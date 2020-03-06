Особый режим из-за коронавируса в Москве. Как это будет работать?

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS Image caption Сотрудники скорой помощи на территории медицинского центра "Новомосковский", куда будут госпитализировать пациентов с подозрением на коронавирус COVID-19

В Москве из-за угрозы распространения коронавируса введен "режим повышенной готовности". Указ с такой необычной формулировкой подписал мэр Сергей Собянин. Русская служба Би-би-си разбиралась, как на практике будет работать план городских властей.

Перечень стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу включает 11 государств - Китай, Южную Корею, Иран, Италию, Францию, Германию, Испанию, Швейцарию, Великобританию, Норвегию и США, сообщили днем в пятницу в Роспотребнадзоре.

Согласно указу, жители Москвы, недавно приехавшие из этих стран, должны на 14 дней "самоизолироваться" дома. На этот срок можно получить больничный, не посещая поликлинику.

Тем, кто приехал из других стран, где были зафиксированы случаи коронавируса, нужно сообщить властям о своем прибытии в Россию и оставить контактные данные. При появлении симптомов респираторных заболеваний нужно незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому.

Работодатели должны измерять температуру сотрудников на рабочих местах, а тех, у кого она окажется повышенной, отправлять домой. Работодатель также должен "оказывать содействие" сотрудникам в обеспечении режима самоизоляции на дому.

При этом в указе Собянина никак не прописано, грозят ли какие-то санкции тем, кто эти требования нарушит. Если приехавший из Китая человек не закроется дома на две недели, его начнет искать полиция? Будут ли штрафовать работодателей, которые не меряют температуру работникам?

Чтобы выяснить это Русская служба Би-би-си обратилась к юристам и на горячие линии департамента здравоохранения Москвы и Роструда.

Как будет организована самоизоляция

В указе мэра рекомендуется "сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию" из стран с неблагоприятной ситуацией на горячую линию департамента здравоохранения. Но операторы горячей линии предоставляют противоречивую информацию - одни грозят штрафами за несоблюдение требований, другие - признают, что никаких санкций не последует.

Корреспондент Би-би-си, летевшая транзитом через Италию неделю назад и не испытывавшая после этого никаких симптомов, позвонила на горячую линию мэрии Москвы с вопросом, что делать.

Оператор сказал, что ей необходимо изолировать себя дома.

- Я прилетела неделю назад, мне не давали такой рекомендации. Сказали просто позвонить в скорую, если будут симптомы.

- Да, но в связи с новым указом теперь новая рекомендация.

Далее оператор горячей линии предложила либо "найти анкету", которую нужно было заполнить в аэропорту всем, кто прилетел из Италии и других "опасных" стран, либо продиктовать свои данные снова.

Больничный, по словам работника линии, доставит на дом курьер, он же проверит в загранпаспорте штампы о пересечении границы.

- А насколько это строгая изоляция? Мне можно выходить ненадолго, например, выносить мусор?

- В массовые скопления людей ходить нежелательно.

Корреспонденту Би-би-си, который вернулся из Парижа в прошлую среду - на тот момент там не было коронавирусных больных - в пятницу сообщили, что он обязан оставаться в самоизоляции в течение еще пяти дней.

Сотрудница горячей линии поинтересовалась, понадобится ли корреспонденту больничный: "Если нужно, то звоните нам, диктуйте данные загранпаспорта и полиса". Больничный, по ее словам, доставят в ближайший к дому МФЦ - забрать его можно будет после окончания самоизоляции.

Нарушение правил самоизоляции "карается законом, указом мэра Москвы", предупредила сотрудница: "Вот нам звонил мужчина, сказал, что мусор вынес - его оштрафовали на 500 рублей, в следующий раз сказали, что отвезут в изолятор".

По данным горячей линии, самоизолированный больной вообще не имеет права покидать квартиру - даже чтобы сходить за продуктами. "Насколько я понимаю, вам кто-то должен их доставлять - друзья, родственники. Так что сидите дома, не выходите и под камеру не попадайте", - объяснила она.

Никаких личных данных у корреспондента при этом не спросили.

В третьем случае корреспондент Би-би-си сказал оператору, что планирует поездку в Германию и спросил, что делать по возвращении. Оператор ответила, что нужно будет самоизолироваться дома, а на вопрос о возможности быть оштрафованным за несоблюдение требований ответила так: "Нет, никто вас не посадит в тюрьму. Никто не вправе вас заставить. Это рекомендации".

В пресс-службе ГУ МВД по Москве Би-би-си также сообщили, что полиция не имеет права никак наказывать тех, кто нарушит режим самоизоляции.

"В кодексе ни об административных правонарушениях, ни об уголовных такого нет, мы не имеем права выписывать ничего", - пояснил сотрудник пресс-службы.

Департамент здравоохранения выдает "предписания", добавил он.

Инфекционист Евгений Тимаков:

"Для профилактики распространения вируса все меры, которые прописаны в указе, с точки зрения вирусологии и механизмов распространения вирусов, резонны и эффективны. Чтобы не допустить эпидемию любой инфекции, нужно убрать ее источник, переносчиков и восприимчивых к ней людей.

Восприимчивых людей мы убрать не можем, потому что пока нет вакцины. Но мы можем воздействовать на пути передачи инфекции. Изолировать. У нас идет четкий контроль за людьми, которые прилетают из-за границы, о них знают врачи. Границы были закрыты частично даже превентивно. И эти меры показали себя эффективными: внутренних очагов инфекции у нас нет.

В аэропорту проверяется активная инфекция, в инкубационном периоде за этими гражданами тоже ведется наблюдение. И граждане, прилетая, должны нести ответственность за свои действия, и для этого в аэропорту оформляются сразу больничные листы на две недели, в самоизоляции на 14 дней. Либо в медицинском учреждении при наличии каких-то признаков заболевания.

Все его контакты, если он заболеет, тоже будут находиться под наблюдением".

Оформление больничных

В указе Собянина говорится, что департамент здравоохранения Москвы должен обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для тех, кто приехал из стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

Врачи при необходимости выдают больничные листы прямо в аэропортах тем, кто прибывает из Китая, Южной Кореи и Ирана.

Тем, кто возвращается из других стран с неблагоприятной ситуацией, рекомендуют не посещать поликлинику и не вызывать врача на дом, а обратиться на горячую линию департамента здравоохранения - в течение двух дней курьер доставит больничный лист на дом.

"Больничные листы будут выдаваться независимо от самочувствия, даже здоровым людям", - говорится в записи в блоге Собянина.

В этих случаях работодатели должны платить работникам как при обычном больничном по болезни, пояснили в пресс-службе Минтруда.

"Сейчас, если работник выходит на больничный, он получает равную оплату вне зависимости от того, по болезни это произошло или вследствие карантина", - сообщили в Минтруде (цитата по РИА Новости).

Законно ли это?

Указ Собянина основан на федеральном законе "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который, как следует из названия, регулирует чрезвычайные ситуации, имеющие природное или техногенное происхождение. Закон не описывает возможные действия органов власти при угрозе распространения инфекционных заболеваний.

"Поскольку такие ситуации в нашей жизни редки, опыта применения законодательства о чрезвычайных ситуациях практически нет, я боюсь, что в этой ситуации, конечно, нарушения прав человека возможны.

Потому что если ситуация действительно станет какой-то чрезвычайной, то правоприменители могут применять, как это говорят, избыточные меры государственного воздействия. То есть возможность для произвола конечно есть. Но насколько это далеко зайдет, предсказать невозможно", - сказал Би-би-си директор московской коллегии адвокатов "Липцер, Ставицкая и партнеры" Дмитрий Аграновский.

Media playback is unsupported on your device Карантин в Москве: рассказы людей, у которых подозревают коронавирус

Ранее в Санкт-Петербурге четыре человека, у которых было подозрение на коронавирус, самовольно покинули больницу, в которой находились на карантине. Двое вернулись после уговоров врачей, а еще двух вернули в карантин принудительно - решением суда.

Партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Вадим Клювгант, отвечая на вопрос Би-би-си о том, имеет ли глава субъекта федерации (Собянин) право издавать подзаконные акты, ограничивающие права и свободы граждан, сказал, что он может это делать "в пределах своих полномочий".

"Важно тут одно: чтобы все эти ограничения соответствовали общему принципу, который опять-таки закреплен в конституции, в статье 55: любые ограничения прав и свобод могут осуществляться только в конституционно значимых интересах, - сказал Клювгант. - Если всему этому соответствуют решения, которые принимает глава субъекта федерации, и он не превышает свои полномочия, значит, это имеет обязательную силу. Споры все в суд по этому вопросу".

По мнению главы правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, режим повышенной готовности по закону распространяется только на представителей власти и не может порождать какие-либо обязанности для кого бы то ни было другого, включая граждан и юридических лиц. "Тем не менее мэр Собянин своим указом не только возлагает обязанности на граждан, но и существенно ограничивает их в конституционных правах", - написал Чиков в своем телеграм-канале.

Кроме того, указывает Чиков, москвичам предписывается при наличии респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью, но по закону медицинское вмешательство возможно только на добровольной основе.

"Случаи принудительного оказания медицинской помощи прямо указаны и не могут толковаться расширительно: это случаи психического заболевания, заболевания туберкулезом, наркоманией", - написал Чиков.

Ответственность работодателей и мытье рук

Указ Собянина обязывает всех московских работодателей обеспечить измерение температуры тела сотрудников и отстранять от работы тех, у кого она повышена, а также оказывать сотрудникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому.

Ответственность за несоблюдение этих требований в указе не прописана.

На горячей линии Роструда и госинспекции труда по Москве, которая была создана для ответов на вопросы работников и работодателей о коронавирусе, на уточняющий вопрос Би-би-си ответили так: "В Роспотребнадзор обратитесь. У нас нет никаких комментариев по данному вопросу, нет никаких положений или разъяснений. К сожалению, мы можем дать только общие рекомендации, такие как мытье рук".

Компании, опрошенные Би-би-си, заверили, что внимательно следят за ситуацией с коронавирусом, информируют своих сотрудников о мерах безопасности и рекомендуют им обращаться к врачу при недомогании.

В Раффайзенбанке рассказали, что усилили режим уборки и установили в отделениях банка дополнительные станции дезинфекции рук. Для своих сотрудников компания ввела ограничение на командировки в Китай и другие регионы повышенного риска, а также на проведение конференций, мероприятий и очных тренингов.

В сети гипермаркетов "Лента" сообщили, что продезинфицировали тележки для покупателей и стали чаще дезинфицировать бытовые помещения и торговые залы, а в сети магазинов "Вкусвилл" заявили, что выдали всем сотрудникам маски и бесконтактные термометры. "Ношение масок не обязательно, на усмотрение сотрудников. Медосмотр в рознице и так обязателен, мы напоминали нашим сотрудникам об обязательном измерении температуры тоже. При малейших симптомах ОРВИ - меняем сотрудника, вызываем смену", - рассказали в компании.

В "Яндексе" отметили, что собираются пополнить аптечки антисептическими средствами, салфетками и масками. "И, пользуясь случаем, хотим напомнить всем - мойте руки, чаще мойте руки", - сказали в пресс-службе интернет-компании.

По словам представителя пресс-службы Московского региона МТС, компания активно использует формат удаленной работы.

В пресс-службе "Мегафона" рассказали, что в офисе регулярно проводится санитарная обработка, сотрудникам рекомендовано обращаться к врачу при первом недомогании и оставаться дома в случае плохого самочувствия. Также всем рекомендовано отложить личные путешествия в страны, входящие в группу риска.