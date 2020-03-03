Может ли Конституционный суд проверять Конституцию?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На маршах памяти Бориса Немцова в эти выходные демонстранты выступали против путинских поправок к Конституции России 1993 года

Владимир Путин предложил усложнить процедуру принятия собственных поправок в Конституцию - одобрить их предложат не только россиянам, но и Конституционному суду. В случае отрицательных результатов проверки общероссийское голосование не состоится. Проблема в том, что в прошлом КС уже отказывался анализировать какие-либо изменения основного закона.

Предложения Владимира Путина, которые определяют, как именно будет работать эта реформа, были внесены в Госдуму вечером 2 марта. В них описана процедура, которую поправки должны пройти до того, как президент подпишет окончательный указ об опубликовании новой редакции Конституции.

Законопроект с поправками в Конституцию состоит из трех частей. В первой перечислены сами изменения - изначально Путин предложил 22 пункта, но за полтора месяца их стало заметно больше. Вторая часть закона касается правил общероссийского голосования, на котором россиянам предложат поддержать или отклонить реформу. Третья часть сосредоточена именно на том, как поправки будут вступать в силу.

Согласно действующей Конституции, для того, чтобы изменить 3-8 главы основного закона, необходимо, чтобы правки одобрили Дума, Совет Федерации и две трети региональных парламентов. После этого они вступают в силу, говорится в Конституции.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Валерий Зорькин возглавил Конституционный суда России еще до распада СССР и продержался на посту при четырех президентах

Процедура, предложенная Путиным, от этого отличается. Согласно внесенным поправкам, после того как законопроект о реформе одобрят законодательные собрания в регионах, в силу вступит лишь его третья часть. Сразу после этого президент направит документ в Конституционный суд.

"Конституционный суд обязан дать заключение о соответствии (несоответствии) [законопроекта о поправках] положениям глав 1, 2 и 9 Конституции", - указано в президентских предложениях. Проще говоря, КС должен будет проверить, не нарушают ли какие-либо положения реформы самые важные главы Конституции - об основах конституционного строя, правах и свободах граждан и правилах внесения правок в Конституцию.

В том случае, если суд одобрит законопроект, в силу вступит его вторая часть - это позволит провести общероссийское голосование. Если же суд выскажется против, то голосование не состоится.

Но имеет ли право Конституционный суд анализировать закон?

В прошлом он уже отказывался анализировать конституционность тех или иных поправок в основной закон. В 2014 году группа депутатов Думы просила Конституционный суд проверить, законным ли было объединение Высшего арбитражного суда с Верховным судом. Судьи КС оценку давать не стали, сославшись на отсутствие таких полномочий.

"Вообще хорошо, если бы КС был в праве оценивать новые поправки на соответствие первым двум главам. Но таких полномочий у него нет - ни по Конституции, ни по закону. То, что Путин в своем законе дает КС какие-то поручения что-то сделать - с таким я не сталкивался", - объясняет Би-би-си Илья Шаблинский, доктор юридических наук, специалист по конституционному законодательству.

По словам Шаблинского, чтобы КС мог высказаться о поправках, сначала нужно дать ему такие полномочия: "Для этого, в том числе, надо менять девятую главу Конституции. Если проверка КС - это один из этапов внесения поправок, то нужно менять 136-ю главу Конституции. А ее нельзя менять без Конституционного собрания, поэтому тут тупик".

Сам КС в том же определении об отказе проверять поправки в Конституцию от 2014 года говорил, что в Конституцию и закон о КС можно внести изменения, которые позволят им давать оценку любым поправкам до их вступления в силу. Но сделано этого так и не было.

При этом член рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, декан юридического факультета СПбГУ Сергей Белов, считает, что полномочия для проверки нового закона о поправках КС получит ad hoc ("для этого случая") - на основании статьи 3 того же закона, которая вступает в силу раньше его содержательной и процедурной частей.

"Статья 3 наделяет КС полномочиями оценить на соответствие основному тексту Конституции содержание поправок и процедуру их одобрения общероссийским голосованием. Если КС признает обе эти части закона конституционными и проект получит поддержку на всероссийском голосовании, он вступит в силу в целом и будет имплементирован в Конституцию", - сказал он Би-би-си.

"Если содержание или процедура будут признаны не соответствующими Конституции, поправки вернутся в стадию обсуждения", - добавил Белов. По его мнению, проверка поправок в КС до проведения голосования - лучший вариант.

Один из юристов, близких администрации президента, говорит, что у КС нет полномочий проверять Конституцию и вносимые в нее поправки, но в президентском проекте и не говорится о какой-либо предусмотренной законом о КС процедуре проверки конституционности норм, в рамках которой суд может вынести постановление или определение.

Вместо этого президент предлагает КС вынести свое заключение, но такой судебный акт в законе о КС предусмотрен только для процедуры импичмента президенту - рассмотрения выдвинутого против него обвинения в госзмене или ином тяжком преступлении.

Собеседник Би-би-си полагает, что заключение о поправках к Конституции будет по сути просто выражать мнение большинства судей. По закону судьи не имеют права высказывать мнение в отношении вопросов, которые могут попасть к ним на рассмотрение - но новые нормы Конституции к ним попасть не могут, говорит источник. Фактически, от КС ждут просто совета, которому президент обязуется следовать.

Подобный формат ранее уже опробовал председатель КС Валерий Зорькин, когда совет судей попросил его "проинформировать", соответствует ли Конституции инициатива Совета по правам человека провести независимую экспертизу по делам экс-руководителей ЮКОСа и по факту гибели в СИЗО адвоката Сергея Магнитского.

Валерий Зорькин тогда инициативу поддержал, его развернутый ответ подробно обсуждался в КС и был одобрен им в полном составе.