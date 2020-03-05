Конституционный суд разрешит России не платить по решениям международных судов

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Михаил Ходорковский был приговорен в 2005 году к 9 годам заключения

Конституционный суд России сможет блокировать исполнение решений любых иностранных и международных судов, в том числе третейских, которые рассматривают споры с Россией. Поправка в Конституцию направлена на отказ в выплате 50 млрд долларов экс-акционерам компании ЮКОС, присужденных Гаагским арбитражем, а также неисполнение решений по актуальным спорам России с Украиной, иностранными компаниями и гражданами.

Освобождать Российскую Федерацию от обязанности исполнять вступившие в силу решения иностранных и международных судов КС будет по запросу президента на основании новых полномочий, закрепленных в ст. 125 Конституции. Внести соответствующую поправку комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал после того, как 18 февраля апелляционный суд Нидерландов оставил в силе решение международного арбитража в Гааге, по которому Россия должна экс-акционерам ЮКОСа 50 млрд долларов.

Аналогичная реакция российских властей ранее последовала на решение Европейского суда по правам человека, присудившего экс-акционерам ЮКОСа компенсацию 1,9 млрд евро. Это постановление было заблокировано КС в 2015 году, но в законе о Конституционном суде тогда появилась лишь специальная глава ХIII, касающаяся решений международных органов по защите прав и свобод человека (ЕСПЧ и ряда комитетов ООН).

Эти решения КС может признавать противоречащими Конституции. В поправке говорится, что решения межгосударственных органов, принятых на основании положений международных договоров, суд будет проверять на соответствие конституции. При этом решения иностранного или международного (межгосударственного) суда или третейского суда (арбитража) могут быть признаны противоречащими не Конституции, а "основам публичного правопорядка", определение которого в Основном законе вообще отсутствует.

О каких судах и делах идет речь?

Новая поправка к Конституции не только распространяет тот же механизм на любые, в том числе коммерческие споры с Россией, но и расширяет формальные основания для неисполнения вынесенных по ним решений. Она касается всех, кто спорит против России за рубежом в арбитражах и судах: иностранных инвесторов, подрядчиков, поставщиков, граждан и компаний, говорят опрошенные Би-би-си юристы.

В списке актуальных споров - дела экс-сенатора Сергея Пугачева, иски по "украинским делам" Ощадбанка, компаний "Эверест" и "Укрнафта", а также "Нафтогаза" и других, которые ведут споры в арбитраже ad hoc по правилам Комиссии ООН по праву международной торговли (UNCITRAL). При этом под действие поправки попадают суды, связанные со спором по Крыму, Международный суд ООН и арбитражи по Конвенции по морскому праву.

"Такая поправка подрывает существующий механизм разрешения международных споров и затрагивает в том числе решения Евразийской экономической комиссии и Суда ЕАЭС, Экономического суда СНГ", говорит глава аналитической службы "Пепеляев групп" Вадим Зарипов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

К чему это приведет?

"Вряд ли Россия станет правовым изгоем, но такая поправка серьезно дисконтирует значение международных договоренностей с Россией, поскольку исполнение условий договора не обеспечено в полной мере", - говорит Зарипов.

"Поправка направлена не только на известный частный случай (взыскание по делу ЮКОСа), но и на защиту госсобственности в целом. Масштабное огосударствление российской экономики поставило собственность РФ за рубежом в более уязвимое для иностранных кредиторов положение. Притязания могут быть разными, в том числе с неожиданных сторон", - говорит глава аналитической службы юрфирмы "Инфралекс" Ольга Плешанова.

Применить оговорку о публичном порядке и отказать в признании решения иностранного суда или арбитража сейчас могут российские арбитражные суды, отмечает она.

Но практика показывает, что противоречие публичному порядку как основание для отказа в признании решений фигурирует все чаще. По идее, отказываться признавать и исполнять иностранные решения можно и без КС, однако поправка в Конституцию может значительно упростить ситуацию: обжаловать его решение нельзя, то есть отказ признать иностранное решение сразу станет окончательным.

"Это исключит хождение по инстанциям, способное подвесить ситуацию на несколько месяцев и даже лет. Во-вторых, повышается авторитет отказов - он выйдет на уровень конституционного правосудия. В-третьих, проще будет сформировать правовые позиции, которые упростят вынесение решений КС по похожим делам", - считает Плешанова. Внесение такой поправки в Конституцию показывает, насколько актуальным становится вопрос защиты российской государственной собственности за рубежом, говорит она.

Отказ в признании и приведении в исполнение иностранных судебных и арбитражных решений не требует санкции КС, по действующему праву это делает арбитражный суд субъекта РФ", - говорит юрист "Международной Агоры" Кирилл Коротеев. - Если авторы имеют в виду Международный трибунал по морскому праву или Международный суд ООН, то ссылки на российскую Конституцию там ни на кого не произведут впечатление. Это признано с 1930-х годов в международном праве, что нельзя ссылаться на национальное право в обоснование неисполнения международных норм".

Именно в этих судах, отмечает эксперт, рассматриваются сейчас дела Украины против России, в частности, касающиеся Керченского моста.

"По факту решения против России в России и так не исполнялись. Они могут не исполняться по основаниям, предусмотренным Нью-Йоркской конвенцией и российским Арбитражно-процессуальным кодексом, а также договорам о признании иностранных судебных решений с конкретными странами", - сказал Би-би-си эксперт по международному арбитражу на условиях анонимности, сославшись на то, что не уполномочен комментировать этот вопрос.

Например, молдавская строительная компания "Бадприм" в 2013 году получила решение Стокгольмского арбитража против правительства России на 1,8 млн евро долга за работы по строительству таможенного поста в Калининграде и в 2015 году обратилась за исполнением решения в России.

Дело тянулось до 2017 года, потом его перевели в закрытое заседание и прекратили по причине, которая не обнародовалась, рассказывает эксперт. По его словам, это была единственная из последних попыток исполнить решение против России в России.

Что такое публичный правопорядок?

"Поправка не согласуется не только со статьёй 15 Конституции, но и с компетенцией Конституционного суда", - считает доцент ВШЭ, эксперт по международному праву Глеб Богуш. - Она позволяет не исполнять решение по делу ЮКОСа и все, что не нравится российским властям, поскольку в новой норме нет требования о противоречии Конституции".

В Конституции есть основы конституционного строя, но нет упоминания о публичном правопорядке, добавил эксперт.

"В комитете Госдумы завили, что речь идет об "основах правопорядка", которые включают в себя "основополагающие, фундаментальные принципы российского права", прежде всего конституционные, но также и принципы гражданского права. Например, "равенство участников отношений и форм собственности, свобода договора, недопустимость произвольного вмешательства в частные дела, обеспечение восстановления нарушенного права, а также добросовестность участников отношений".

Кроме того, речь идет и об "общепризнанных принципах и нормах международного права, которые являются частью российской правовой системы, включая правовые стандарты прав человека". Именно такую стратегию невыплаты долга по делу ЮКОСа предлагал применить после вынесения решения ЕСПЧ в 2014 году покойный учитель Владимира Путина, профессор юрфака СПбГУ Валерий Мусин.

На сенатских чтениях в КС, где обсуждались отношения со Страсбургом, он заявил, что международные и иностранные суды не могут обязать государство действовать "вопреки его публичному порядку", уточнив, что речь идет о "конституционных принципах, которые каждое государство интерпретирует в соответствии со своими национальными ценностями".

В России интерпретатором "публичного порядка" выступает КС, пояснил тогда Валерий Мусин, подчеркнув, что решение по делу ЮКОСа Россия обязана исполнять "только при условии, если оно не противоречит "публичному порядку" РФ". Валерий Зорькин тогда поддержал эту идею, заявив, что конечная точка отсчета - это все же национальный порядок, а не Европейская конвенция.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Валерий Зорькин возглавил Конституционный суд России еще до распада СССР и продержался на посту при четырех президентах

Понятие публичного правопорядка существует почти во всех юрисдикциях", - заявил журналистам глава думского комитета и соватор поправки Павел Крашенинников. - Например, где-то можно наркотиками торговать. У нас можно, но уголовно наказуемо. Это основа общественного порядка".

Инициаторы поправки указывают, что отказывать в исполнении решений иностранных судов Россия будет "в исключительных случаях". То же самое заявлял КС и в отношении решений ЕСПЧ, на практике они признавались неисполнимыми дважды: по делу ЮКОСа и о праве заключенных голосовать на выборах.