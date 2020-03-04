Москва подготовила план борьбы с коронавирусом: план "Б" предусматривает карантин

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Московская мэрия приняла план действий против распространения коронавируса. Он состоит из плана "А" - что делать для предотвращения появления коронавируса и плана "Б" - что делать после выявления первого случая заболевания. Первый случай коронавируса в Москве был зафиксирован 2 марта, план "Б" вступил в силу. Чего ждать жителям города?

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил разработать план действий 20 февраля, а 28 февраля документ был разослан по инстанциям за подписью заместителя мэра по социальному развитию Анастасии Раковой.

Два источника Би-би-си - в мэрии и подрядной организации одного из департаментов мэрии Москвы - подтвердили подлинность документа. Такую же бумагу корреспонденту Би-би-си показали в санитарном пункте Ярославского вокзала.

Мягкие меры: дезинфекция фасадов и измерение температуры

Меры по борьбе с вирусом из уже не актуального плана "А" предусматривают измерение температуры пассажиров всех рейсов во всех аэропортах Москвы и области с 28 февраля. У всех пассажиров с повышенной температурой должны брать пробу на коронавирус и просить их заполнить анкету.

План "А" также предусматривает ежедневное проведение той же процедуры в детских садах, школах и колледжах. Дети с повышенной температурой не должны допускаться к занятиям.

Департаменту транспорта поручено составить "дорожную карту" по организации измерения температуры в метро.

На Ленинградском вокзале сотрудники охраны сказали Би-би-си, что прибывающие в столицу поезда встречают с "портативными инфрадатчиками" для измерения температуры. Впрочем, приехавший сразу после этого разговора поезд из Санкт-Петербурга люди со специальными приборами не встречали.

Департаменту образования и науки Москвы поручено закупить и разместить в образовательных организациях системы мобильного обеззараживания помещений. А департамент ЖКХ должен, согласно плану "А", дезинфицировать фасады домов, улицы и подъезды (у Би-би-си нет достоверной информации о том, исполняется ли это указание).

По плану "А" уже с 28 февраля в Москве должны были отменить все международные спортивные, культурные, научные мероприятия. Однако департамент спорта заявлял, что такого запрета не было. "Все запланированные в городе спортивные мероприятия, в том числе международного характера, проводятся в соответствии с единым календарным планом с учетом соблюдения дополнительных мер по профилактике сезонных заболеваний. Официального распоряжения об отмене мероприятий не принималось", - говорил руководитель департамента Алексей Кондаранцев.

Московские фестивали также пока не отменены. "На данный момент речи об отмене массовых мероприятий в столице в связи с коронавирусом не идет", - заявлял 3 марта глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Правда, в школах отменили выездные мероприятия и занятия в бассейнах.

План также предусматривал открытие стационаров-изоляторов в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, ГКБ №52 и больницы в Коммунарке - они работают, там уже принимали первых пациентов с коронавирусом, их друзей и родственников.

Департаменту торговли и услуг поручено утвердить "дорожную карту" для поддержания стратегического запаса продуктов питания, департаменту здравоохранения - поддерживать стратегический запас медицинских изделий, лекарств и средств индивидуальной защиты.

Кроме того, по плану "А" аппарат мэра должен подготовить информационную кампанию по коронавирусу.

Жесткие меры: вплоть до карантина и режима ЧС

После выявления первого заболевшего "противокоронавирусные" меры усиливаются, вступает в силу план "Б" - точные сроки его введения в тексте не прописаны, но фактически он уже вступил в силу.

По плану "Б", департамент информационных технологий должен разработать и вести базы данных о зонах распространения коронавируса. Туда будут внесены данные о местах проживания, работы и посещения больных коронавирусом, полученные с использованием видеонаблюдения и геоинформационных технологий.

Также мэрия получит список людей, которые близко контактировали с зараженным в течение последних 14 дней. Ведомство должно будет отправить им SMS- и push-уведомления.

Квартиры всех заболевших после их госпитализации должны дезинфицировать. Согласно документу, их соседям будет запрещено покидать квартиру, а у подъезда установят охрану. На домашний карантин поместят также друзей и знакомых зараженных, которые контактировали с ними в течение последних 14 дней, а также одноклассников их детей. В школах, где учатся дети заболевших, введут карантин.

Полную дезинфекцию должны проводить в кафе, торговых центрах и фитнес-центрах, которые посещали заболевшие и члены их семей.

В плане предусмотрено и объявление городского карантина - сроки и условия его введения не указаны.

В этом случае будут закрыты все образовательные учреждения, музеи, театры, выставочные залы, кинотеатры и другие учреждения.

Будут полностью запрещены спортивные мероприятия, закрыты стадионы и спортивные площадки.

В документе отдельно оговаривается, что после введения карантина будут закрыты все ярмарки и рынки, а также фестивали "Московские сезоны".

Городских чиновников переведут на удаленную работу, то же порекомендуют сделать и владельцам и руководителям частного бизнеса.

Городские поликлиники переведут на обслуживание на дому.

Вагоны метро будут дезинфицировать 4 раза в сутки, автобусы и троллейбусы - на конечных станциях маршрута и по окончании смены. Машины каршеринга и такси должны дезинфицировать каждый день.

Мусор из дворов будут вывозить чаще, а также организуют дезинфекцию контейнерных площадок.

Беспризорных домашних животных будут изолировать.

"Социальные патрули" будут бесконтактными термометрами измерять температуру людям без определенного места жительства. Жить на вокзалах и подземных переходах им запретят, но о специальных карантинах для них в документе ничего не написано.

Департамент торговли и услуг должен сделать запасы продовольствия в магазинах и в случае необходимости перевести их на особый режим работы (какой - не указано).

По "особому решению" в Москве могут ввести чрезвычайное положение - прекратить работу общественного транспорта, закрыть въезд и выезд, ввести комендантский час и патрулирование улиц.

В мэрии пока не знают, при каких условиях в столице может быть введен карантин. "Мы наблюдаем за развитием ситуации вместе с вами. Как поведет себя вирус, как он будет распространяться - непонятно", - сказал Би-би-си сотрудник мэрии, попросивший об анонимности. Это решение будет принято на федеральном уровне, добавил он.