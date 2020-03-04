"Как я вышла замуж за свою маму". История необычной семьи из Калифорнии

Правообладатель иллюстрации Lillian Faderman Image caption Филлис Ирвин (справа) усыновила Лиллиан Фадерман

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Это необычная история любви между двумя женщинами. Чтобы жить вместе, две лесбиянки из Калифорнии стали семьей, но не в браке, а через удочерение.

Шел 1971 год. Это был ранний этап движения за освобождение женщин. Профессор Университета штата Калифорния Лиллиан Фадерман обратилась к директору по учебной части, Филлис Ирвин, чтобы обсудить идею нового курса.

С этого началась любовная история длиной в полвека. Она включала в себя усыновление и закончилась крайне необычной свадьбой.

Когда Лиллиан и Филлис познакомились, в большинстве американских штатов еще существовали законы против ЛГБТ.

В Калифорнии закон против содомии был отменен лишь в 1975 году - решение вступило в силу в следующем году.

"Почти в любой точке мира мы считались преступниками, - рассказала Лиллиан в интервью радиопрограмме Всемирной службы Би-би-си Outlook. - Большинство лесбиянок прятались".

Первые шаги под прикрытием

Когда женщины начали встречаться, они не рассказывали окружающим о своей ориентации.

"Это было время, когда нужно было держать рот на замке и жить как ни в чем не бывало", - говорит Филлис.

Однако коллег по университету было сложно провести.

"Они называли нас 'Филлиан' и 'Лиллис', потому что мы всюду ходили вместе", - говорит Фадерман.

"Мне кажется, все поняли, что мы - пара, когда стали выходить мои книги об истории лесбиянства".

Правообладатель иллюстрации Lillian Faderman

Материнство

В 1974 году они решили завести ребенка. Лиллиан на 11 лет младше Филлис, и она отправилась в клинику по репродукции.

Искусственное оплодотворение в то время не было обычной практикой, особенно для матерей-одиночек.

Однако Лиллиан уговорила врача помочь ей.

"Доктор спросил, почему я не замужем, если хочу завести ребенка, - вспоминает она. - Я ответила: "Мне 34 года, у меня ученая степень и должность второго вице-президента университета по учебной части. Мужчинам со мной сложно".

Врач согласился на искусственное оплодотворение, которое прошло успешно.

Семья из трех человек

Лиллиан родила сына Аврома в 1975 году. Он стал единственным ребенком в семье.

Вскоре женщины поняли, что у их положения есть серьезные недостатки с точки зрения закона.

"Нас беспокоило, что между нами не было законных связей, - вспоминает Лиллиан. - Нас волновало, что если Авром заболеет и Филлис нужно будет отвести его к врачу, не будет никаких законных оснований, чтобы он считался ее сыном".

В то время однополым парам не разрешали усыновлять детей и рожать с помощью искусственного оплодотворения.

Правообладатель иллюстрации Lillian Faderman

Мать и дочь

Тогда они решили воспользоваться существовавшим в Калифорнии законом, разрешавшим совершеннолетним усыновлять друг друга, если разница в возрасте между ними составляет не меньше 10 лет.

В этом случае Филлис могла стать бабушкой Аврома.

Пара не сомневалось в своем решении.

"Для меня это был лишь способ стать законным родственником Аврома", - рассказала Филлис. Она даже пошутила в интервью Би-би-си, что они совершили инцест.

Лиллиан вспоминала о решении более серьезно. "Нам не казалось это странным, потому что мы никогда не относились друг к другу как мать и дочь. Мы пошли на это, чтобы обойти закон".

Мама Филлис

Женщины использовали свою легенду не только в отношениях с бюрократией.

"Когда Авром родился, вокруг него было не много других детей, которых воспитывали две мамы-лесбиянки. Когда он был маленьким, он представлял своим друзьям Филлис как бабушку", - говорит Лиллиан.

"Мне кажется, ему было так проще, хотя он прекрасно знал, что Филлис - его вторая мама".

"Он всегда называл ее "мама Филлис". Сейчас ему 45 лет, и он по-прежнему так ее называет", - добавляет Лиллиан.

Калифорния легализовала однополые браки в 2008 году. Лиллиан и Филлис поженились на следующий день после принятия закона.

Они не аннулировали усыновление, так что с точки зрения закона они стали матерью и дочкой, вступившими в брак.

"Для нас усыновление существовало лишь на бумаге, так что нам было все равно", - говорит Лиллиан.

Плохие новости

Однако вскоре женщины узнали, что их брак недействителен, поскольку они не аннулировали усыновление.

Более того, в целом ряде штатов США они теоретически могли быть привлечены к уголовной ответственности за инцест, если бы они посетили их, не расторгнув усыновления.

Правообладатель иллюстрации Lillian Faderman Image caption Женщины первый раз вступили в брак в 2008 году

Когда в 2015 году однополые браки были легализованы на всей территории США, юрист посоветовал им аннулировать усыновление и жениться снова. Они так и сделали.

Вскоре просьба появилась у их сына Аврома. "Как только Филлис "отказалась от меня", наш сын понял, что юридически он больше не связан с ней. И он попросил ее усыновить его".

И снова усыновление

Красивая церемония прошла в присутствии жены и сына Аврома.

"Это было нечто особенное, - вспоминает Филлис. - Я пела ему колыбельные, когда он был еще в утробе, и меняла подгузники, когда он был младенцем, а теперь он - взрослый мужчина, и он хочет, чтобы я по закону стала его матерью".

В 2003 году Лиллиан Фадерман рассказала историю своей семьи в автобиографии, вышедшей под названием "Обнаженная в земле обетованной".