его подданным, но, что гораздо страшнее, они надоели его жене, которая все-таки была гордой французской принцессой. В результате семейного заговора он потерял корону, а вместе с нею и жизнь.

В Англии случился небольшой кризис, которым Брюс не применил воспользоваться. Его солдаты стали регулярно наведываться через границу и грабить все, что попадалось под руку. Правительство юного Эдуарда III решило, что в этой ситуации будет разумным признать Брюса королем, а Шотландию - независимой.

Автор фото, Scottish National Portrait Gallery Подпись к фото, Герои войн за независимость Шотландии: Брюс, Уоллес и другие. Позолоты хоть отбавляй. Фрагмент фриза работы Уильяма Хоула в Национальной портретной галерее Шотландии.

Через год Брюс умер. Его тело похоронено в Данфермлинском аббатстве, а сердце - в аббатстве Мелроуз. На небольшом надгробном камне выбиты слова: "Без свободы не будет покоя благородному сердцу героя".

Человек со всеми его слабостями давно умер, но легенда давно живет своей жизнью.