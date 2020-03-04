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Верховная Рада Украины отправила в отставку правительство Алексея Гончарука, проработавшее всего полгода. Новым премьером стал Денис Шмыгаль, занимавший в кабинете Гончарука пост вице-премьера.

Би-би-си объясняет, что произошло в Киеве, в 100 и 500 словах.

Формально Украина является парламентско-президентской республикой, в которой влияние президента на внутреннюю политику и экономику ограничено.

В реальности же Владимир Зеленский выступает главным элементом всей политической системы, и только его воля позволила малоизвестному юристу Алексею Гончаруку стать премьером после внеочередных парламентских выборов летом прошлого года.

Еще в начале работы правительства Зеленский обещал, что после Нового года самый молодой в истории Украины кабинет Гончарука, в компетентности некоторых членов которого и так сомневались критики, ждет кадровое усиление.

Однако спад экономики, ряд пиар-провалов власти и, возможно, главное - падение рейтингов не только правительства, но и лично Зеленского, заставили президента пойти на полное переформатирование кабинета министров.

Слухи о возможной отставке правительства Гончарука гуляли в киевских кулуарах уже несколько недель. Однако сам премьер до последнего дня на посту излучал оптимизм и уверял журналистов, что консультации о его политическом будущем продолжаются.

Тем временем киевские СМИ писали о собеседованиях, которые якобы проводит администрация президента с потенциальными сменщиками Гончарука.

Гончарук - самый молодой премьер в истории Украины, постоянный автор видеоблога "Чашка премьера", ездок по коридорам правительства на электросамокате и живое олицетворение кадровых лифтов при президенте Зеленском. Причин, по которым он лишился кресла, несколько.

Уже который месяц на Украине фиксируется спад промышленного производства, а объемы невыполнения бюджета за первые два месяца этого года достигли 16 млрд гривен (40 млрд рублей). На этом фоне обещания правительства обеспечить 40-процентный экономический рост Украины за следующие пять лет выглядели нереалистично.

"Мы постоянно слышали про экономический прыжок, но есть впечатление, что экономика брала разгон, споткнулась и рискует проехаться лицом по земле", - заявил в среду в парламенте Владимир Зеленский, обрушившийся на правительство Гончарука с неожиданно жесткой критикой.

За последние несколько месяцев власть допустила сразу несколько пиар-провалов.

Бурю возмущения вызвала новость о громадных по местным меркам премиях, которые по итогам прошлого года получили члены правительства. Неудовлетворительную разъяснительную работу кабмина с населением считают причиной массовых выступлений жителей сразу нескольких украинских регионов против приезда эвакуированных из Китая земляков, кульминацией которого стал "новосанжарский бунт".

Источники Би-би-си в украинской власти утверждают, что не последней причиной полного переформатирования правительства стала конкуренция между группами влияния в окружении Зеленского.

Позиции Гончарука заметно пошатнулись после недавней отставки главы офиса президента Андрея Богдана, считавшегося покровителем премьера.

А слова Зеленского на внеочередном заседании парламента "Это правительство новых лиц, но лиц - мало. Нужны новые мозги и новые сердца", - это президентский "привет" членам его команды, которые не обеспечили быстрого результата в виде заметного повышения уровня жизни маленького украинца или массовых посадок топ-коррупционеров.

Впору говорить и о мировоззренческом перевороте в кадровой политике Зеленского.

Недавнее интервью президента, в котором он говорил, что в правительстве не хватает людей, "обладающих опытом и пониманием в разных сферах", показало, что он склонен отказаться от ориентации на молодых, неопытных, но непричастных к "старым схемам" выдвиженцев. Во время выступления в Раде в среду Зеленский сетовал, что временами ему приходится быть то кризисным менеджером, то нянькой для отдельных министерств.

Новая ставка Зеленского на опыт в противовес молодости видна и в том, что до последних дней едва ли самым вероятным кандидатом в премьеры называли Сергея Тигипко - 60-летнего олигарха, первый приход в украинскую власть которого состоялся еще в середине 90-х.

Наконец, данные последних социологических исследований показывали обвал в рейтинге поддержки правительства Гончарука. Февральский опрос Центра Разумкова показал, что доверяют правительству всего 28% респондентов - по сравнению с 57% в сентябре прошлого года.

Тот же опрос засвидетельствовал, что лишь четверть украинцев считают, что события в стране развиваются в правильном направлении - в сентябре 2019-го так считали 57% украинцев.

Заметно просели и электоральные рейтинги президента Зеленского - несмотря на то, что он остается фаворитом гипотетических президентских выборов.

Для власти, которая не скрывала, что в своей деятельности она опирается на данные социсследований, эти сигналы были явно тревожными. В этом смысле отставка правительства Гончарука полностью подконтрольным Зеленским парламентом может рассматриваться и как сброс президентом имиджевого негатива, способного повредить лично ему.