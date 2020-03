Звезды YouTube, кумиры эмо-подростков. Кто будет представлять Россию на Евровидении

Правообладатель иллюстрации Mikhail Tereshchenko/TASS

Российская рейв-группа Little Big, известная всем по песне Skibidi, будет представлять Россию на Евровидении-2020 в Роттердаме. Этому рады и россияне, и иностранцы. Little Big - не первый музыкальный проект участников группы, большинство из них начали заниматься музыкой в нулевых и стали популярными еще на волне популярности в России эмо-культуры.

О том, что Little Big поедут на Евровидение от России, было объявлено в официальном аккаунте конкурса в "Твиттере". Там же в начале марта объявили артистов и из других стран, но именно анонс выступления Little Big (группа выступит в первой половине полуфинала 12 мая) вызвал ажиотаж как у российских пользователей соцсети, так и у иностранцев.

Твит с анонсом их выступления собрал почти две тысячи ретвитов и шесть с половиной тысяч лайков. "Боже, это то, на что я надеялась", - написала пользовательница Selene из Франции. "Наконец-то что-то новое. Отличная работа, Россия!" - написала Andrea из Испании.

И россияне, и иностранцы уже предрекли Little Big победу, а некоторые российские пользователи в "Твиттере" объявили, что посмотрят в этом году Евровидение именно из-за этой группы. "Неужели от России едет не эстрада? Так уж и быть, протираем телевизоры от пыли и впервые за 10 лет можно посмотреть Евровидение", - написал Павел.

С какой песней Little Big поедут на Евровидение, пока неизвестно, музыканты должны объявить о ней в ближайшее время. Вокалист группы Илья Прусикин рассказал агентству ТАСС, что "трек будет новый, веселый, с бразильским оттенком". "Мы всегда работали на веселье, на карнавале, и мы не будем изменять себе", - добавил он.

Skibidi Guys

Группа Little Big появилась в 2013 году в Санкт-Петербурге. Сначала музыканты выпустили клип Everyday I'm Drinking, после которого их позвали сыграть на разогреве у Die Antwoord.

Little Big благодаря своим вирусным клипам на YouTube стали популярны как в России, так и в Европе и Америке

"Просто снимали видос на 1 апреля. Получилось, что он выстрелил. И все стали говорить: "Может, вы группу сделаете?" Но группы все равно могло не быть, если бы нас не позвали на разогрев к Die Antwoord. Мы такие: "Воу-воу, у нас нет песен" - "Но у вас есть месяц". И написали шесть песен, сняли клипы, они разошлись", - рассказывал историю создания Little Big ее лидер Илья Прусикин в интервью "Афише".

Клипы Little Big набирают миллионы просмотров в YouTube и становятся вирусными. Музыканты обыгрывают в них различные стереотипы и явления. Например, в Everyday I'm Drinking и With Russia from Love собраны различные стереотипы о России, в Lolly Bomb обыгрывается ядерная программа КНДР, а Big Dick - пародия на всю современную поп-культуру.

"Все поп-клипы, зарубежные, российские, они все о сексе. По факту, люди меряются членами", - говорил Прусикин в интервью Юрию Дудю.

Даже те, кто ничего не знает про Little Big, наверняка слышали песню Skibidi или видели танец из клипа на эту песню, после которого группа стала известны на весь мир.

Клип на песню Skibidi вышел в 2018 году, сейчас у него более 360 млн просмотров на YouTube. В описании к нему музыканты призвали слушателей принять участие во флешмобе #SkibidiChallenge. На их призыв откликнулись тысячи пользователей из разных стран - стали снимать и выкладывать в интернет ролики, в которых пытаются повторить движения из клипа.

"Мы сначала стали популярными во Франции. Только потом в Москве и регионах. Не было щелчка, после которого на нас обрушилась слава, все происходило шаг за шагом: Бельгия, Швейцария, буквально год назад у нас появились Германия и Америка", - рассказывал Прусикин журналу "Форбс".

"У нас везде большие залы - и в Европе, и в российской глубинке. И язык тут ни при чем, потому что мы говорим на языке музыки и визуального ряда, понятном каждому. Чтобы стать популярным, ты не должен быть банальным и в то же время заумным", - считает он.

Кумиры эмо-подростков

Little Big - это не первый музыкальный проект участников группы. Лидер коллектива Илья Прусикин в нулевых был вокалистом группы Tenkorr, довольно известной среди российской эмо-молодежи того времени.

В 2010-х годах Прусикин увлекся сервисом YouTube и в 2012 году запустил на этой платформе "Шоу Гаффи Гафа" - пародию на детские телепередачи, которую он вел вместе с игрушечной собакой. В шоу они учили алфавит с помощью песенок про гашиш, и учились считать, решая задачи про взятки полицейским.

"Я по образованию вообще психолог. А вышло так, что я криэйтор, режиссер, а теперь еще и музыкант. Делать вирусы я тоже учился на практике - разбирался, что нужно делать, чтобы удивить, как искать пересечения между разными поколениями и социальными группами. Когда любишь свое занятие, учишься быстро. Наш продакшен за несколько лет стал на один уровень с телевизионным, а иногда даже выше", - рассказывал он "Афише".

Правообладатель иллюстрации Mikhail Tereshchenko/TASS Image caption Антон Лиссов из Little Big - фронтмен Jane Air, одной из ключевых групп российской альтернативной сцены начала нулевых

Помимо него в Little Big сейчас еще три человека - Антон Лиссов, Сергей Макаров и Соня Таюрская. Таюрская пришла в коллектив на замену бывшим участницам группы Анне Каст и Олимпии Ивлевой.

Лиссов - фронтмен российской рок-группы Jane Air, а Макаров играет в той же группе на бас-гитаре. В нулевых Jane Air были одними из ключевых представителей российской альтернативы и кумирами эмо-подростков. Группа продолжает существовать до сих пор.

Песня Junk с первого альбома группы Pull Ya? Let It Doll Go (2002) стала главным хитом группы и одной из самых известных песен российского альтернативного рока начала нулевых.

Лиссов присоединился к Little Big в 2014 году. Как рассказывал он в одном из интервью, его позвал туда басист Jane Air Макаров, который на тот момент уже был также диджеем в Little Big. "Он позвал меня пошоуменить, поорать там в роли клоуна", - сказал Лиссов.

После того, как популярность эмо-культуры в России спала, Лиссов тоже увлекся YouTube. Сейчас он ведет видеоблог, содержание которого описывает сам как "блог о роке, рейве и истории Санкт-Петербурга". В последнее время он выкладывает в основном видео из туров Little Big.

Популярность Little Big связана именно с YouTube и основана на вирусности их клипов.

"Наверно какую-то персонализацию дает "Инстаграм", но в первую очередь это YouTube. В первую очередь это клипы. Алина Пязок, которая снимает клипы, является участником группы Little Big, это позиционируется именно так. Потому что без визуальной составляющей это уже был бы не Little Big", - признавал Лиссов.