Правообладатель иллюстрации Getty Images

Авиакомпании всего мира готовятся к масштабному кризису из-за коронавируса, который уже вынудил их сократить перевозки пассажиров. Отрасли, едва вставшей на крыло после кризиса, грозят многомиллиардные убытки и худший год за последнее десятилетие.

Первой жертвой стала в четверг региональная британская компания Flybe, давно висевшая на волоске от банкротства. Коронавирус оказался последней каплей.

Другие пока держатся, однако тучи сгущаются с каждым днем. Еще две недели назад Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) оценивала сокращение оборота авиакомпаний из-за вспышки вируса в 30 млрд долларов. К 5 марта цифра выросла вдвое до 63 млрд долларов.

И это в лучшем случае. Если же распространение вируса сдержать не удастся, потери превысят первоначальную оценку вчетверо и достигнут 113 млрд долларов.

"Ситуация чрезвычайная, - сказал глава IATA Александр де Жуньяк. - События развиваются по сценарию, почти не имеющему прецедентов. За какие-то два месяца перспективы отрасли во всем мире резко ухудшились".

А все так хорошо начиналось.

После кошмарных нулевых, с их терактами в США, вспышкой атипичной пневмонии SARS, ценовой войной со стороны лоукостеров и мировым финансовым кризисом, 2010-е стали для авиакомпаний десятилетием ренессанса. Они оправились благодаря сокращению издержек путем слияний и ввиду увеличения спроса на авиаперевозки, прежде всего со стороны китайцев, которые, разбогатев, отправились путешествовать по миру.

Рост продолжался, и, казалось, худшее позади. И пусть 2019 год не оправдал ожиданий из-за торговых войн, брексита и прочих геополитических проблем, он все же был прибыльным, а 2020-й не предвещал ничего плохого. Даже наоборот.

Перед новым годом IATA выпустила радужный прогноз: мировая авиация готовилась увеличить выручку на 4% до 870 млрд долларов и заработать почти 30 млрд чистой прибыли.

Прошло два месяца, и речь зашла уже не о прибыли, а о выживании.

Первая жертва

Британская Flybe летала на небольших Embraer из мелких региональных аэропортов, и ее крах не только лишит работы 2400 сотрудников, но и поставит под удар экономику этих зачастую отдаленных регионов.

Правообладатель иллюстрации Reuters

Flybe столкнулась с трудностями еще в прошлом году. Консорциум с участием авиаперевозчика Virgin Atlantic выкупил ее и пообещал оживить бизнес, если власти помогут дотацией на 100 млн и налоговыми послаблениями. Конкуренты, включая British Airways, возмутились, и правительство денег не дало.

Компания обанкротилась, став первой жертвой коронавируса в авиации. Как и с людьми, в бизнесе в группу риска прежде всего попадают наиболее ослабленные.

Virgin Atlantic сейчас не до Flybe. Она специализируется на дальних направлениях, и они пострадали более других из-за отмены рейсов в Азию и США. Предзаказ билетов рухнул на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и Virgin Atlantic отправила сотрудников в неоплачиваемые отпуска, приостановила набор персонала и на 4 месяца урезала зарплату руководству.

Ее конкуренты не в лучшем положении.

British Airways, KLM, Lufthansa, United и другие международные перевозчики урезают маршрутную сеть, замораживают инвестиции и найм. "Аэрофлот" сократил частоту полетов на некоторых направлениях и приостановил рейсы в Гонконг.

Лоукостеры не отстают. Ryanair, EasyJet и Wizz Air уже объявили об аналогичных мерах. Российская "Победа" уменьшила число вылетов в итальянские города.

Дешевый керосин

И если вирус продолжит триумфальное шествие по планете, то ситуация грозит авиации масштабным кризисом. В мрачном прогнозе IATA, например, пока не учитываются ни Африка, ни Латинская Америка, поскольку в этих регионах нет ни одной страны, где число заболевших Covid-19 превысило бы десяток человек. Все это может измениться.

Но есть и хорошие новости для авиакомпаний. В отличие от предыдущих кризисов, они пока обходятся без снижения цен на билеты, а сокращение маршрутной сети позволит им урезать издержки, чтобы компенсировать часть убытков от падения выручки.

К тому же, вирус угрожает мировой экономике в целом, что уже привело к серьезному падению цен на нефть и, следовательно, на авиакеросин с начала года. Однако большинство авиакомпаний хеджируют закупки - то есть фактически оплачивают счета за керосин на год вперед, так что в случае продолжения кризиса некоторые могут и не успеть воспользоваться низкими ценами на топливо.