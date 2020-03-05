Дефицит из-за коронавируса? Чем запасаются люди во всем мире

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Эта жительница Калифорнии решила закупить впрок всего на случай, если придется пересидеть опасное время дома

Из-за вспышки коронавируса люди по всему миру думают о том, как защититься от инфекции. Самый эффективный способ это сделать - свести к минимуму контакты с другими людьми, а еще лучше - не выходить из собственного дома. В результате жители многих стран принялись активно запасаться всем необходимым на случай, если ситуация станет еще хуже.

На какие товары возник ажиотажный спрос? И чего может не хватить?

Медицинские маски

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В Таиланде и Южной Корее в аптеках возник дефицит масок

Хотя медики говорят, что маски от этого вируса почти не защищают, спрос на них взлетел до небес. В ряде аптек и магазинов, и даже на "Амазоне", возникают перебои с товаром.

"Народ гоняется за масками, как будто они золотые", - заявил агентству Рейтер глава бразильской компании-производителя масок Мигель Луис Гричено. Его предприятие экстренно увеличило выпуск продукции вдвое.

Этот скромный предмет оказался до того востребован, что власти ряда стран создают резервы для медицинских работников: работая с пациентами, они рискуют заразиться больше, чем все остальные.

Всемирная организация здравоохранения утверждает, что для борьбы с эпидемией врачам и медсестрам во всем мире понадобится огромное количество масок - 8 млн штук. Плюс 76 млн пар эластичных перчаток и 1.6 млн защитных очков.

"Нехватка этих совершенно необходимых предметов может представлять опасность для врачей и медсестер", - предостерегает генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Эта модель маски является самой популярной в Бразилии

В Южной Корее, находящейся на втором месте после Китая по числу заболевших и умерших, правительство принимает меры для увеличения производства масок. Там запретили их вывоз за границу, каждый индивидуальный покупатель может купить не больше двух масок в неделю.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин попросил у нации прощения за возникший дефицит масок и заверил, что впредь правительство создаст их стратегический запас.

Все изготовленные и оставшиеся невостребованными маски будут выкуплены государством, так что производители могут не волноваться, наращивая производство, добавил он.

В Таиланде, где дефицит масок в аптеках вызвал волнения в очередях и массовое недовольство, правительство создало комиссию, чтобы выяснить, действительно ли большое количество масок в разгар ажиотажа было отправлено на экспорт и на черный рынок для продажи по завышенным ценам.

Президент Франции говорил о возможности установления государственного контроля за производством и распределением масок, чтобы в первую очередь обеспечить ими медиков и заболевших коронавирусом.

Правительство России объявило о запрете до 1 июня на вывоз из страны масок и других средств индивидуальной защиты.

Гель для рук

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Японский школьник обрабатывает руки дезинфицирующим гелем

Цены на дезинфицирующие гели для рук, так же как на маски, во Франции увеличились в последние дни в два-три раза.

Правительственный орган по защите прав потребителей начал расследование, а министр финансов Бруно ле Мер написал в "Твиттере": "Я готов начать регулировать цены своим указом, если число злоупотреблений будет расти".

В Пакистане власти сделали аналогичное предостережение своим торговцам.

Министр здравоохранения Ирана Саид Намаки заявил, что неназванные "некоторые предприниматели" припрятывают гели и маски для создания искусственного дефицита.

По данным деловой газеты "Ведомости", в России спрос на гели для рук, мыло и влажные салфетки в феврале удвоился как в обычных, так и в интернет-магазинах.

Туалетная бумага

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Покупатели в супермаркетах Мельбурна грузят тележки туалетной бумагой

По мере того как домашняя самоизоляция, надомная работа и внеплановые школьные каникулы становятся обыденным явлением, люди начинают создавать запасы долго хранящихся предметов первой необходимости. В частности, туалетной бумаги.

Дефицит рулонов образовался в Сингапуре, Гонконге и Японии.

В австралийских супермаркетах их сметают с полок за несколько минут. Одна из сетей ограничила отпуск четырьмя рулонами в одни руки.

Спрос сильно повысился на детские подгузники и пеленки, а также молоко длительного хранения.

Очереди на доставку еды

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Продуктов в британских магазинах достаточно, но желающим получить их на дом придется подождать

В прошлом году 45% британцев покупали еду в интернете с доставкой.

Теперь спрос на эти услуги резко поднялся, поскольку многие не хотят лишний раз идти в людный магазин. В результате доставку приходится заказывать за несколько дней.

Менеджеры продовольственных магазинов говорят, что оснований для паники нет: продуктов на складах достаточно, но вот желающим получить их на дом действительно придется подождать.

Лекарства-дженерики

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Примерно 20% дженериков поступает на мировой рынок из Индии, а тамошнее производство, в свою очередь, сильно зависит от поставок компонентов из Китая

Некоторые врачи начали советовать своим пациентам, постоянно принимающим определенные препараты, выписывать рецепты и запасаться лекарствами заранее, поскольку мировой фармацевтический рынок может столкнуться с нарушениями цепочек поставок.

Индия, которая производит примерно пятую часть всех дженериков (активных веществ, входящих в состав различных препаратов) в мире, на днях ограничила экспорт 20 препаратов, включая парацетамол - одно из самых популярных жаропонижающих и обезболивающих средств.

Индийская фармацевтическая индустрия получает примерно две трети необходимых химических компонентов из Китая. Правда, правительство Индии заверило, что имеющихся запасов хватит на три месяца поставок в прежних объемах.

По данным местных СМИ, обеспокоенность по поводу возможной нехватки лекарств возникла в Кении и в Нигерии.

Кенийская Daily Nation сообщает, что цены на некоторые препараты в аптеках подскочили втрое сразу после известия об ограничении экспорта лекарств из Индии.