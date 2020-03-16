Жизнь в ледяной пустыне в Гималаях, или Почему мир может остаться без пашмины

Британский фотограф Эндрю Ньюи запечатлел на своих фотографиях моменты из жизни народности чангпа. Уклад жизни и сама культура этого полукочевого народа, которые так или иначе связаны с разведением кашмирских горных коз (их еще называют кашемировыми козами), оказались под угрозой из-за изменения климата.

Правообладатель иллюстрации Andrew Newey Image caption Козы породы Чантоханги возвращаются домой после долгого и холодного дня в горах

Эндрю Ньюи провел две недели в индийском Ладакхе вместе с тибетцами чангпа - полукочевым народом, который занимается разведением "кашемировых" коз и производством пашмины - материала из пуха кашемировых коз самого высокого качества.

Во время своего путешествия в Ладакх фотограф узнал, какие обстоятельства угрожают привычному образу жизни чангпа и их традициям.

"На высоте более 14 тыс. футов [более 4267 метров], где температура зимой опускается до -40 градусов по Цельсию, очень трудно поверить в то, что кто-то может выжить в этой огромной ледяной пустыне, которая известна как высокогорное плато Чангтан", - говорит Эндрю Ньюи.

Правообладатель иллюстрации Andrew Newey Image caption Высоты Ладакхского хребта в среднем составляют 6000 метров

"Расположенное между двумя горными хребтами, Гималайским и Каракорум, это самое высокогорное плато, где живут люди. Это также родина самой выносливой и редкой породы горных коз - чангра, кашмирских горных коз, или, как их ещё называют, кашемировых коз", - рассказывает фотограф.

Правообладатель иллюстрации Andrew Newey Image caption Горные козы чангра отлично чувствуют себя высоко в горах, но из-за снега и мороза им гораздо сложнее находить себе пищу. Автономный горный совет в Ладакхе сейчас доставляет в горы корм для коз, чтобы спасти их от голода

Высота, низкие температуры и сильные ветра в этом суровом горном регионе являются необходимыми условиями для роста популяции этих животных с очень теплой и шелковистой шерстью.

Толщина волоса горных коз составляет от 8 до 10 микрон, то есть волос этого животного приблизительно в 10 раз тоньше человеческого. Шерсть кашемировых коз в восемь раз теплее обычной овечьей шерсти.

Ткань из этой шерсти известна во всем мире как пашмина - самая дорогая разновидность кашемира.

Правообладатель иллюстрации Andrew Newey Image caption Пастух и козы готовятся к ночному отдыху в горах. На следующий день им предстоит долгий путь в долину

За столетия народ чангпа стал таким же выносливым, как и их животные. Пастухи со стадами коз перемещаются по этой высокогорной пустыне в поисках пастбищ. За несколько месяцев они преодолевают огромные расстояния.

Правообладатель иллюстрации Andrew Newey Image caption Представитель норода чангпа по имени Лобсанг стоит перед своим зимним жилищем из камня. Слева от него висит шкура яка, которая пойдет на изготовление летней палатки для всей его семьи

"Этот традиционный образ жизни народа чангпа сейчас под угрозой - из-за большого числа китайских подделок пашмины, желания молодого поколения получить образование и просто из-за стремления к более легкой и комфортной жизни", - говорит Эндрю Ньюи.

Правообладатель иллюстрации Andrew Newey Image caption Жительница высокогорной деревни по имени Бхути

Правообладатель иллюстрации Andrew Newey Image caption Для перевозки грузов пастухи используют яков

Пастухи и ученые единодушны в том, что главная угроза производству пашмины - изменение климата в регионе.

"На плато Чангтан обычно мало снегопадов, а когда они бывают, это случается в январе или феврале. Но в последние годы снегопады стали очень сильными, теперь они начинаются в декабре, а иногда даже и в ноябре", - рассказывает фотограф.

В результате не остается никакого другого способа спасти животных от голодной смерти, кроме как привезти корм в горы.

Зимы в регионе, как отмечают синоптики, становятся значительно теплее. С изменением климата меняется качество и количество шерсти у кашемировых коз. Их шерсть уже не такая тонкая и легкая, и ее становится заметно меньше.

Правообладатель иллюстрации Andrew Newey Image caption Женщина по имени Доржи пасет коз

Кашемир - дорогой материал, и его высокая стоимость оправдана. Пастухи чангпа аккуратно вычесывают выпадающую шерсть во время весенней линьки. После этого шерсть вручную разделяют в зависимости от качества - выбирают из нее грубые и жесткие волоски, оставляя только мягкий подшерсток.

Правообладатель иллюстрации Andrew Newey Image caption Линька у коз обычно начинается весной. Для вычесывания выпадающей шерсти пастухи используют специальные щетки

Правообладатель иллюстрации Andrew Newey Image caption После вычесывания шерсти пастухи и члены их семей вручную отделяют мягкий и нежный подшерсток от более жестких волос (собственно шерсти)

Правообладатель иллюстрации Andrew Newey Image caption От одного животного можно получить всего около четырех унций (113 граммов) шерсти самого высокого качества

После того, как подшерсток вручную отделят от грубых волос, собранную шерсть чистят, а затем прядут из нее нити. Из нитей ткут дорогую ткань. Создание полотна на ткацком станке вручную - очень трудоемкий процесс.

Правообладатель иллюстрации Andrew Newey Image caption Женщины народности чангпа большую часть своего времени проводят за ткацким станком

Самым высококвалифицированным мастерам требуется от нескольких месяцев до года, чтобы создать на ткацком станке полотно необычайной красоты, которое потом будет продаваться по цене около 1500 фунтов (2000 долларов США). Изделия из пашмины более простого исполнения продаются в Европе по 200 долларов и дороже.

Правообладатель иллюстрации Andrew Newey Image caption Палантины из пашмины в одном из дорогих магазинов Дели

Еще один повод для беспокойства - рост в регионе числа снежных барсов, которые представляют для горных коз угрозу. Распространение снежных леопардов в регионе связано в том числе и с успехом усилий по сохранению популяции этого вида, которые предпринимались в последнее десятилетие.

Правообладатель иллюстрации Andrew Newey Image caption По словам местных жителей, снега в последние годы становятся все больше, а снежный покров теперь ложится на два месяца раньше, чем обычно

Угроза для разведения коз приведет к серьезным изменениям в укладе жизни народа, численность которого составляет 300 тысяч человек.

Если их привычный образ жизни изменится, это грозит исчезновением уникальной культуры народа чангпа, представители которого являются последователями тибетского буддизма.

Правообладатель иллюстрации Andrew Newey Image caption Буддийский храм на вершине холма в селении Харнак Линг на окраине города Лех. В этом поселке живут представители народности чангпа, которые решили отказаться от традиционного полукочевого образа жизни

Правообладатель иллюстрации Andrew Newey Image caption Гора Сток-Кангри (высота 6154 м) на рассвете. Это самая высокая вершина в окрестностях города Лех

Правообладатель иллюстрации Andrew Newey Image caption Пастух со стадом коз на пастбище

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