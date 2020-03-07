Когда время идет на юго-восток. Как мы думаем, говоря на разных языках

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В мире насчитывается семь тысяч различных языков. Значит ли это, что мы видим мир по-разному - каждый на своем языке?

В некоторых наречиях австралийских аборигенов, например, нет слов "лево", "право", "вперёд" или "назад". Вместо этого они используют стороны света - север, юг, запад, восток - даже для описания самых обычных ситуаций, например, во время обеда: "Пожалуйста, передвинь солонку на восток".

Это, может быть, для кого-то звучит очень странно, зато аборигены, благодаря своему языку, гораздо лучше ориентируются в пространстве.

Означает ли это, что "реальность" всегда несколько разная - в зависимости от языка, на котором ты говоришь?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Представители африканской народности химба прекрасно распознают те цвета, которые важны в их культуре

Какого цвета?

Язык - это наш, человеческий, способ "разложить достаточно хаотичный мир на опознаваемые категории" - полагает Панос Атанасопулос, профессор лингвистики в Ланкастерском университете. "Язык дает нам готовые ярлыки", - говорит он.

Профессор когнитивной нейробиологии в Университетском колледже Лондона (UCL) Софи Скотт пояснила Би-би-си: "Отдельные языки классифицируют мир по-разному, и это на самом деле влияет на наше восприятие этого мира".

Взять, к примеру, слово "мост". Оно может быть мужского рода, а может быть женского - в зависимости от того, на каком языке вы говорите.

Как указывает профессор Скотт, в результате люди могут обращать внимание на разные характеристики, описывая мост. "Его польза или важность могут ассоциироваться с женским полом, тогда как его сила и размер могут быть связаны, скорее, с мужским полом", - поясняет она.

В качестве примера того, как языки влияют на наше мышление, профессор Атанасополус рассказал Би-би-си об эксперименте, в котором участвовавших попросили назвать оттенок цвета в палитре от голубого до зеленого.

"Во многих языках есть отдельное слово для обозначения оттенка между голубым и зеленым - что-то вроде "зелёно-голубой". Это можно встретить в таких языках, как отжихимба, на котором говорят [кочевой народ химба] в намибийской пустыне", - рассказывает профессор.

"В ходе одного эксперимента мы попросили участников в течение 30 секунд посмотреть на цветную пластинку именно такого оттенка, а потом показали им всю палитру красок. Затем мы попросили выбрать ту самую, на которую они смотрели отдельно. Если, например, ваш родной язык - английский, то для вас это очень трудная задача, тогда как для народа химба нет ничего проще, потому что этот цвет для них очень важен", - поясняет профессор Атанасопулос.

Таким образом, заключает профессор: "Вы просто не можете распознавать те цвета, которые не зафиксированы в вашем родном языке".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Язык дает нам готовые ярлыки, в частности, и для обозначения цвета

Как понять этот мир?

Теория о том, что языки организуют то, как мы воспринимаем реальность, за последние десятилетия то теряла, то набирала популярность.

Одним из наиболее влиятельных ее сторонников был американский лингвист Бенджамин Ли Уорф. В 1940 году он опубликовал научную работу на основе изучения языка индейцев хопи, принадлежащего к юто-ацтекской семье.

Уорф отметил, что носители языков хопи и английского по-разному понимают и выражают такое понятие, как время - благодаря своему родному языку. Или, по словам профессора Атанасополуса, они " не одинаково видят мир". Эта теория получила название "гипотеза лингвистической относительности".

Рассуждения Уорфа подверглись критике, поскольку они предполагали, что носители одного языка не смогут понимать те идеи, которые не описаны в их языке. Но другие возразили: если это так, то как тогда человек способен научиться чему-то новому?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Одна из лингвистических теорий гласит, что люди, говорящие на разных языках, думают по-разному в момент мыслительной подготовки к акту говорения

"Читал или прочитал?"

Однако есть определенные способы, которыми каждый конкретный язык заставляет говорящих на нем структурировать и высказывать свои мысли - отмечает Кристофер Харт, профессор лингвистики из Ланкастерского университета.

"Сама структура языка вынуждает нас по-особому - так, как это присуще именно этому языку - отражать окружающую действительность в момент говорения", - говорит профессор Харт.

Эта теория подразумевает, что люди, говорящие на разных языках, думают по-разному в момент мыслительной подготовки перед тем, как высказаться.

Лера Бородицкий, доцент на кафедре когнитивистики в Калифорнийском университете Сан Диего приводит такой пример: возьмем такое простое предложение - "Буш читал новую книгу Чомского"("Bush read Chomsky's book").

Английский язык требует от вас постановки глагола в определенное грамматическое время - прошлое, тогда как в индонезийском глагол не требуется видоизменять, чтобы показать его совершенное или несовершенное действие.

По-русски нам необходимо видоизменить глагол так, чтобы показать и время, и род (кто читал книгу - Джордж Буш или его жена Лора?), а также его совершенный или несовершенный вид: читал или прочитал?

В турецком языке вам надо будет выразить посредством глагола то, как вы добыли эту информацию: вы видели это своими глазами или об этом вам кто-то сказал?

Конечно, может быть и так, что все думают одинаково, просто высказываются об этом по-разному.

Однако Бородицкий говорит, что тут дело не просто в выборе разных слов: разные языки требуют от нас сбора нужной информации, которую мы включаем, выбирая правильную грамматическую форму.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сначала подумал, а потом сказал

Собрать мысли на юго-восток?

На языке тайоре говорит коренное население небольшого поселка Пормпурао на севере Австралии. Как мы уже отмечали в начале статьи, у этого народа нет слов, обозначающих "лево" или "право" или даже такой расхожей фразы, как "Куда ты идешь?"

Как указывает Лера Бородицкий, со всем этим будет сложно справиться тем, для кого язык тайоре не родной. "Ответ [на вопрос "Куда ты идешь?"] должен быть что-то типа "юг-юго-восток, посередине". Если ты не знаешь, в какую сторону света ты сейчас стоишь лицом, то тебе даже "привет" сказать не удастся", - отмечает лингвист.

Конечно, каждый может натренироваться и начать ориентироваться в пространстве так, как это делают аборигены Пормпурао. Но все дело в том, что их родной язык вынуждает их быть более внимательными именно к этой конкретной стороне реальности.

Лера Бородицкий также обнаружила, что именно по этой причине народ, говорящий на тайоре, по особому понимает концепцию времени.

Ее научная группа показала аборигенам картинки, где было изображено течение времени в том или ином виде - мужчина в разные этапы жизни или постепенно съедаемый банан. При этом испытуемых попросили разложить картинки в хронологическом порядке.

Англоговорящие разложат эти картинки слева направо; люди с родным ивритом сделают это справа налево - в соответствии с тем, как организовано письмо на обоих этих языках.

Однако говорящие на тайоре раскладывают хронологию с востока на запад. Во время эксперимента они следовали именно этому принципу, даже когда им не говорили, в какую сторону они сидят лицом.

Как отмечает ученый, поскольку язык вынудил их натренировать свое пространственное восприятие, они могут проявить такие чудеса навигации, какие другим представителям человеческого рода просто неподвластны.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Традиционная наскальная живопись коренных народов северного австралийского штата Квинсленд

Куда течет время?

Так что в следующий раз, когда вы будете говорить с кем-то, кто вырос в другой языковой обстановке, помните, что ваше восприятие может отличаться, даже если речь идет о тех вещах, которые мы считаем универсальными - например, течение времени.

Вот, например, англоговорящие люди воспринимают время как что-то, что у них "впереди" и что они могут оставить "позади", тогда как у говорящих на мандаринском наречии китайского время может быть "впереди", "позади", "сверху" и "снизу".

Несмотря на то, что многие языки имеют серьезные различия, профессор Атанасопулос говорит, что это не должно нас пугать, когда мы говорим с людьми из других культур. "Это, на самом деле, очень и очень хороший стимул выучить язык - чтобы получить иной взгляд на привычную действительность", - говорит он.

Профессор вновь и вновь повторяет, что наши различия как раз и объединяют нас: "Суть человеческой натуры в разнообразии… и, возможно, именно разнообразие и есть та самая универсальная черта всего человечества".