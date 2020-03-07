В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мухаммед ибн Наиф был наследным принцем Саудовской аравии, но в 2017 году его сменил Мухаммед ибн Салман. Именно он может стоять за арестом ибн Наифа

Три высокопоставленных члена королевской семьи Саудовской Аравии, в том числе брат короля Салмана, арестованы по неизвестным причинам, сообщают американские издания New York Times и Wall Street Journal.

Двое из арестованных входят в число самых влиятельных людей в королевстве. По данным Wall Street Journal, это младший брат короля Ахмед ибн Абдул-Азиз и бывший наследный принц Мухаммед ибн Наиф. Оба они в разное время возглавляли министерство внутренних дел.

Кроме того, New York Times утверждает, что вместе с ними задержан еще один принц - Наваф ибн Наиф.

Американские издания утверждают, что задержания прошли утром в пятницу. Их провели сотрудники спецслужб в масках, которые приехали к членам королевской семьи домой, а после задержания еще и провели там обыск. Wall Street Journal пишет, что поводом стало дело о государственной измене.

Официально информация о задержаниях и об их причинах не подтверждена. Журналисты утверждают, что за арестами может стоять нынешний наследный принц Мухаммед ибн Салман, который считается фактическим правителем Саудовской Аравии. Власти страны это не комментируют.

В 2017 году по его приказу уже задерживали десятки министров, предпринимателей и членов королевской семьи, которых заподозрили в коррупции. Их некоторое время держали под фактическим арестов в отеле Ritz Carlton, но затем все же отпустили. По неофициальным данным, это произошло после того, как они согласились вернуть государству десятки миллиардов долларов.