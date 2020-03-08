На севере Италии ввели карантин. В него попали 16 млн человек

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Власти Италии объявили о закрытии на карантин северных регионов страны, в которых зафиксирована вспышка коронавируса. Въезд в эти регионы и выезд из них будут фактически закрыты. Всего в зоне карантина оказались не менее 16 млн человек.

О введении ограничительных мер объявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Они затронут административную область Ломбардия целиком, а также 14 провинций, входящих в другие области страны. В результате в карантине окажутся популярные у туристов города Милан и Венеция.

По словам Конте, речь идет не только на запрете на въезд в эти регионы и выезд из них, но и об ограничениях на перемещения в самой зоне карантина. Также закроются музеи, горнолыжные курорты, бассейны, спортзалы, ночные клубы и другие места, в которых проводятся массовые или культурные мероприятия.

Рестораны и кафе пока продолжат работу, но при условии, что посетители будут сидеть как минимум в одном метре друг от друга. Людям, попавшим в зону карантина, рекомендуется по возможности не выходить на улицу. За нарушение режима карантина предусмотрен арест на срок до трех месяцев.

Все спортивные мероприятия в зоне карантина будут проходить без зрителей.

Ограничения продлятся как минимум до 3 апреля. При этом в одной только Ломбардии проживает около 10 млн человек. Всего же в зоне карантина оказутся около 16 млн человек.

Италия сильнее всех остальных европейских стран пострадала от коронавируса. По последним данным, всего в Италии подтверждено около 5900 случаев заражения людей, умерли уже более 230 человек, в том числе 50 - только за последние сутки.

По всему миру число заболевших превысило 105 тысяч человек, из них более 24 тысяч - за пределами Китая. Всего зарегистрировано 3400 летальных исходов, из них около 3100 - в Китае.