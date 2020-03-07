Коронавирус: почему мы все время трогаем лицо и как с этим бороться?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Все мы непроизвольно касаемся рта, трем глаза, чешем подбородок и даже ковыряем в носу по многу раз за день

Среди многих особенностей поведения, отличающих нас от остальных животных, есть одна, которая может оказаться исключительно опасной в разгар эпидемии.

Мы - единственный известный в природе вид (за исключением еще пары приматов) который прикасается к своему лицу, даже не замечая этого. А это способствует распространению вирусов, в том числе и коронавируса Covid-19.

Но почему мы все время хватаемся за лицо - и можно ли избавиться от этой непроизвольной привычки?

"Трогательное поведение"

Все мы на удивление часто прикасаемся к своему лицу. В ходе исследования, проведенного в 2015 году в Австралии с участием студентов-медиков, выяснилось, что даже начинающие врачи не могут справиться с собой.

Казалось бы, уж они-то должны были иметь представление о сопряженных с этим рисках, и все же студенты не меньше 23 раз за час непроизвольно трогали себя за нос, касались рта или терли глаза.

А между тем профессиональные и общественные организации здравоохранения, включая ВОЗ, предупреждают об опасности такого "трогательного поведения".

В рекомендациях по поводу того, как избежать Covid-19, неизменно подчеркивается, как важно не давать волю рукам.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Глаза, рот и нос - это ворота, через которые инфекция попадает в наш организм

И все же почему мы все время касаемся лица?

Похоже, что люди и некоторые приматы ничего не могут с этим поделать: вот такую шутку сыграла с нами эволюция.

Большинство видов касаются своей морды (лица), чтобы привести себя в порядок или отпугнуть паразитов, но мы и наши ближайшие родственники - человекообразные обезьяны - делаем это и по целому ряду других причин.

По словам профессора психологии Калифорнийского университета в Беркли Дачера Келтнера, иногда касание имеет успокаивающий эффект, порой это подсознательный флирт, или же такое касание "играет роль занавеса на сцене, отделяющего один акт социального спектакля от другого".

Другие специалисты в области поведения полагают, что касание лица помогает справиться с эмоциями или сосредоточиться. Так, профессор психологии Лейпцигского университета Мартин Грюнвальд считает, что это одна из основ поведения нашего вида.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Люди и некоторые приматы - единственные виды, которые беспричинно хватаются за лицо (морду)

"Прикосновения к себе - это акт саморегуляции, который не предназначен для передачи какой-то информации и часто осуществляется подсознательно", - рассказал Грюнвальд в интервью Би-би-си.

"Такие касания играют ключевую роль в когнитивных и эмоциональных процессах и происходят у всех людей", - утверждает немецкий профессор.

Однако проблема таких прикосновений заключается в том, что глаза, нос и рот - это ворота в наш организм, через которые туда может попасть всякая "гадость".

К примеру, вирус Covid-19, передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, но заразиться можно и просто прикасаясь к предметам и поверхностям, на которых осел вирус.

Специалисты продолжают изучать особенности нового коронавируса, однако не секрет, что это семейство вирусов отличается живучестью, и некоторые из них могут жить на поверхности предметов до девяти дней.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Инфекцию можно легко подхватить, потрогав предметы и поверхности, на которых осел вирус

Повышенная живучесть

Такая повышенная живучесть вирусов вкупе с нашей привычкой хвататься за лицо повышает опасность заражения.

В 2012 году группа ученых из США и Бразилии экспериментальным путем выяснила, что люди касаются разных поверхностей в общественных местах более трех раз в час. И примерно столько же раз в час они прикасались к своему носу или рту.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Медицинская маска в первую очередь защищает нас от нас самих

Это, конечно, куда меньше, чем в случае с австралийскими студентами, однако это, возможно, объясняется тем, что за студентами наблюдали, когда они находились в аудитории на лекциях, а не снаружи, где куда больше отвлекающих моментов.

Некоторые специалисты в области здравоохранения даже считают, что медицинские маски скорее помогают нам бороться с привычкой трогать лицо, чем, собственно, отфильтровывают вирусы.

Какие шаги мы можем предпринять?

Но можно ли сделать что-то, чтобы не так часто хвататься за лицо?

Специалист по поведению, профессор Колумбийского университета Майкл Холлсворт признает, что на практике сделать это очень трудно.

"Это классическая задачка: как заставить людей делать или не делать что-то, что происходит подсознательно, - объяснил профессор в интервью Би-би-си. - Намного проще убедить людей чаще мыть руки, чем добиться, чтобы они реже касались лица".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Как можно сознательно не делать что-то, если мы даже не замечаем свои действия?

Однако профессор Холлсворт уверен, что "методы убеждения" все же есть.

Один из них - стараться обращать внимание на каждый случай, когда руки тянутся к лицу.

"Когда у вас возникает физическая необходимость потрогать лицо, к примеру, когда оно чешется, можно придумать альтернативное поведение, скажем, почесаться тыльной стороной ладони, - говорит Холлсворт. - Пусть это и не идеальный выход, но риск заражения вы таким образом снижаете".

Найти причину

К тому же профессор Холлсворт настоятельно рекомендует разобраться, что именно заставляет нас тянуться к лицу.

"Если научиться узнавать ситуации, при которых нам хочется потрогать лицо, мы сможем реагировать на них должным образом, - объясняет эксперт. - Так, люди, которые любят тереть глаза, могут надевать солнцезащитные очки, или можно просто сесть на собственные руки, когда возникает непреодолимое желание коснуться лица".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мытье рук никто не отменял!

Можно также занять руки чем-то другим - например, вертеть спиннер или мять специальный мячик для снятия стресса. При этом не нужно забывать дезинфицировать эти предметы.

Помогают также "ментальные зарубки", этакие самонапоминания о том, что трогать лицо нехорошо.

"Если кто-то знает, что ему присуще навязчивое поведение, он может попросить родственников или друзей предупреждать его, когда приближается приступ", - говорит Майкл Холлсворт.

Может быть, носить в качестве напоминания перчатки? Это плохая идея, считает профессор, если, конечно, не менять или не мыть их так же часто, как руки, потому что перчатки тоже быстро загрязняются.

Мытье рук никто не отменял

Ну и, наконец, не стоит списывать со счетов пользу старого, доброго, тщательного и регулярного мытья рук.

Как сказал на пресс-конференции еще 28 февраля генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, "не нужно ждать вакцины и терапии, есть вещи, которые каждый может сделать для защиты себя и других уже сегодня".