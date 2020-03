Последняя надежда демократов. Кто такой Майкл Блумберг и почему Трамп зря над ним смеется?

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Бывший мэр Нью-Йорка - мультимиллиардер и медиамагнат Майкл Блумберг - может стать главным противником Дональда Трампа на выборах 2020 года, несмотря на свой недавний выход из предвыборной гонки.

Накануне "супервторника", считающегося одним из главных событий президентской гонки в США, один из самых богатых людей планеты заручился поддержкой влиятельного вождя территории Американское Самоа.

В официальном заявлении высокопоставленный островной политик Фа'аладжиджа Нина Туа'ау-Глод назвал бывшего мэра Нью-Йорка человеком, который "несет перемены людям Американского Самоа", и призвал избирателей острова поддержать именно его.

Как выяснилось, эта поддержка и правда пригодилась Майклу Блумбергу. После подсчета голосов участников "супервторника", когда предварительные выборы претендентов от Демократической партии прошли в 14 штатах и одной заморской территории США, выяснилось, что медиамагнат уверенно выиграл только в Американском Самоа. Праймериз во всех остальных штатах он безнадежно проиграл и уже на следующий день заявил, что выбывает из гонки.

Лучший друг Байдена?

О прекращении президентской кампании Майкл Блумберг объявил в минувшую среду, 4 марта, выступая перед своими сторонниками в отеле Sheraton на Манхеттене в Нью-Йорке.

"Я вступил в гонку за президентское кресло для того, чтобы победить Дональда Трампа, и сегодня я покидаю гонку по точно такой же причине: чтобы победить Дональда Трампа", - заявил бывший мэр.

Мультимилиардер пояснил, что в избирательной кампании 2020 года невозможно опираться "на математические вычисления" успеха, и призвал своих сторонников объединиться, поддержав "моего друга и великого американца Джо Байдена".

"Я не сомневаюсь, что мы победим Дональда Трампа в ноябре, - уверенно сообщил бывший кандидат в президенты. - Знаете, кто еще это знает? Дональд Трамп. Он очень испуган, и для этого у него есть причины: каждый раз, когда он атакует нас, мы отвечаем ему вдвойне".

Во время продолжавшейся всего лишь четыре месяца президентской кампании Майкл Блумберг действительно поставил своеобразный рекорд, потратив на рекламу 676 миллионов долларов собственных средств. В истории США еще ни один претендент на президентский пост не тратил столько на предварительные выборы.

За это время бывший мэр Нью-Йорка открыл 200 представительств своей избирательной кампании в различных штатах, а число сотрудников его предвыборного штаба превысило 2400 человек.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Президентская кампания Майкла Блумберга продолжалась всего четыре месяца

Накануне "супервторника" в интервью телекомпании Си-би-эс Майкл Блумберг сообщил, то ничуть не сожалеет о потраченых средствах.

"Я инвестирую в эту страну, - пояснил он. - Инвестиции заключаются в том, что я собираюсь убрать президента Трампа с Пенсильвания-авеню, 1600 (адрес Белого дома - Би-би-си), или по крайней мере приложу для этого все свои силы".

Руководители предвыборного штаба Блумберга не скрывают, что мультимиллиардер по-прежнему намерен участвовать в президентской кампании-2020. На этот раз - в качестве главного финансиста и донора претендента на выборах от Демократической партии. Сам Майкл Блумберг уверен, что этим человеком станет бывший вице-президент США Джо Байден.

Компьютерный подход

Будущий мультимиллиардер родился в небогатой еврейской семье на окраине Бостона в 1942 году. Его отец был бухгалтером в компании, производящей молочные продукты, а мать - секретаршей. Бабушки и дедушки будущего медиамагната переехали в США из еврейских местечек в Польше и Беларуси.

Майкл Блумберг поступил в Университет Джонса Хопкинса, получив диплом бакалавра по специальности "инженер-электрик", а затем защитил степень магистра в бизнес-школе Гарвардского университета. По признанию самого бизнесмена, учился он в основном на "тройки", а главным своим достижением за время учебы считал собственную разработку - создание талисмана спортивных команд Университета Джонса Хопкинса. Основой символа юный Блумберг выбрал маленькую птичку - голубую сойку.

В конце 1960-х будущий мэр Нью-Йорка поступил на работу в инвестиционную компанию Salomon Brothers на Уолл-стрит, и первое время сортировал деловые бумаги в крошечной комнатке без окон в подвале. На рабочем месте было настолько жарко, что, если верить его автобиографической книге Bloomberg by Bloomberg, будущему мильтимиллиардеру нередко приходилось раздеваться на работе до нижнего белья и перебирать документы в одних трусах.

Спустя несколько лет Майкл Блумберг сделал весьма успешную карьеру, став партнером в инвестиционной компании. Он отвечал за торговлю акциями, а затем и за разработку компьютерных программ.

В 1981 году владельцы продали компанию Salomon Brothers, предложив Блумбергу солидные по тем временам отступные за увольнение - 10 миллионов долларов.

Полученные деньги он использовал для создания собственного бизнеса, попробовав объединить продажу свежей информации с биржевых площадок с анализом самых новых трендов. Утверждают, что для этого использовал компьютерные разработки, сделанные по его собственному заказу для компании Salomon Brothers, но подтвердить это пока никому не удалось.

Аосле увольнения Майкл Блумберг создал компанию Innovative Market Systems (IMS), и уже в 1982 году, спустя всего два года после увольнения, выпустил на рынок первый "терминал", который мог в реальном времени отслеживать всю необходимую трейдерам с Уолл-стрит информацию и аналитику.

Хозяин терминалов

В 1986 году компания IMS была переименована в Bloomberg L.P. и с тех пор непрерывно разрасталась. По официальным данным, в 2015 году количество подписчиков компании во всем мире превысило 325 тысяч человек. Годовая подписка на один терминал стоила 24 тысячи долларов, а число сотрудников составляло более 20 тысяч человек.

Кроме продажи терминалов, компания обзавелась собственной новостной и информационной лентой, телеканалом, радио и многочисленными интернет-сайтами и аккаунтами в соцсетях.

По официальным оценкам, только в 2018 году компания Bloomberg L.P. заработала 10 миллиардов долларов, далеко обогнав по доходам главного конкурента - Thomson Reuters. Сам Майкл Блумберг уже давно вошел в число богатейших людей планеты, и сегодня его состояние оценивается в 61,9 млрд долларов. Согласно рейтингу журнала Forbes, он занимает девятое место среди сверхбогачей во всем мире.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Блумберг превратил собственную компанию Bloomberg L.P. в огромную медиаимперию

Успешную компанию, впрочем, неоднократно обвиняли в как минимум странных отношениях между сотрудниками. Сам Блумберг в своей автобиографии утверждал, что в 1960-70-х годах у него "была подруга" в каждом из городов США, а затем, по словам коллег, комментируя внешний вид женщин-сотрудниц, нередко заявлял, что "сделал бы ее".

Все это Блумбергу припомнили соперники по праймериз Демократической партии в 2020 году, хотя сам он в интервью New York Times в самый разгар своей недолгой кампании заявил, что сожалеет о своих высказываниях.

Трижды мэр

Осенью 2001 года Майкл Блумберг неожиданно оставил пост главы компании Bloomberg, решив попробовать силы в политике. Он легко выиграл выборы мэра Нью-Йорка, официально заняв должность градоначальника в январе 2002 года, и затем трижды переизбирался на этот пост. Для этого, правда, медиамагнату пришлось провести своеобразный референдум.

В 1898 году в Нью-Йорке был принят закон, ограничивающий пребывание мэра на этом посту двумя сроками. Но, по мнению Блумберга, мировой финансовый кризис 2008 потребовал, чтобы во главе города встал человек, знающий, как управлять финансами в самое тяжелое время.

"Я собираюсь попросить жителей Нью-Йорка изучить мой послужной список независимого лидера и потом решить, имею ли я право еще на один срок", - заявил тогда Блумберг.

Против этого тогда выступили многочисленные правозащитные организации, но городской совет в итоге проголосовал за новый срок для дважды мэра.

В самом начале своего первого срока Майкл Блумберг решил, что его зарплата на посту мэра будет составлять 1 доллар в год. Он показательно ездил на работу на метро, хотя, как отмечала газета New York Times, во время пересадки с одной линии подземки до другой его часто подвозили две полицейские машины.

На третью по счету избирательную кампанию в Нью-Йорке Майкл Блумберг потратил 109,2 млн долларов, обойдя своего соперника Билла Томсона по расходам в 11 раз.

Останови и обыщи

На выборах 2001 года в поддержку Майкла Блумберга выступил бывший мэр Нью-Йорка и нынешний личный адвокат президента Дональда Трампа Рудольф Джулиани.

До этого медиамагнат официально был сторонником Демократической партии, но на этот раз решил избираться в качестве республиканца.

Первичные выборы были назначены на утро 11 сентября 2001 года, но из-за теракта в Нью-Йорке были перенесены на более поздний срок.

Городские законы ограничивают суммы пожертвований на счет кандидата, но Майкл Блумберг решил, что сможет легко обойти правила, отказавшись от посторонних пожертвований и потратив на собственную кампанию только личные средства. По официальным данным, его расходы на кампанию по выборам мэра Нью-Йорка в 2001 году составили 73 миллиона долларов, что ровно в пять раз превысило траты его ближайшего конкурента, представителя Демократической партии Марка Грина.

На посту мэра Блумберг сразу заявил, что планирует избираться на второй срок, сообщив, что в течение первого срока намерен заняться проблемами школьного обучения, а во время второго - искоренением бедности.

Он ввел балльные оценки состояния дел в государствнных школах, поставив городское финансирование учебных заведений в прямую зависимость от показателей успеваемости школьников.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Будучи мэром Нью-Йорка, Блумберг нередко добирался на работу на метро

Майкл Блумберг также повысил налоги в городе и выступил ярым сторонником полицейской программы "Останови и обыщи". По распоряжению мэра сотрудники правоохранительных органов получили право останавливать и обыскивать любого, кто показался им подозрительным.

Жертвами публичных обысков в основном стали представители афроамериканской и латиноамериканской общин Нью-Йорка - их останавливали и обыскивали в несколько десятков раз чаще, чем белокожих жителей города. Инициатива мэра Блумберга была обжалована в федеральном суде США представителями нескольких правозащитных организаций, обвинивших медиамагната в расизме.

Тем не менее, статистика преступлений в городе действительно пошла на убыль, и по оценкам социологов, количество преступлений в Нью-Йорке при мэре Майкле Блумберге достигло уровня 1950-х годов. Более того, уже в 2000-х в финасовой столице мира было зарегистрировано несколько дней, в течение которых не произошло ни одного убийства.

Судебные иски Блумберг пытался обжаловать, но слушания затянулись, а его преемник, новый мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио, и вовсе отказался от оспаривания этих претензий в суде, официально отозвав все предыдущие заявления мэрии.

Противник курения

Сам Майкл Блумберг обычно напоминает, что во время его управления городом он официально перевел почти 40% бывших нью-йоркских промзон в жилищный фонд, превратив бывшие кварталы фабрик и складов у Гудзона и Восточной реки в районы строительства нового жилья.

Дома, правда, получились не слишком дешевыми, и сейчас аренда маленькой - метров в 40 - жилой студии в ближнем районе Манхеттена, Астории, может составлять 4000 долларов в месяц.

Кроме этого, мэр Блумберг открыл в городе тысячи магазинов для малоимущих семей, настаивая на широкой продаже продуктов здорового питания, фруктов и овощей: владельцы подобных точек получали налоговые скидки от мэрии.

Одновременно мэр выступил жестким противником курения. По требованию Блумберга, в 2002 году мэрия Нью-Йорка приняла закон, запрещающий курение сначала во всех городских заведениях, количество мест в которых превышало 30. Спустя год курение в барах и ресторанах было запрещено совсем, а на сигареты и другие изделия из табака были введены отдельные городские акцизы. В итоге сегодня в Нью-Йорке стомость пачки сигарет может достигать 14 долларов.

Кроме этого, мэр Блумберг боролся со слишком калорийными напитками, пытаясь запретить большие, почти с литр, стаканы с "Кока-колой" и другими подобными напитками, которые обычно подаются в нью-йоркских заведениях, и всячески настаивая на расширении продаж овощей и фруктов. Для этого мэрия выдала тысячи отдельных разрешений на открытие киосков и мобильных точек продаж на улицах города.

Финансист президента?

После ухода с поста мэра в 2013 году Майкл Блумберг, бывший до этого зарегистрированным демократом, потом республиканцем, потом независимым кандидатом, вернулся к управлению компанией Bloomberg, еще раз дав понять, что не исключачает своего участия в президентских выборах.

Об этом Блумберг заявлял в 2008 и 2012 годах, а в 2010-м говорил о том, что может выдвинуть свою кандиатуру на пост губернатора штата Нью-Йорк.

Тем не менее, попробовать свои силы в большой политике он решился только в 2019-м.

После долгого предвыборного перерыва мультимиллиардер в ноябре прошлого года сообщил, что собирается участовать в предвыборной кампании демократов.

При этом в марте прошлого года Блумберг заявил, что не будет выставлять свою кандидатуру, призвав лидеров Демократичекой партии "номинировать демократа, который сможет победить Дональда Трампа".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Майкл Блумберг трижды переизбирался на пост мэра Нью-Йорка

Действующий президент США в своем "Твиттере" постоянно упоминал Майкла Блумберга, называя его "маленьким Майком" и говоря о том, что он плохо провел президентскую кампанию.

Самого бывшего мэра Нью-Йорка, похоже, заявления президента США ничуть не беспокоят.

Объявив о создании кампании The Giving Pledge, Майкл Блумберг обязался отдать на благотворительность не менее 8,2 млрд долларов.

Из них 3,3 млрд уже достались Университету Джонса Хопкинса, схожие суммы были перечислены на экологические и образовательные проекты.

Кошелек Демпартии

После явного поражения во время "супервторника" сотрудники избирательного штаба Майкла Блумберга откровенно заявили, что не собираются отказываться от участия в предвыборной гонке. Более того, по их словам, бывший кандидат совсем не собирается распускать свой предвыборный штаб.

"У нас есть огромная, уже созданная инфраструктура для избирательной кампании, - сообщил газете The New York Post один из руководителей штаба Блумберга. - Если вас зовут Джо Байден, то вам ничего не нужно создавать. Такого никогда не было в истории страны".

Согласно избирательным законм США, в избирательной гонке могут участвовать так называемые SUPER PACS - избирательные фонды, созданные политическими или финсовыми объединениями, поддерживающими ту или иную кандидатуру и способные аккумулировать на своих счетах огромные суммы, предназначенные для проведения избирательной кампании.

У президента Трампа таких объединений сегодня уже пять: Great America PAC, the Committee to Defend the President, America First Action PAC, Future 45 PAC и Rebuilding America PAC.

У Майкла Блумберга подобное объединение только одно - Independence USA PAC, но бывший мэр Нью-Йорка уже сообщил, что все собственные деньги он готов потратить на поддержку противников Дональда Трампа.