Чем круче тачка, тем хуже водитель, и гусеницы, которые любят пластмассу на вкус

В очередной подборке интересных научных новостей недели:

Белок, прилетевший на метеорите, может означать внеземную жизнь

Ученые из Гарварда сообщили об открытии первого белка, имеющего внеземное происхождение: он был обнаружен в метеорите Acfer 086. Этот метеорит был найден в Алжире еще в 1990 году и с тех пор ждал своего часа в хранилище.

Уже давно известно, что в метеоритах могут содержаться аминокислоты - органические вещества, из которых строится любой белок. Но чтобы выяснить, что в метеорите находися полноценный протеин, команде под руководством Джулии Макгеох понадобилось выделить из образца потенциальный белок, сделать его химический анализ и выявить молекулярную структуру.

Это было успешно проделано с помощью новейшего масс-спектрометра.

Чтобы убедиться в том, что белок, названный гемолитином, не попал в метеорит уже на Земле, ученые вычислили соотношение в нем дейтерия и обычного водорода, которое оказалось "явно внеземным". Судя по всему, белок сформировался еще в протопланетном диске или даже раньше, в межзвездных молекулярных облаках, которые существовали еще до рождения нашего Солнца.

Учитывая, что некоторые метеориты содержат звездную пыль, которая старше нашей Солнечной сиситемы, вполне можно предположить, что в них может сохраняться и белок возрастом в миллиарды лет.

Гемолитин особенно интересен тем, что он, возможно, обладает способностью расщеплять воду на кислород и водород.

Пока что, по словам Макгеох, это лишь предположение, "но если это окажется правдой, значит, мы обнаружили источник химической энергии, главную часть биохимического процесса, ведущего к зарождению жизни".

Когда Земля обходилась без суши

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сегодня это австралийская пустыня, но 3 млрд лет назад на этом месте плескался древний океан

Более 3 млрд лет назад наша планета была по-настоящему голубой, потому что вся ее поверхность была покрыта океаном, как в простапокалиптическом фильме "Водный мир".

Такой вывод ученые сделали в ходе исследования более 100 образцов скальных пород из района Панорама в Австралии - сегодня он представляет собой пустыню, однако так было не всегда.

"Сегодня здесь бесконечные голые скалы, исполосованные руслами пересохших рек, это безумное место, где ничего не напоминает о древнем океане, - говорит руководитель работ, сотрудник Университета Айовы Бенджамен Джонсон. - Но мы все же отыскали скальные породы, которые видели морскую воду и помнят ее".

Эта "память" о древнем океане выражается в уровне изотопа кислорода-18. В современных океанах он тоже присутствует, но 3 млрд лет назад его уровень был куда выше.

Сравнив понижение уровня этого изотопа с его содержанием в морских отложениях возрастом 2,5-3 млрд лет, ученые пришли к выводу, что круговорот воды в природе и его влияние на формирование континентов на поверхности нашей планеты были куда более сложным процессом, чем считалось до сих пор. Так, не исключено, что круговорот претерпел два "стабильных цикла": один - до формирования земных континентов, а другой - уже после.

Новые данные позволяют предположить, какие формы жизни могли населять водный мир 3 млрд лет назад, а также не исключают, что какие-то клочки суши могли существовать и в то время.

"Наши исследования не исключают, что где-то из океана торчали микроконтиненты, - говорит соавтор работы, доцент Колорадского университета Босуэлл Уинг. - Но мы не думаем, что в то время существовали обширные участки суши, которые мы видим сегодня".

Как гусеницы могут решить проблему пластиковых отходов

Правообладатель иллюстрации Shutterstock Image caption Эта прожорливая личинка обычно питается воском, но предпочитает вкусный пластик

Каждый год человечество производит около 300 млн тонн пластиковых отходов, которые не просто оседают на свалках, но проникают повсюду: в океаны, мировые экосистемы, даже в наш организм, и пока что мы не нашли надежных способов избавляться от этой пластмассы.

Однако надежда есть, и подают ее живые организмы, которых ученые называют пожирателями пластмассы.

На сегодняшний день известно более 50 видов таких организмов - в основном это бактерии и грибки, но с недавних пор внимание исследователей привлекают насекомые, которые перерабатывают пластик, особенно гусеницы большой восковой моли, или огневки пчелиной.

Ученые из Манитобского университета выяснили, как благодаря "очень тесному сотрудничеству" между гусеницей и обитающими у нее в пищевом тракте микробами пластик расщепляется и усваивается организмом - причем так успешно, что гусеница может целый год жить на одной пластмассе.

Вообще-то эти гусеницы считаются паразитами. Они живут в пчелиных ульях и питаются воском. Но воск, как и пластик, состоит из углеводородов.

"У гусениц восковой моли в пищеварительном тракте живут бактерии, расщепляющие длинные цепочки углеводородов, из которых состоит воск, - объясняет руководитель группы исследователей Кристоф Лемойн. - А поскольку пластик имеет сходную молекулярную структуру, этот же механизм дает возможность использовать в качестве питания полиэтилен".

На самом деле, как выяснили ученые, бактериям (гусениц не спрашивали) пластик нравится даже больше воска.

Но сколько же нужно гусениц, чтобы избавить мир от гор пластиковогоо мусора, если 60 червячков за неделю съедают объем спичечного коробка?

"Сами гусеницы - это, конечно, не решение проблемы пластикового загрязнения, - признает Лемойн. - Но понимание механизма успешного взаимодествий гусениц и бактерий может привести к созданию идеальной системы биоразложения пластиковых отходов".

Дорогая машина - плохой водитель?

Правообладатель иллюстрации PA Media

Это мнение - вовсе не результат черной зависти тех, кому не по карману дорогое авто, а вывод экспертов, которые однозначно утверждают: водители престижных машин - самые плохие.

Иследователи из Университета Невады попросили добровольцев - двух мужчин, чернокожего и белого, и двух женщин - переходить улицу по пешеходному переходу, а сами снимали это на видео. При анализе результатов оказалось, что чем дороже машина, тем менее охотно тормозили водители - причем приоритет отдавался белому мужчине и женщине.

По мнению ученых такое поведение водителей объясняется "ложным чувством превосходства над пешеходами".

"Отстраненность и пониженная способность к восприятию чувств других вкупе с нарциссизмом и ощущением вседозволенности у водителей дорогих машин ведут к отсутствию сопереживания с пешеходами", - делают вывод авторы исследования.

Связь между стоимостью машины и особенности личности водителя подтверждают и финны, которые также пришли к выводу, что владельцы статусных автомобилей чаще всего бывают "упрямыми, неприятными в общении и безразличными к окружающим".

"Я убедился, что люди, которые чаще всего проезжают на красный свет, не пропускают пешеходов и вообще опасно ведут себя на дороге - это, как правило, водители дорогих и быстрых немецких машин", - отмечает автор исследования, Ян-Эрик Лонгквист из Хельсинского университета.

Но при этом он признает, что добропорядочные граждане часто тоже выбирают дорогие модели.

"Такие люди, как правило, пользуются уважением в обществе, амбициозны и хорошо организованы, - говорит Лонгквист. - Они заботятся о себе, своем комфорте, здоровье и безопасности, и именно этим объясняется их выбор дорогих и престижных марок".