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Случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы уже в более чем в 90 странах, каждый день этот диагноз ставят тысячам новых пациентов по всему миру.

Пока вакцины против коронавируса, которая бы помогла остановить распространение инфекции и защитить людей, нет. Когда мы можем ожидать появления вакцины?

Когда появится вакцина от коронавируса?

На данный момент ученые разработали несколько вариантов вакцины и уже тестируют их эффективность на животных. Если тесты пройдут успешно, следующий этап - испытания на людях - может начаться уже в этом году.

Но даже если ученым удастся закончить создание рабочей вакцины до Рождества, для ее запуска в массовое производство нужно немало времени.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Для разработки вакцины против коронавируса используются новые подходы, которые помогают экономить время и ресурсы

Если смотреть на вещи реалистично, появления эффективной вакцины против коронавируса стоит ждать не раньше середины 2021 года.

Нужно также учитывать, что вакцину пытаются разработать в кратчайшие сроки и для ее создания используются новые методы, так что нет никакой гарантии, что все пройдет гладко.

Стоит помнить и о том, что на данный момент среди людей ходят уже четыре вида коронавирусов, и вакцины нет ни против одного из них.

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Поможет ли вакцина всем?

Вакцина, к сожалению, будет менее эффективна для пожилых людей. И дело тут не в самой вакцине, а в том, что иммунитет немолодых пациентов менее отзывчив при вакцинации. Мы это наблюдаем каждый год, когда люди делают прививки от гриппа.

Кроме того, все лекарственные препараты имеют побочное действие, даже парацетамол. Но без проведения клинических испытаний мы не можем с уверенностью говорить о возможных побочных эффектах экспериментальной вакцины.

Как защитить себя в отсутствие вакцины?

Вакцина призвана защитить нас от инфекции, но пока лучший способ оградить себя от опасности - соблюдение правил гигиены.

Большинство зараженных людей испытывают лишь незначительные симптомы.

В данное время проходят испытания сразу нескольких противовирусных препаратов, но пока мы не можем с уверенностью говорить об эффективности хотя бы одного из них в борьбе именно с Covid-19.

Как разрабатывают вакцину?

Вакцина должна без ущерба для здоровья пациента "познакомить" его иммунную систему с обезвреженным вирусом или бактерией. Организм распознает "врага" и учится с ним бороться.

Потом, если наш организм столкнется с той же инфекцией в реальных условиях, наша иммунная система уже будет знать, что это за возбудитель и как действовать.

В течение десятилетий вакцины разрабатывались с помощью настоящих образцов вируса.

Вакцина против кори и краснухи создается с использованием ослабленных версий вирусов, которые не способны вызывать полномасштабное заболевание.

Вакцина от сезонного гриппа производится на основе наиболее распространенных в этом году штаммов, путем их полного обезвреживания.

Для разработки вакцины против нового коронавируса используются другие, менее проверенные временем методы, которые помогают экономить время и ресурсы. В частности, используется метод создания вакцины на основе фрагментов генетического кода вируса.

Поскольку мы знаем полный генетический код коронавируса Sars-CoV-2, то можно разработать вакцину, которая после введения в клетку обеспечивает продуцирование белков патогенов и вызывает необходимую иммунную реакцию.

В частности, ученые используют метод переноса фрагмента генетического кода Sars-CoV-2 в другие - безопасные для человека - вирусы.

Такая "генетическая вакцинация" также теоретически должна помочь повысить устойчивость иммунитета к коронавирусу.

Иногда фрагменты ДНК или РНК возбудителей вводятся напрямую. При попадании в организм они начинают производить белки патогенов, и иммунная система учится противостоять этим белкам.