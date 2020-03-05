Дефицит из-за коронавируса? Чем запасаются люди во всем мире
Из-за вспышки коронавируса люди по всему миру думают о том, как защититься от инфекции. Самый эффективный способ это сделать - свести к минимуму контакты с другими людьми, а еще лучше - не выходить из собственного дома. В результате жители многих стран принялись активно запасаться всем необходимым на случай, если ситуация станет еще хуже.
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На какие товары возник ажиотажный спрос? И чего может не хватить?
Медицинские маски
Хотя медики говорят, что маски от этого вируса почти не защищают, спрос на них взлетел до небес. В ряде аптек и магазинов, и даже на "Амазоне", возникают перебои с товаром.
"Народ гоняется за масками, как будто они золотые", - заявил агентству Рейтер глава бразильской компании-производителя масок Мигель Луис Гричено. Его предприятие экстренно увеличило выпуск продукции вдвое.
Этот скромный предмет оказался до того востребован, что власти ряда стран создают резервы для медицинских работников: работая с пациентами, они рискуют заразиться больше, чем все остальные.
Всемирная организация здравоохранения утверждает, что для борьбы с эпидемией врачам и медсестрам во всем мире понадобится огромное количество масок - 8 млн штук. Плюс 76 млн пар эластичных перчаток и 1.6 млн защитных очков.
"Нехватка этих совершенно необходимых предметов может представлять опасность для врачей и медсестер", - предостерегает генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
В Южной Корее, находящейся на втором месте после Китая по числу заболевших и умерших, правительство принимает меры для увеличения производства масок. Там запретили их вывоз за границу, каждый индивидуальный покупатель может купить не больше двух масок в неделю.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин попросил у нации прощения за возникший дефицит масок и заверил, что впредь правительство создаст их стратегический запас.
Все изготовленные и оставшиеся невостребованными маски будут выкуплены государством, так что производители могут не волноваться, наращивая производство, добавил он.
В Таиланде, где дефицит масок в аптеках вызвал волнения в очередях и массовое недовольство, правительство создало комиссию, чтобы выяснить, действительно ли большое количество масок в разгар ажиотажа было отправлено на экспорт и на черный рынок для продажи по завышенным ценам.
Президент Франции говорил о возможности установления государственного контроля за производством и распределением масок, чтобы в первую очередь обеспечить ими медиков и заболевших коронавирусом.
Правительство России объявило о запрете до 1 июня на вывоз из страны масок и других средств индивидуальной защиты.
Гель для рук
Цены на дезинфицирующие гели для рук, так же как на маски, во Франции увеличились в последние дни в два-три раза.
Правительственный орган по защите прав потребителей начал расследование, а министр финансов Бруно ле Мер написал в "Твиттере": "Я готов начать регулировать цены своим указом, если число злоупотреблений будет расти".
В Пакистане власти сделали аналогичное предостережение своим торговцам.
Министр здравоохранения Ирана Саид Намаки заявил, что неназванные "некоторые предприниматели" припрятывают гели и маски для создания искусственного дефицита.
По данным деловой газеты "Ведомости", в России спрос на гели для рук, мыло и влажные салфетки в феврале удвоился как в обычных, так и в интернет-магазинах.
Туалетная бумага
По мере того как домашняя самоизоляция, надомная работа и внеплановые школьные каникулы становятся обыденным явлением, люди начинают создавать запасы долго хранящихся предметов первой необходимости. В частности, туалетной бумаги.
Дефицит рулонов образовался в Сингапуре, Гонконге и Японии.
В австралийских супермаркетах их сметают с полок за несколько минут. Одна из сетей ограничила отпуск четырьмя рулонами в одни руки.
Спрос сильно повысился на детские подгузники и пеленки, а также молоко длительного хранения.
Очереди на доставку еды
В прошлом году 45% британцев покупали еду в интернете с доставкой.
Теперь спрос на эти услуги резко поднялся, поскольку многие не хотят лишний раз идти в людный магазин. В результате доставку приходится заказывать за несколько дней.
Менеджеры продовольственных магазинов говорят, что оснований для паники нет: продуктов на складах достаточно, но вот желающим получить их на дом действительно придется подождать.
Лекарства-дженерики
Некоторые врачи начали советовать своим пациентам, постоянно принимающим определенные препараты, выписывать рецепты и запасаться лекарствами заранее, поскольку мировой фармацевтический рынок может столкнуться с нарушениями цепочек поставок.
Индия, которая производит примерно пятую часть всех дженериков (активных веществ, входящих в состав различных препаратов) в мире, на днях ограничила экспорт 20 препаратов, включая парацетамол - одно из самых популярных жаропонижающих и обезболивающих средств.
Индийская фармацевтическая индустрия получает примерно две трети необходимых химических компонентов из Китая. Правда, правительство Индии заверило, что имеющихся запасов хватит на три месяца поставок в прежних объемах.
По данным местных СМИ, обеспокоенность по поводу возможной нехватки лекарств возникла в Кении и в Нигерии.
Кенийская Daily Nation сообщает, что цены на некоторые препараты в аптеках подскочили втрое сразу после известия об ограничении экспорта лекарств из Индии.