8 марта: Международный женский день ознаменовался маршами с требованием равенства

  • 8 марта 2020
Indonesian women rally for equality on International Women's Day in Yogyakarta, Indonesia, 8 March 2020 Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Несмотря на эпидемию коронавируса, эти акции протеста распространились широко и были многлюдными, особенно в Джакарте

Международный женский день был отмечен во многих странах мира протестами против дискриминации женщин.

Несмотря на эпидемию коронавируса, эти акции протеста распространились широко и были многолюдными.

Праздник 8 марта отмечается уже более столетия. Его корни лежат в лейбористском движении в Англии, а его международный статус признан ООН.

Women wear purple as they take part in a feminist bicycle protest during International Women's Day in Madrid, Spain, 8 March 2020 Правообладатель иллюстрации Getty Images

В Испании состоялось сразу несколько акций протеста. Этот марш в Мадриде был организован группой феминисток, требующих равные права в отношении работы, свободы принятия решение об абортах и прекращения насилия в отношении женщин.

Actress Natalie Dormer (2nd-R) and others attend the "March4Women" demonstration in London, 8 March 2020 Правообладатель иллюстрации Getty Images

В Британии из-за распространения коронавируса многие акции протеста проводились в виртуальном режиме, однако эта демонстрация в защиту прав женщин в Лондоне привлекла множество участников, среди которых была актриса Натали Дормер (в оранжевом шарфе).

Women carry posters at a march for International Women's Day in Jakarta, 8 March 2020 Правообладатель иллюстрации Getty Images

В столице Индонезии Джакарте женщины вышли на улицы с требованием отмены дискриминационных законов в сфере труда, которые ставят женщин в неравное с мужчинами положение.

Women riding bicycles participate in the "Purple Ride" feminist women's bicycle protest on International Women's Day in Berlin, Germany, 8 March 2020 Правообладатель иллюстрации Getty Images

В Берлине сотни женщин проехали на велосипедах по центру столицы в рамках феминистской акции протеста.

Women Asylum Seekers, waiting at Turkey's Pazarkule border crossing to reach Europe, stage a demonstration at the buffer zone demanding they be permitted to cross during International Women's Day, 8 March 2020 Правообладатель иллюстрации Getty Images

На границе Турции с Грецией сотни женщин вышли на демонстрацию, требуя разрешения на переход границы в Международный женский день, в знак солидарности с беженцами, которые пытаются перейти эту границу и сталкиваются с жестокостью греческой полиции.

Bangladeshi women play basketball in a match organised by the Centre for the Rehabilitation of the Paralysed and the Red Cross to observe International Women's Day on the outskirts of the capital, Dhaka, 8 March 2020 Правообладатель иллюстрации Getty Images

Женщины в Бангладеш в честь праздника организовали баскетбольный матч на окраине столицы Дакки.

Activists of the Aurat (Woman) March shout slogans during a rally to mark International Women's Day in Islamabad, 8 March 2020 Правообладатель иллюстрации Getty Images

Во многих городах Пакистана прошли марши, несмотря на угрозы со стороны фундаменталистов и требования их запрета. Участники акции протеста в Исламабаде несли плакаты с требованиями положить конец насилию в отношении женщин.

Kyrgyz police arrest a woman activist on Victory Square during the celebration of International Women's Day in Bishkek, Kyrgyzstan, 8 March 2020 Правообладатель иллюстрации EPA
Masked men attack women participating in a march in the Kyrgyzstan capital, Bishkek Правообладатель иллюстрации Reuters

В столице Киргизии Бишкеке полиция задержала десятки женщин, которые приняли участие в марше солидарности и на которых напали неопознанные люди в масках.

Активистки женского движения в стране заявляют, что положение с правами женщин там неуклонно ухудшается.

minsk 'beauty run' Правообладатель иллюстрации Reuters

В Беларуси женщины приняли участие в "забеге красоты", отметив так праздник. Мы видим, как они разминаются перед забегом.

Women in Spain shout and make noise by hitting pots and pans as they mark the start of the International Women's Day in Sol Square, 8 March 2020 Правообладатель иллюстрации Getty Images

Женщины, собравшиеся на площади Сол в Мадриде, скандировали лозунги и колотили в кастрюли и сковородки.

А вот как прошло празднование 8 марта в 2018 году:

Похожие темы

Новости по теме