Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Несмотря на эпидемию коронавируса, эти акции протеста распространились широко и были многлюдными, особенно в Джакарте

Международный женский день был отмечен во многих странах мира протестами против дискриминации женщин.

Несмотря на эпидемию коронавируса, эти акции протеста распространились широко и были многолюдными.

Праздник 8 марта отмечается уже более столетия. Его корни лежат в лейбористском движении в Англии, а его международный статус признан ООН.

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В Испании состоялось сразу несколько акций протеста. Этот марш в Мадриде был организован группой феминисток, требующих равные права в отношении работы, свободы принятия решение об абортах и прекращения насилия в отношении женщин.

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В Британии из-за распространения коронавируса многие акции протеста проводились в виртуальном режиме, однако эта демонстрация в защиту прав женщин в Лондоне привлекла множество участников, среди которых была актриса Натали Дормер (в оранжевом шарфе).

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В столице Индонезии Джакарте женщины вышли на улицы с требованием отмены дискриминационных законов в сфере труда, которые ставят женщин в неравное с мужчинами положение.

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В Берлине сотни женщин проехали на велосипедах по центру столицы в рамках феминистской акции протеста.

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На границе Турции с Грецией сотни женщин вышли на демонстрацию, требуя разрешения на переход границы в Международный женский день, в знак солидарности с беженцами, которые пытаются перейти эту границу и сталкиваются с жестокостью греческой полиции.

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Женщины в Бангладеш в честь праздника организовали баскетбольный матч на окраине столицы Дакки.

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Во многих городах Пакистана прошли марши, несмотря на угрозы со стороны фундаменталистов и требования их запрета. Участники акции протеста в Исламабаде несли плакаты с требованиями положить конец насилию в отношении женщин.

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В столице Киргизии Бишкеке полиция задержала десятки женщин, которые приняли участие в марше солидарности и на которых напали неопознанные люди в масках.

Активистки женского движения в стране заявляют, что положение с правами женщин там неуклонно ухудшается.

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В Беларуси женщины приняли участие в "забеге красоты", отметив так праздник. Мы видим, как они разминаются перед забегом.

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Женщины, собравшиеся на площади Сол в Мадриде, скандировали лозунги и колотили в кастрюли и сковородки.

А вот как прошло празднование 8 марта в 2018 году: