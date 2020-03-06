“100% человек Зеленского”. За что сняли генпрокурора Рябошапку, которого поддерживал Запад

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Еще две недели назад в партии Зеленского "Слуга народа" убеждали, что увольнение генпрокурору Рябошапке не грозит

Верховная Рада Украины отправила в отставку генерального прокурора Руслана Рябошапку. Это случилось на следующий день после того, как инициированную им реформу генпрокуратуры похвалили послы стран "Большой семерки".

Сторонники снятия Рябошапки упрекали его в отсутствии громких посадок, защитники - уверяют, что генпрокурор сопротивлялся намерениям власти отправить политических оппонентов за решетку.

Сам Рябошапка назвал решение о своем увольнении политически мотивированным.

Би-би-си разбиралась, почему на следующий день после внезапной отставки правительства из украинской власти так же неожиданно уходит очередной давний соратник Владимира Зеленского.

"Мой кандидат"

Руслан Рябошапка был одним из немногих членов команды тогда еще кандидата в президенты Владимира Зеленского, который знал о государственной власти не понаслышке. Более десяти лет он работал в структурах министерства юстиции и правительства, возглавлял антикоррупционный департамент в украинском отделении Transparency International и, наконец, был членом созданного после бегства Виктора Януковича Национального агентства по предотвращению коррупции. Рябошапка обвинял администрацию Петра Порошенко в саботаже работы этого органа и в конце концов ушел оттуда, назвав работу в агентстве пустой тратой времени.

Поэтому его появление в команде Зеленского в качестве советника по антикоррупционной и правоохранительной политике не стала сюрпризом. Рябошапка входил в число ближайших соратников кандидата в президенты и принимал участие фактически во всех его публичных встречах с зарубежными политиками.

После победы Владимира Зеленского на президентских выборах Рябошапка поначалу стал заместителем главы администрации президента - куратором правовых вопросов.

А после триумфа партии "Слуга народа" на внеочередных выборах Верховной Рады в первый же день работы нового парламента Рябошапка был назначен генеральным прокурором Украины. Уже через несколько недель Рада приняла закон, существенно расширяющий полномочия генпрокурора.

Правообладатель иллюстрации Ukrinform Image caption Руслан Рябошапка (справа) был одним из немногих соратников новоизбранного президента Зеленского, имевших хоть мало-мальский политический опыт

Рябошапка пришел на должность, получив очень большие авансы от президента Зеленского.

В сентябре прошлого года, когда в США только разгорался скандал, в конце концов приведший к попытке импичмента Дональда Трампа, Белый дом решил обнародовать стенограмму июльского телефонного разговора президентов США и Украины.

"Поскольку мы получили абсолютное большинство в нашем парламенте, следующий генпрокурор 100% будет моим человеком, моим кандидатом", - заявил во время этого диалога Владимир Зеленский, отвечая на слова Трампа по поводу того, что многим людям хотелось бы знать больше о расследовании в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена.

"Пусть голосуют, как хотят"

Главным своим достижением на посту генпрокурора Руслан Рябошапка назвал начало масштабной реформы органов прокуратуры. Он инициировал переаттестацию прокуроров, которая позволила существенно обновить центральный аппарат прокуратуры, сейчас этот процесс продолжается на местах.

Реформу высоко оценивали западные партнеры Киева, однако оппоненты Рябошапки утверждали, что из-за нее прокуратура лишилась опытных кадров.

В конце прошлого года Рябошапку критиковали за решения, которые привели к обмену экс-"беркутовцев", обвиняемых в причастности к массовым расстрелам на Майдане Незалежности зимой 2014 года. Договоренность о выдаче экс-милиционеров была достигнута на высшем политическом уровне, однако прокуроры, которые поддерживали обвинение по их делу, отказывались ходатайствовать об освобождении обвиняемых из-под стражи. Тогда Рябошапка своим решением сменил группу прокуроров в этом процессе, "беркутовцев" выпустили, они приняли участие в обмене.

Руслана Рябошапку последовательно критиковали депутаты парламента, в том числе от пропрезидентской партии "Слуга народа", связанные с олигархом Игорем Коломойским. Генпрокуратура объединила все дела, которые имели отношение к "Приватбанку" (который ранее принадлежал Коломойскому и был национализирован) в одно - и передала его в Национальное антикоррупционное бюро.

Правообладатель иллюстрации Prosecutor General office of Ukraine Image caption Руслан Рябошапка инициировал всеобщую переаттестацию сотрудников прокуратуры, во время которой они сдавали экзамены. Должностей лишились сотни прокуроров

Недовольны были его работой и в пророссийской "Оппозиционной платформе - За жизнь", однако до определенного момента критика с разных сторон Рябошапке не мешала.

Еще на прошлой неделе глава комитета Рады по правоохранительной деятельности Денис Монастырский заявил, что до лета, когда должна закончиться переаттестации в областных прокуратурах, увольнение Рябошапке не грозит.

А сам Рябошапка заявил журналистам, что встречался с президентом в прошлую пятницу, и на этой встрече вопрос о его отставке не поднимался.

Однако на этой неделе все поменялось. Сначала исключенный из "Слуги народа" депутат Антон Поляков, который четыре месяца назад уже начинал собирать подписи за отставку Рябошапки - впрочем, без особого успеха, объявил, что возобновляет этот сбор. Потом буквально за пару дней ему удалось дотянуть количество депутатских автографов до необходимого количества - 150.

Накануне внеочередного заседания Рады в четверг, на котором должны были рассматривать вопрос о недоверии генпрокурору, сам Рябошапка уничижительно прокомментировал инициативу своих критиков. "Еще до отчета генерального прокурора они разобрались. Некоторые из них едва закончили школу, но уже понимают, как работает офис генерального прокурора. Некоторые из них по слогам читают и им тяжело разговаривать, слова подбирать, но они знают, как должна работать генпрокуратура", - сказал Рябошапка журналистам.

Но, судя по всему, Рябошапка не уловил политический момент: президент Зеленский не только не прибыл в парламент, чтобы защитить "100% своего человека". По сути, президент сдал генпрокурора.

"Мое личное мнение, пусть там голосуют депутаты, как они хотят. Мое личное мнение очень простое: нет результата - не должен занимать место", - заявил Зеленский в день, когда Рада должна была решать судьбу его соратника.

Где посадки?

Под отсутствием результата Владимир Зеленский и критики Рябошапки имеют в виду совсем не реформу прокуратуры, которую за день до отставки генпрокурора в очередной раз похвалил посольство США, но Рябошапке это не помогло. Генпрокурора упрекали в отсутствии топ-посадок.

За последнюю неделю украинский сегмент "Фейсбука" наводнили сотни фотографий билбордов годичной давности: тогда в первый день весны кандидат в президенты Владимир Зеленский расклеил по всей Украине плакаты с обещанием: "Весна придет - сажать будем".

Image caption Одним из главных обещаний кандидата в президенты Зеленского были посадки топ-коррупционеров. По мнению президента, генпрокурор Рябошапка с этой задачей не справился.

"Вся страна ждала, что весной будут посадки. Этого ждали не только избиратели президента Зеленского и "Слуги народа", этого ждали все, кто не воспринимает пять лет мародерства, пять лет спекуляций на крови… пять лет, когда нам лгали в глаза и крали деньги", - пафосно вещал с парламентской трибуны один из самых радикальных критиков Рябошапки, депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский.

Эту логику можно понять: прошлогодние социологические исследования показывали, что наказание коррупционеров из высших эшелонов входит в число главных ожиданий украинцев от президента Зеленского. Особыми успехами на этом поприще украинская власть действительно похвастаться не может. Вероятно, это стало одной из причин проседания рейтинга доверия к государственным структурам и президенту лично, фиксируемых социологами в феврале уже этого года.

А накануне украинские СМИ сообщили, что генпрокурор не подписал выдвижение подозрений бывшему президенту Петру Порошенко, подготовленные Государственным бюро расследований. При этом он сослался на их неудовлетворительное качество: обвинения против Порошенко, мол, рассыплются в судах.

Сам Рябошапка не подтвердил эту информацию, однако о том, что именно неподписание подозрений Порошенко переполнило чашу терпения депутатов от "Слуги народа", журналистам заявил глава пропрезидентской фракции в Верховной раде Давид Арахамия.

Руслан Рябошапка, который в одном из первых интервью в кресле генпрокурора заявлял, что "общество требует крови, общество требует посадок", вяло оправдывался: мол, топ-коррупционерами занимается не его орган, а Национальное антикоррупционное бюро Украины.

А его защитники - как ни странно, представители оппозиционных партий "Европейская солидарность" Петра Порошенко и "Голос" Святослава Вакарчука - говорили, что от Рябошапки требовали начать политические репрессии, и что, по их мнению, следующий прокурор, кто бы им не стал, будет пророссийским.

Раскол в "Слуге народа"?

Голосование за отставку Рябошапки стало показательным. Для снятия генпрокурора в парламенте нужно было набрать 226 голосов. У пропрезидентской партии "Слуга народа" в Раде есть собственное большинство - 248 депутатских "штыков".

Однако оказалось, что из 263 депутатов, нажавших кнопки "за", лишь 179 представляли партию Зеленского. То есть отставка Рябошапки была бы невозможной без голосов пророссийской "Оппозиционной платформы - За жизнь" и депутатов от мажоритарных округов, которым приписывают близость к олигарху Игорю Коломойскому.

Киевские эксперты отмечают: это первая столь явная демонстрация отсутствия единства в президентской партии. И, возможно, первый раз, когда Зеленский настолько явно пошел вопреки пожеланиям западных партнеров Киева, которые открыто поддержали Рябошапку: за день до увольнения генпрокурор встретился с послами "Большой семерки".

Сам Руслан Рябошапка во время выступления в парламенте заявил, что "не стал ничьим слугой" и покинул зал Верховной Рады, не ответив на предусмотренные регламентом вопросы депутатов.

Его последними словами на должности стали: "Я ухожу для того, чтобы вернуться".

Эти слова уже звучали с трибуны парламента, немедленно отметили киевские обозреватели. Именно так весной 2001 года попрощался с премьерской должностью Виктор Ющенко - для того, чтобы через четыре года вернуться в Раду на принятие президентской присяги.

После отставки Руслан Рябошапка не комментировал свои дальнейшие политические планы.

Президент Зеленский пока не внес в Верховную Раду представление на назначение нового генпрокурора.