Праймериз по-белорусски: кто поспорит с Лукашенко на выборах

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Павел Северинец (на фото - с мегафоном) известен соотечественникам как лидер уличных протестных акций

Белорусская оппозиция начала процедуру праймериз для определения единого кандидата - соперника Александра Лукашенко на президентских выборах летом 2020 года.

Впрочем, уже известно, что единый от оппозиции кандидат не будет единственным.

Экс-депутату Анне Канопацкой, которую СМИ еще недавно называли представителем оппозиции в белорусском парламенте, отказали в поддержке ведущие оппозиционные структуры.

На пресс-конференции 4 марта исполняющий обязанности руководителя штаба "Народное голосование" (праймериз) Алексей Сигаев заявил, что Канопацкую не поддержали несколько участников общего штабного голосования.

К процедуре праймериз допущены зампредседателя партии Белорусского народного фронта Алексей Янукевич; председатель Объединенной гражданской партии Николай Козлов; сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" (БХД) Павел Северинец; глава движения "За Свободу" Юрий Губаревич; сопредседатель оргкомитета БХД Ольга Ковалькова.

Все претенденты - представители структур, подписавших ранее соглашение о проведении праймериз для определения единого оппозиционного кандидата на предстоящих нынешним летом президентских выборах.

Антифеминист, антилукашенковец

Белорусской публике, не приобщенной к деятельности оппозиционных структур, имена участников праймериз мало что говорят.

Более иных известен 40-летний Павел Северинец - последовательный оппозиционер, некогда лидер "Молодого фронта", собравший большое число сторонников и почитателей во время организованной фронтом молодежной акции "Диджеи Возрождения".

Северинец дважды отбывал "политическую ссылку" - за оппозиционную деятельность был приговорен к нескольким срокам поднадзорного труда на лесоповале под Полоцком и в деревне Куплин под Брестом; многократно отбывал административные аресты.

Во время недавних декабрьских акций протеста против подписания интеграционных соглашений Белоруссии с Россией Павел Северинец возглавил уличные акции в Минске.

Скандальные высказывания против феминизма и ЛГБТ не добавили популярности Северинцу-политику, но добавили ему, пожалуй, больше известности, чем десять ранее написанных им книг.

Под предлогом встречи с читателями Северинец активно посещает регионы - поддержка регионов является одним из условий победы в праймериз. Он активен в соцсетях, где также способен обеспечить себе преимущество в "народном голосовании".

Северинец призывает провести президентские выборы без участия Лукашенко и главы центризбиркома Беларуси Лидии Ермошиной.

Он зовет на уличные акции не в день подведения итогов голосования, а сразу после объявления начала избирательной кампании - дабы обеспечить в избирательных комиссиях присутствие оппозиционных активистов и независимых наблюдателей, предупредить власти о недопустимости фальсификаций.

Впрочем, программу "единого кандидата" и стратегию действий во время избирательной кампании штаб праймериз обещает выработать через некоторое время.

За перемены законными методами

Отстраненная от организованного оппозицией голосования Анна Канопацкая в недавних интервью назвала это "игрой без правил". Канопацкая выступает за перемены "законными методами".

Правообладатель иллюстрации SVABODA.ORG Image caption На кандидатуре Анны Канопацкой, бывшего депутата Верховного совета, члены штаба оппозиционных праймериз поставили крест с самого начала. Слева направо на фото: Николай Козлов, Юрий Губаревич, Анна Канопацкая (не зарегистрированная штабом), Алексей Янукевич, Ольга Ковалькова и Павел Северинец.

"Да, я великолепно отдаю себе отчет, что сегодня в Беларуси демократических выборов нет. Но я не могу позволить себе сейчас не использовать те возможности, которые дает избирательная кампания, - говорила она в недавнем интервью интернет-газете "Солидарность". - Мы должны иметь законные способы смены власти".

Пока неизвестно, будет ли Канопацкая, которая после работы в парламенте дважды отказалась от предложений работать в правительстве и сейчас занимается юридическими консультациями для австрийской компании Polytechnik Luft-und Feuerungstechnik GmbH, претендовать на кресло президента без поддержки объединенного оппозиционного блока.

День рождения Лукашенко

Президентские выборы в Беларуси предположительно состоятся 30 августа, в день рождения Александра Лукашенко.

Бессменный белорусский президент заявил, что будет в них участвовать - и даже примет участие в следующих, если здоровье позволит и если "народ попросит".

К участию в выборах готовится либерально-демократическая партия - ее лидеров наблюдатели называют традиционными спарринг-партнерами Лукашенко.

О возможном участии вне процедуры праймериз заявили руководитель оппозиционной БСДГ (одна из белорусских социал-демократических партий) Сергей Черечень и лидер независимых профсоюзов Александр Ярошук.

Еще как минимум 30 инициативных групп с 30 кандидатами в президенты обещает зарегистрировать экс-кандидат в президенты на выборах 2010 года Николай Статкевич. Из-за непогашенной судимости за протесты в 2010-м сам он не может быть зарегистрирован как кандидат.

По плану Статкевича, его кандидаты и инициативные группы начнут протесты с требованием проведения выборов без участия Лукашенко, но с участием Статкевича и других политиков, ограниченных в правах.

Эксперты полагают, что план Статкевича может быть хорош для популяризации оппозиционных идей в период "вольностей" избирательной кампании, но может быть плох, если испугает обывателя радикализмом уличных лозунгов и протестов.

Сомнения наблюдателей вызывает также заявленная массовость - уличные акции оппозиции даже при объединении ресурсов разных структур в последнее время не собирали многотысячные колонны.

Почему белорусская оппозиция не договорится?

Наблюдатели в Минске отмечают в нынешних действиях оппозиции определенный прогресс: впервые после президентских выборов 2006 года хотя бы пять структур - достаточно авторитетных по оппозиционным меркам - договорились определить сильнейшего из своих рядов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В одной из заметных оппозиционных акций последнего времени - в декабре 2019-го - приняли участие менее тысячи граждан.

"Понятно, что это условно единый кандидат", - говорит Александр Класковский, эксперт "Белорусских новостей".

Белорусская оппозиция слишком разношерстна, чтобы объединиться на общей платформе, объясняет он.

Особняком, например, идет движение "Говори правду", чей лидер Татьяна Короткевич пыталась противостоять Лукашенко на президентских выборах 2015 года. "У них идеология мирных перемен, и за это остальная оппозиция клеймит их как ренегатов, прислужников режима. Партия "Справедливый мир" (бывшие коммунисты) считает оппозиционный мейнстрим слишком прозападным", - отмечает Александр Класковский.

"Хотя на самом деле, я думаю, за этой разобщенностью кроется неверие в победу на выборах, - говорит аналитик. - Разобщенность оппозиции в авторитарных странах - явление распространенное. Но опыт многих стран показывает, что оппоненты режима объединяются, когда понимают: стоит сжать пальцы в кулак и собрать всё воедино, как режим зашатается и рухнет. В Беларуси сейчас не тот момент. Белорусская оппозиция слишком слаба, режим Лукашенко достаточно силен и чувствует себя уверенно, имеет мощный силовой кулак".

"Поэтому оппозиция хотя и декларирует боевые лозунги, но каждая структура и каждый лидер стараются решить какие-то свои локальные задачи", - констатирует Александр Класковский.